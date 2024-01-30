وظيفة الفلسفة والتأهيل الفلسفي

فضاء الفلسفة الناصع يمكنه أن يولّد المزيد من الأسئلة الحيوية، وبخاصةٍ ونحن نعيش ضمن حومة من الأحداث المفصلية الكبرى، والتحديات الأخلاقية، والصراعات السياسية. المعنى الرئيسي للفلسفة هي السؤال، ولا يمكن فصل أي فلسفةٍ عن سؤالها، إذ الفلسفة تعمل على أسئلة كاتبها، وعلى وعي متلقيها، هذا هو الترابط المؤسس لأي موضوع فلسفي مطروح.

لذلك يعتبر «لويس ألتوسير» في كتابه المهم «تأهيل الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفة» أن: «أي فلسفةً تريد أن تعرف نفسها حقّاً، بصدق، وتعرف المكان الذي تشغله في عالَم الفلسفة، وما يميّزها تخصيصاً عن سواها من الفلسفات، على هذه الفلسفة أن بالالتفاف الكبير حول تاريخ الفلسفة، وأن تُقدِم على أفعال قريبة وبعيدة، وأكثرها بُعداً عنها، كي تتمكّن من الرجوع إلى المنزل محمّلة بالمقارنات، ومن اكتشاف ما يجعل معرفتَها بنفسها أفضل قليلاً. كلّ الفلسفات الكبرى تقوم بهذا الالتفاف الكبير: كانط راح يبحث، لدى أفلاطون البعيد ولدى ديكارت القريب، عمّا يتعرّف به إلى نفسه. وماركس راح يبحث في نهاية العالَم، لدى أرسطو، ولدى الأقرب، لكن الأبعد أيضاً، لدى هيغل، عمّا يُعرِّف به نفسه. سنقوم بالتالي، نحن أيضاً، بهذا الالتفاف الكبير. سنقوم به مستعينين بالفلاسفة الأقرب والأبعد. لكنّنا سنقوم في الوقت نفسه بالتفاف كبير آخر: مبتعدين عن فلسفة الفلاسفة، كي نحلّل ممارسات الناس الملموسة».

وأعود إلى توصيف «جيل دلوز» أيضاً في تحديده لوظيفة الفلسفة والذي كتبتُ عنه فصلاً ضمن كتاب:«أعلام من الطراز الرفيع» يصر على أن تاريخ الفلسفة ليس نظاماً تأملياً بوجه خاص، إنه بالأحرى مثل فن «البورتريه» في الفن التشكيلي. «دلوز» احتقر الأساتذة الذين يدفعون ثمن رحلاتهم بالكلمات وبالتجارب، والندوات والمحاضرات، ونفى أن يكون مثقفاً لأن المثقفين يتحدثون في كل شيء، ولهم رأي في كل شيء، مذكراً بوظيفة الفلسفة - بحسب رأي صديقه «فوكو» ومن قبله «نيتشه» - «إن مهمة الفلسفة محاربة الحماقة».

وفي حوار معه قال: «نحن نقترب من الوقت الذي سوف يكون من المستحيل علينا أن نكتب كتاباً فلسفياً بالطريقة نفسها التي كتبت بها الكتب الفلسفية السابقة». بل رأى أن وظيفة الفلسفة ومبادئها الإغريقية يجب أن تفحص وتفتت وتضبط بتهمة وضع «ترسيمة» للمناهج والخطوط التي تسير بها، ويعد «دلوز» المفهوم «لا أهمية له منقطعاً عما يمفْهمه، لا يجهز كله، ينخرط في تكوين ذاته عبر تكوينه لغيره، ليس ثمة وحدة سكونية للمفهوم، أقصى ما يمكنه أن يفعله مع أشياء العالم، وأشياء الفكر، هو أن يجعل الشيء لا يأتي إلا ومعه نظامه، لأن نظام الشيء هو شيء أيضاً».

الخلاصة أن وظيفة الفلسفة مبنيّة على سؤالها، إذ لكل فلسفة أسئلتها الخاصة. فالفلسفة فضاء ممتد خالٍ من المضامين، وبطرح السؤال تتكوّن الفلسفات وتتخلّق، وعليه فإن التأهيل الحقيقي لأي مشروعٍ فلسفي كامن في التشجيع على السؤال، والاستفادة من حيوية العقل البشري الجبّار الذي يمكّن الإنسان دوماً من طرح الأسئلة الجديدة التي تشجع من فعالية المجال الفلسفي في سبيل تطوّر قوّة الإجابة أو محاولة الإجابة على السؤال.

*نقلاً عن "الاتحاد"