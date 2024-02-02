انتخابات أمريكا وتهدئة غزة

تُدرِك إسرائيل أن مرور الأيام ليس فى صالحها لاعتبارات كثيرة صار من أهمها، فى هذه المرحلة، الاقتراب أكثر من ذروة الحملة الرئاسية فى أمريكا. لأن قادة إسرائيل يعلمون جيداً، ويُذْعِنون أيضاً، إلى أن لهذه الانتخابات مقتضياتها الخاصة، حيث دَرَجَ الرئيس القادم على تجديد انتخابه أن يعمل على تهدئة الملفات الساخنة، التى تُستقطب فيها الآراء الداخلية، وتعلو فيها أصوات ليس من صالحه أن يوفر لها عوامل الاستمرار، وأن الرئيس بايدن ليس استثناء من هذه القاعدة، بل ربما يكون أكثر اضطراراً لتطبيقها. وتحتل غزة أولوية ضمن الجبهات التى سوف يسعى بكل طاقته إلى تهدئتها، ليس تراجعاً منه عن موقفه المبدئى الثابت فى تأييد إسرائيل إلى آخر مدى، ولكن مراعاة للظروف المرحلية المتعلقة بالانتخابات، خاصة بعد أن تَجَلَّت حالة جديدة على أمريكا تشتعل فيها تظاهرات ضخمة تندد علناً بجرائم الحرب التى تقترفها إسرائيل، ويدين فيها المتظاهرون، بالصراخ واللافتات، الدعم الدائم الذى تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل. أضِف أيضاً أنها صارت نقطة ضعف إضافية مما يستغله المنافس الأول دونالد ترامب، لانتقاد بايدن بأشد الألفاظ، إلى حد اتهامه بالإساءة إلى أمريكا وإسرائيل معاً..إلخ.

وقد بدأت تلوح فى الأفق مؤشرات مسعى إدارة بايدن للتهدئة فى غزة، فى أخبار، يجرى تداولها خلال الأيام الأخيرة، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، حول مسائل الخلاف الأساسية، بما يُلَبِّى بعض مطالب كل من الطرفين، بأن تُفرِج حماس عن الأسرى الإسرائيليين لديها، كما تفرج إسرائيل عن عدد مُعتَبَر من المعتقلين الفلسطينيين لديها، ولاتزال المساوَمات دائرة عن مدة وقف إطلاق النار، حيث تريده حماس دائماً، وترفض إسرائيل أن يزيد عن بضعة أشهر. من الوارد أن تكون هذه الأخبار تسريبات متعمدة كبالونات اختبار تَقيس بها إدارة بايدن ردود الأفعال، لكى تهتدى بما يمكن أن تفعله. ولكن المُرَجَّح أن هذه الأيام صارت مناسِبة لمثل هذا الطرح، ليس فقط بسبب العذاب غير الإنسانى الذى يعيشه سكان غزة، بتأثيراته على صاحب القرار فى حماس، ولكن أيضاً لأنه يوفر لإسرائيل تسوية تدارى على فشلها عسكرياً فى غزة، بعد فقدان أى أمل فى تحقيق النصر الذى حلموا به، كما أنها تؤجل لها مشاكل داخلية وخارجية ضاغطة.

نقلاً عن "الأهرام"