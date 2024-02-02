غزة.. والهدف المختلف للحرب؟

منذ بداية حرب غزة قلنا علينا أن ننتظر لنهاية الحرب لمعرفة لماذا بدأت وما الهدف الحقيقي للحرب الذي قد يكون مختلفاً عن الهدف المعلن أي القضاء على حماس الذي هو تنظيم شعبي تظهر تجارب الشعوب استحالة القضاء أو إعلان النصر عليه لغياب حدوث معركة فاصلة بين جيشين يتمخض غبار الحرب عن المنتصر فيهما وصعوبة البحث في كل بيت عن عناصره التي لا تختلف في شكلها وانتمائها عن الآخرين...

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مع استحالة تحقيق الهدف المعلن للحرب، يستحق الأمر التفكير بأن هناك هدفاً حقيقياً للحرب غير معلن، وهو أن تتحول غزة في غياب مشروع التهجير على المديين القصير والمتوسط وبشكلٍ دائم إلى خرائب ومبانٍ مهدمة ينعق فيها البوم، أي دولة صفرية أخرى لا تهش ولا تنش كحال الدول العربية الصفرية المدمرة بسبب الحروب، والتي لا تعليم ولا صحة ولا خدمات اساسية فيها ضمن مخيمات التهجير والبؤس التي تعيش بها شعوبها ممن ضاع حاضرهم ومستقبلهم لمئة عام قادمة، ولم يعودوا يضرون أو ينفعون أحداً

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آخر محطة:

1) ما يجعل السيناريو السابق محتمل الحدوث هي الأخبار المتواترة عن رفض كثير من الدول إعادة إعمار غزة ما دام ما سيعمر سيدمر خلال سنوات قليلة توازياً مع الرفض الشديد لمد حكم الشرعية لغزة أو القبول بحكم عربي أو دولي محايد يمنع شن الحروب مستقبلاً على شعب غزة ويسقط ذريعة عدم فائدة إعمار غزة كونها ستهدم بالحرب القادمة.

2) الحالة البائسة واليائسة القائمة والمتوقعة لأهل القطاع ستجعلهم أقرب لقبول مبدأ التهجير مستقبلاً للدول الأخرى القريبة أو البعيدة مع أول باب يفتح لهم وبذا يتحقق الهدف الأمثل للحرب على المدى البعيد.

3) وقد أعلنت إسرائيل رسمياً أنها لن تمد القطاع مستقبلاً بالكهرباء والماء والمال، وستمنع فلسطينيي القطاع من العمل داخل إسرائيل لجلب الموارد لأهلهم بالقطاع، وقد تمنع دخول مواد البناء بحجة أنها تستخدم لبناء الأنفاق، ومع فوز ترامب المتوقع سيتوقف دعم أميركا المالي لوكالة غوث اللاجئين الذي يعيش عليه جزء مهم من سكان القطاع!

أخيراً…علينا وضع كل الاحتمالات والسيناريوهات كي نحتاط للأسوأ منها حتى لا نفاجأ بها ونؤخذ على غرة كعادتنا دائماً وأبدا

نقلاً عن "النهار الكويتية"