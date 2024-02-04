الإشاعة السياسية السوقية "لم آمر بها ولم تسؤني"

لعل الكثير من الإخوان يتذكر كلمة أبو سفيان حينما قال للرسول في وقعة أحد "ستجد في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني" هذا هو لسان حال جماعات الإسلام السياسي فهم لا يتورعون عن الأذى وإشاعة الأكاذيب والإرجاف بالأمة وإطلاق خطاب مجاميع السوقة والرعاع والعامة ممن يطلق عليهم (شباب الصحوة) ممن يروج بينهم بسهولة الأكاذيب والإشاعات والعته الفكري.

في الأعداد الأولى من مجلة المنار أكتوبر سنة 1904م سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن منشور متداول بين العوام يخبرهم أن الشيخ أحمد خادم الغرفة النبوية قد رأى الرسول في المنار وذكر فيه أحوال المسلمين ومخالفاتهم الشرعية وما يجب عليهم من الرجوع لله وأنهم في آخر الزمان وجاء في ختامها (( ... وقل لهم: الساعة قد قربت ولا يبقى من الدنيا إلا القليل، وتظهر الشمس من مغربها، فأرسلت إليهم وصية بعد وصية فلم يزدادوا إلا طغيانًا وكفرًا ونفاقًا، وهذه آخر وصية. فقال الشيخ أحمد:

قد استيقظت من منامي فوجدت الوصية مكتوبة بجانب الحجرة النبوية بخط أخضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها ولم ينقلها كنت خصمه يوم القيامة، ومن قرأها ونقلها من بلد إلى بلد كنت شفيعه يوم القيامة. فقال الشيخ أحمد:

والله العظيم قسمًا بالله ثلاثًا إن كنت كاذبًا فأخرج من الدنيا على غير الإسلام، {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (البقرة:181) ومن شك في ذلك فقد كفر، وعليكم بتقوى الله تنجوا من المهالك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت بالتمام والكمال، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) اهـ بنصها ...)).

يقول رشيد رضا (( إننا نتذكر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم الخط والتهجي إلى الآن مرارًا كثيرة، وكلها معزوة كهذه إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية.

والوصية مكذوبة قطعًا لا يختلف في ذلك أحد شم رائحة العلم والدين، وإنما يصدقها البلداء من العوام الأميين، ولا شك أن الواضع لها من العوام الذين لم يتعلموا اللغة العربية، ولذلك وضعها بعبارة عامية سخيفة لا حاجة إلى بيان أغلاطها بالتفصيل. فهذا الأحمق المفتري ينسب هذا الكلام السخيف إلى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلى الله عليه وآله وسلم، وزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتوبًا بخط أخضر، يريد أن النبي الأمي هو الذي كتبه، ثم يتجرأ بعد هذا على تكفير من أنكره. فهذه المعصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول: (إنها فشت في الأمة) وهي الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكفير علماء أمته والعارفين بدينه، فإن كل واحد منهم يكذب واضع هذه الوصية بها... )).

هذه الأكذوبة استمرت في الظهور كل عام وقد أدركت ظهورها في السبعينات من القرن الماضي وأفتى في تكذيبها وتبكيتها مجموعة من العلماء، ولو تأملنا بدايات إشاعتها فسنجد أنها أشيعت في مرحلة الدعوة للجامعة الإسلامية التي دعا لها السلطان عبد الحميد وحشد لها الحشود واستمرت حتى هذه الساعة فهي تتداول بين فينة وأخرى وهذه طبيعة الإشاعة الموجهة للعوام أصلا لعدم تحريهم وتثبتهم في صحتها.

للحديث بقية..