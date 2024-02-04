ترامب الرئيس القادم والرجل الثالث!

نتائج الانتخابات الأميركية التي ستقام في نوفمبر القادم بين الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب ستشكل العالم للحقبة المقبلة، وفي عام 2016 كنت من القلة التي تنبأت في وقت مبكر وأعلنت أن المرشح ترامب هو من سيفوز بالانتخابات الأميركية، رغم أن جميع استطلاعات الرأي كانت تقدِّم وتصدِّر المرشحة - آنذاك - هيلاري كلينتون وبفارق مريح عن منافسها ترامب...

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حتى هذه اللحظة تُظهِر استطلاعات الرأي تقدُّم الرئيس السابق ترامب لحصد ترشيح الحزب الجمهوري، كما تُظهِره متقدماً بفارق ضئيل على الرئيس بايدن مع إشكاليات قضائية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة ضده، تتمثل في عدد وأنواع الدعاوى القضائية المقامة، والتي يجب انتظار صدور الأحكام القضائية فيها لمعرفة تأثيرها على الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث لا توجد سابقة مثلها بالماضي يمكن أن يبنى عليها، كما لا يُعرف ما سيحدث من أتباع ترامب - وهم بالملايين - في حال منعه من استكمال الانتخابات أو حتى... خسارته فيها!

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