مبروك لـ «محمد هنيدى» و«عمرو أديب»!.. «الجنسية» ليست ولاء ولا براء يا سادة

مصر ليست بهذا الضعف يا سادة، حتى نستشعر الخطر عليها من أى تواصل او اتصال بغيرها، حتى لو كان من أشقائها وحلفائها، لأن طبيعتها الحضارية وعبقرية مكانها الجغرافى دائما ما كانت تتثاقف وتتفاعل وتؤثر وتتأثر، لأنها فجر الضمير والتاريخ، ومهبط ورحلة الأنبياء ومصدر ومقصد العلماء، وقد جعل اليونانيون فيلسوفها إيمحوتب، مهندس هرم زوسر المدرج، إلهًا للطب والحكمة عندهم، كما يذكر مارتن برنال فى «أثينة السوداء»!. ولم يخش المصريون ذلك كما لم يقل اليونانيون إنه مصرى حينها!.

مصر كانت دائمًا هوية وثقافة جامعة، غير عرقية وغير منغلقة، وقد برز من عصرها القديم الفرعون شيشنق، ذو الأصل الأمازيغى، الذى تؤرخ السنة الأمازيغية بمولده، وانفردت بذكر اسمه التوراة كفرعون لمصر دون سائر فراعينها، وفى عصرها الحديث كانت من مصّرتْ الألبانى محمد على واعتبرته صانع نهضتها ومصر الحديثة! ودائمًا كانت ترسل وتستقبل فى العالم.

لذا لا أعرف تفسيرا لهذه الحملة الهوجاء التى تشتعل بها أبواق وحلبات المصارعة فى السوشيال ميديا ضد الفنان الكوميدى المحبوب محمد هنيدى منذ إعلانه يوم 26 يناير حصوله على جنسية المملكة العربية السعودية الشقيقة، أو ضد الإعلامى المعروف الأستاذ عمرو أديب يوم 27 نوفمبر الماضى، تاريخ إعلانه حصوله عليها أيضا، وتوجيههما الشكر والتقدير والتكريم الذى نالاه من المملكة الشقيقة، ولا أفهم هذا النقد إلا خصومة شخصية أوعاهة فكرية عند المنتقدين.

فقد أتى تجنيس محمد هنيدى وعمرو أديب فى سياق استراتيجية يقودها المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، من جذب واستقطاب الكفاءات ورجال الأعمال والمستثمرين ونخب الفن والإدارة فى كل المجالات نحو المملكة فى طورها الجديد، تنفيذا لرؤية المملكة عام 2030 التى أعلنها ويقودها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتى تستعيد شباب المملكة وفتوتها، وتوظف إمكاناتها، وتعدد مواردها من أجل ذلك، ما يعزز مكانتها فى المنطقة والعالم، والتمكين لنهضة جديدة ومستأنفة تنفى العزلة وتقطع مع فاصل ما بعد 1979، حيث التأثيرات والتوجهات الراديكالية التى سادت بعد الثورة الإيرانية الخمينية وتوابعها، التى كان أولها مصريا - للأسف - باتحاد مجموعات الجهاد المصرى وتنفيذ عمليته الكبرى باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، وهو يحتفل بذكرى انتصاره فى أكتوبر 1973، خاصة أننا لم نسمع هذا الانتقاد لكل من حصل على جنسية أخرى، عربية كانت أو غربية.. ومعروف مدى إقبال كثير من المصريين وغيرهم على الجنسيات الغربية.. فلماذا اختصت الهجمة بـ«هنيدى» و«عمرو أديب» وجنسية المملكة العربية السعودية دون غيرها، ولا تنسحب هذه التهم على بعض هؤلاء المنتقدين وغيرهم ممن يحملون جنسيات أوروبية وغربية أخرى؟!.

اعتبر هؤلاء تجنيس «أديب» و«هنيدى» سعوديًا خصمًا من قوة مصر الناعمة أو هروبًا من مسؤوليتها، لا أعرف أى مسؤولية تجاهها فى أزماتها وفى مسيرة واقع الإبداع الفنى بها، فحولوا القرار الشخصى الذى هو حق إنسانى كفلته المواثيق الدولية وكفله القانون المصرى إلى تفسيرات عامة ومحاكمات عامة، واشتعلت السوشيال ميديا بسهام نارية التخوين والتكفير لهما، من المعارضة والموالاة على السواء، كما وجهوا سهام تخوينهم للاعبنا العالمى محمد صلاح، نظرا لعدم إكماله مباراة وشككوا فى إصابته التى أخرجته، فى أداءٍ تكارهى عنيف لا يرحم ولا ينصف.

ونرى أن فهم هؤلاء للجنسية مشوش وعشوائى، يربطونها بالانتماء والولاء والبراء والدم والعرق وما شابه، وهى ليست إلا حقا قانونيا وطبيعيا ينظم العلاقة بين فرد ودولة ما، وحقوقه عليها وواجباته تجاهها، ويساعد فى تيسير حياته وظروفه وفق مؤسساتها وقدراتها، وقد يسعى فرد لجنسية دولة ما كما قد تسعى دولة ما لتجنيس بعض الأفراد، كلٌّ وفق مصالحه وظروفه، وهى مسائل معروفة ومعتادة يعرفها الكثير من المصريين.

ولا يعنى الجمع بين أكثر من جنسية إلا ما يعنيه الاحتفاظ بأكثر من بيت، أو المستثمر فى بلدان متعددة، خاصة إذا كان احتفاظا بانتماءات متعددة لا تتعارض ولا تتناقض، خاصة مع شعبين ودولتين كمصر والسعودية، فهو فتحٌ لمضمار القدرات الفردية وفرصها ورعايتها ليس أكثر، وهو تكاملٌ بين الأبعاد ولا يضعف أحدها.

وعلى هؤلاء المنتقدين أن يذكروا فى هذا السياق دور المهاجرين الشوام فى تأسيس صحافة مصر ونهضة أدبها منذ منتصف القرن التاسع عشر.. ولازلنا نذكر مصرية ابن خلدون رغم تونسيته، ودور الأفغانى فى الشرق عموما انطلاقا منها، كما يذكر تلميذه محمد المخزومى.. وحين شدا فريد الأطرش وشقيقته أسمهان أو عائلة مراد ونجيب الريحانى وصباح وأسرة حسنى ووردة الجزائرية والصافى وارتفع نجمهم فى سماء الفن لم نقل إنهم غير مصريين، فمصر بعبقرية مكانها وشخصيتها، كما ذكر جمال حمدان، تستقبل الجميع وينصهرون فى بوتقتها!.

وقد جاء التشريع المصرى متفهمًا هذه الطبيعة الحضارية والثقافية لمصر.. فعلامَ هذه الضجة الكبرى؟.. علامَ ضد الرجلين وضد غيرهما؟!.

ونؤكد أنه لا خوف من تنافس القوة الناعمة، لأن القوة الناعمة تراكم وتأثيرات وتثاقف وانفتاح وليست هوية منغلقة.. فلن يخصم الفرد من حضور الجماعة ولن يصنعها، كما أنها لن تصنعه.. والجماعة الحضارية وِحدة تدرك تنوعها وتعددها، وعليها ألا تمارس الوصاية والأبوية المتشددة عليهم، فتبتلعهم أو تقتلهم، أو تحبسهم فيما تريد فقط.

نقلاً عن المصري اليوم