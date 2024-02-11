تَراجُعُ آمال إسرائيل!

تراجعت البيانات الإعلامية لحكومة نيتانياهو بشدّة وبسرعة، فقط خلال 4 أشهر، منذ أشعلت حملة العدوان العسكرى الشرس ضد غزة! بدأت بأقصى تَشدُّد بشعارات تَعِد عاجلاً بالتصفية الكاملة لقوات حماس وتدمير كل الأنفاق واسترداد جميع الأسرى. ولما تبين استحالة هذه الأهداف، تراجعت إسرائيل وخفَّضت الهدف ضد حماس بالاكتفاء بوجوب قتل قادتها، ولم تذكر شيئاً عن هيئة المقاتلين. وأما آخر تراجع ففى موافقتها على نفى قادة حماس إلى خارج غزة! وقد توازى مع هذا التراجع اختلافات شاسعة فى تقدير قوة حماس، بدأت بتسفيه قدراتها، وبأن القضاء التام عليها سيكون سريعاً، ثم تواضع الكلام، بعد أن تَجلَّت قدرات حماس فى الصمود وفى إلحاق خسائر بجيش إسرائيل، وباستمرار إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، فقيل إن المهمة ستأخذ بضعة أشهر، ثم بعدها كلام متضارِب عن عام أو عامين. وكما هو واضح فإن إسرائيل تَطرَّفَت فى كل أحوالها فى بندين: الأول هو استمرار حربها التى تقترف فيها جرائم حرب بشعة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وضد كل المنشآت. والبند الثانى هو الإصرار على استعادة أسراها لدى حماس معافين. وهذا البند الأخير لا يمكنها التفريط فيه، على الأقل فى المواقف العلنية، لأسباب كثيرة، منها: هذه الحركة الناشطة المؤثرة لعائلات الأسرى، التى تتهم الحكومة بالتهاون والاستهتار فى مصير ذويهم، بتظاهرات صاخبة ترفع شعارات نارية ضد كبار المسئولين وسياساتهم، وبلقاءات مكثفة مع إعلام الداخل والخارج، واجتماعات مع مجلس الوزراء، ومجلس الحرب، وعدد من الوزراء، حتى التقوا مع رئيس الوزراء شخصياً. كما أن قضية الأسرى صارت سلاحاً سياسياً يجرى استخدامه من المُعارَضة ضد حكومة نيتانياهو الائتلافية، بل إن بعض وزراء الحكومة يستغلونها كل حسب انتمائه الحزبى، ووفق طموحه الشخصى، وكل هؤلاء عيونهم على الانتخابات المحتملة قريباً! والملاحظ أن منافستهم فيما بينهم على من يكون أكثر تطرفاً بعلو الصوت فى المطالبة بمزيد من العنف ضد الفلسطينيين، وفى طرح أقصى قوة فى التخلص من الفلسطينيين ودفعهم للهجرة خارج فلسطين، ومن يكون أسرع فى طرح مشروعات لاستغلال الأراضى الفلسطينية بعد إخلائها من سكانها..إلخ. أما دعاة السلام الإسرائيليين فقد تواروا ولا تظهر منهم إلا بضعة أصوات ضعيفة لا تؤثر فى المشهد العام.

نقلاً عن الأهرام