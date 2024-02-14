إبداع مشترك بين مصر والسعودية

سعدت باللقاء الذى جمع بين وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلانى والأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة، بالمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذى عاد بعد غياب سنوات للمحروسة، حاملا فيضا من مشاعر الحب لأهلها، الذى لم يغادر أبدا قلبه.

النجاح يؤدى إلى مزيد من النجاح، وهكذا يصبح ما نراه ونعايشه من رواج فنى وثقافى وترفيهى على أرض الحرمين الشريفين هو أهم وأقوى دافع لزيادة نشاطنا الإبداعى فى مصر، صار لدينا الآن (بروتوكول) ونشاط مشترك فى الأوبرا بين القاهرة والرياض وجدة والعالمين، وأيضا فيلم ومسلسل قادم، فرق سعودية ستعرض فى دارا الأوبرا وفرق مصرية تقدم عروضها بالمملكة، وفى النهاية سينتعش الوجدان المصرى السعودى.

عمليا الإنتاج المشترك قائم قبل هذا البروتوكول فى العديد من الأنشطة، ولكن هذا التوثيق أراه هاما فى توقيته.

تابعنا حساسية زائدة عن الحد خلال العامين الأخيرين داخل دائرة عدد من الفنانين والمثقفين، تعبر عن نفسها غالبا من خلال (السوشيال ميديا) بعد مشاركة أحد الفنانين المصريين فى الأنشطة الفنية والترفيهية والثقافية السعودية، عندما مثلا يحتفى بهانى شنودة، وصلاح الشرنوبى وأنغام ومحمد منير، أو عندما يتذكر موسم الرياض العمالقة محمد الموجى وبليغ حمدى ورياض السنباطى، يتردد سؤال: هل هذا يعنى تقصير مصر فى حق هؤلاء؟.

الحقيقة أن تكريم فنان مصرى خارج الحدود، أراه يحمل تكريما للوطن، ويضاف إلى رصيد القوى الناعمة، ويشعرنى بالسعادة والفخر. عندما أرى أن مصر حاضرة بقوة، ولا أحدث فقط عن نجوم الغناء والتمثيل الذين يعتلون المسارح فى الرياض وجدة والدمام وغيرها، ولكنى أضيف عشرات من العازفين والكورال المصريين، ومهندسى الصوت والإضاءة وكل الفنيين، بعد ذلك هل يجوز أن نتحدث سوى عن الحب والتقدير، الذى يناله الفنان المصرى؟.

بددنا الطاقة فى معارك جانبية، عندما يلتقط أحدهم مثلا تغييرا فى مقطع أغنية محمد الحلو (عمار يا اسكندرية) لتصبح (عمار يا سعودية)، هل كان يستحق كل تلك الضجة؟.

لو أن (الحلو) ذهب إلى دمشق لإحياء حفل هناك سوف يردد (عمار يا سوريا)، هل كان هذا التغيير سيثير غضب أحد؟، أو عندما يصعد فنان مصرى ويوجه الشكر، لهيئة الترفيه ورئيسها المستشار تركى آل الشيخ، هل فى الأمر شىء خارج عن المنطق؟.

أتفهم قطعا أن من حق كل فنان أن ينحاز لنوع من الإبداع ولا يشارك فى آخر، ممكن أن تعترض على عرض مسرحى أو غنائى، من باب فنى هذا وارد جدا.

أحيانا نقرأ عن السجادة المزعومة ومن يسحبها، ولم يكن حديث السجادة هو الأول من نوعه، أتذكر فى مطلع الألفية كنا نردد أن الدراما السورية وخاصة التاريخية سحبت البساط من الدراما المصرية، كنا نقيم مهرجان الإذاعة والتليفزيون ووقتها كانت التعليمات لعدد من لجان التحكيم هى أن تزداد مساحة الجوائز الذهبية للدراما المصرية، حتى يتم الرد على شائعة السجادة، ونؤكد أنها لا تزال فى حوزة مصر، بينما الواقع يؤكد أنه لا توجد سجادة بل إبداع فنى عربى شهدته القاهرة ودمشق.

الشراكة القادمة بين الجانبين المصرى والسعودى أظنها سوف تغلق الباب تماما، أمام أى مزايدة، حضور الفنان المصرى فى السعودية يعنى حضور مصر، وحضور الفنان السعودى فى القاهرة يعنى حضور السعودية، وعمار يا مصر، عمار يا سعودية، نقطة ومن أول السطر!!.

* نقلا عن "المصري اليوم"