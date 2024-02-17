كبوة النقاب ستعبرها مصر إن عاجلاً أو آجلاً

مع دوران عقارب الساعة فى أعقاب ثورة 1919 شهدت مصر تحولات جذرية بصدور أول دستور فعلى، فيما اصطلح عليه بدستور1923، وبموجبه انتخب أول مجلس نيابى، ومن ثم بدأ عصر من الليبرالية التى تعززت معها مفاهيم المواطنة، ساهمت هذه المتغيرات التاريخية فى ترسيخ أوضاع المرأة المصرية التى انتقلت من عصر الحريم إلى آفاق الحداثة، وكان هذا التبدل فى أوضاع النساء إحدى العلامات الفارقة الدالة على عمق الحراك الذى تحقق فى المجتمع المصرى.

تشكلت مع التماهى الدائم لوجود المرأة فى كل مرحلة من التاريخ الحديث سمة واضحة على حيوية مصر، وعافية مسار التقدم، إذ تعزى قوة المجتمعات فى بلدان العالم كافة إلى مدى تحقق المساواة بين الرجل والمرأة، فى الحياة العامة والممارسة السياسية، والواقع أن المرأة المصرية خاضت كفاحا طويلا من أجل تحقيق المكتسبات التى تليق بمكانتها فى المجتمع.

كانت مشاركة المصريات بدور فاعل ومؤثر فى ثورة 1919 بداية غير مسبوقة لدورها السياسى والمجتمعى، ومن ثم بدأت مكانة المرأة المصرية فى أعقاب هذه الأحداث تنتقل من مرحلة الكمون والتبعية إلى مرحلة الذات الإيجابية، نحو كيان مستقل غير اتكالى وغير ذيلى، كان هذا التحول مقرونا بمجتمع يموج بحماسة التغيير، وكانت المرأة جزءا أصيلا من كيمياء التفاعل لدى الجماعة المصرية، وفى بعض الفترات كانت بطموحها وخطواتها الشجاعة سابقة فى أداءاتها للرجل الذى كان يرفل فى موروث اجتماعى يتصف بالغلو الذكورى.

إحدى الخطوات الشجاعة كانت التخلص من اليشمك ثم النقاب كاملا، وكشف الشعر بعد الوجه، ويشى التدقيق فى هذه الخطوة بإرادة التحدى ضد الشائع والمتعارف عليه مما لا قيمة له، الدليل على هذا اختيار السيدات والفتيات من قيادات الحركة النسائية العائدات من أوروبا التخلص من غطاء الشعر الذى صار يعرف لاحقا بالحجاب، فى مجابهة علنية أمام الجماهير المحتشدة فى استقبالهن، مما حدا بالكثيرات على الاستجابة لهذا الفعل لحظتها.

وسرعان ما نبذت كل نساء مصر ما لا لزوم له من زى غير عملى، وفى الجوهر صار التعليم حقا بعد عصور من تجاهل تعليم النساء، واستمر التقدم وبدأت المتعلمات دورة عظيمة من التأثير، بذهاب المدرسات فى خطوة جريئة وقتها إلى الريف لتعليم الفتيات فى القرى والنجوع، والنهوض بهن من وهاد التخلف، تلا ذلك قبول المجتمع بغزو الفتاة للتعليم الجامعى، كى تجلس كتفا بكتف بجوار الرجل فى قاعات العلم، ومع تبلور الوعى الجمعى للمرأة المصرية أسست الرائدات الاتحاد النسائى المصرى.

استمر الصعود والتحقق حتى صارت إحدى الرائدات «سيزا نبراوى» رئيسة للاتحاد النسائى الديمقراطى الدولى، وعرفت المرأة المصرية طريقها للبرلمان نائبة للشعب، ثم تبوأت المناصب الرفيعة، من الأستاذة الجامعية إلى السفيرة، وتقلدت الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة وصولا لمنصب الوزيرة، لكن هذا الارتقاء التاريخى بدأ فى الانحدار اعتبارا من أواسط السبعينيات فى القرن الماضى، بتخلى الدولة عن دورها فى بعض الواجبات الاجتماعية لتيارات الإسلام السياسى، وإتاحة ساحة الإعلام على مصراعيها لهذه التيارات.

لم تفوت تيارات الإسلام السياسى الفرصة، واستغلتها بكل ما أوتيت من قوة، ولجأت فى البداية بالتدليس على المجتمع تحت يافطة الدين، بالتركيز تحديدا على النساء، باستخدام شعارات من نوع الحجاب طهارة، الحجاب عفة، علما بأنه لا علاقة بالطبع بين المظهر والفضيلة، وانتشرت الملصقات الداعية للحجاب فى قاعات المحاضرات بالجامعة، وفى المدارس، ودواوين الحكومة، بل وفى الشوارع، ولأن الغاية تبرر الوسيلة استُحدث ما أطلق عليه الدعاة الجدد، بمظهر مبالغ فيه من «الشياكة» للوصول إلى كل فئات النساء، واستثمارا للنجاح بدأ الضغط المعنوى.

حتى إن أحد أكبر وأشهر الدعاة المتوفين قال فى درسه التليفزيونى إن المرأة غير المحجبة تجعل زوجها يشك فى نسب أبنائه. لم يقتصر الضغط على الجانب المعنوى فى صراع تيارات الإسلام السياسى الهستيرى لمحاولة تعميم فرض الحجاب؛ إذ تم اللجوء للضغط بالعنف المادى على النساء، الذى بلغ مداه إلى حد رش الفتيات والسيدات غير المستجيبات لارتداء الحجاب «بمية النار»، للترهيب والإكراه للتخلى عن ترك شعرهن مكشوفا.

بدأ الأمر بالحجاب ليمد السلفيون الخط على امتداده إلى النقاب، وانتشر النقاب فى مدن مصر، واستشرى بعد عقدين من الألفية الثالثة، وتفشى بدرجة وبائية فى الريف.. فى ثلاثينيات، وأربعينيات، وخمسينيات، وستينيات، وسبعينيات، وثمانينيات القرن الفائت لم يكن أحد فى مصر، نساء أو رجالا، يتصور أن تحدث هذه الردة، وإذا كان الحجاب أمرا مختلفا عليه لدى رجال الدين، إلا أن النقاب متفق عليه بينهم على عدم وجود أساس بشرعيته، ومن فداحة هذا التغير أنه فى انتخابات سابقة كان من اللازم تمثيل المرأة بنسبة معينة.

وكان من المثير للشفقة أن نساء السلفيين لم يُكتبن بأسمائهن فى القوائم، وتم الاستعاضة عن الأسماء الحقيقية بكنية هى أم فلان أو علان، واستبدلت صورة المرشحة بوردة، وفى هذا إلغاء لكيان المرأة قلبا وقالبا، الآن كثير من حفيدات المناضلة ضد المستعمر وضد استلاب النساء «أم المصريين» صفية زغلول وزميلاتها هدى شعراوى ونبوية موسى وسيزا نبراوى، هؤلاء الحفيدات يهلن اليوم التراب بنقابهن على كفاح وبطولة الرائدات اللائى ناضلن من أجل الوطن، ومن أجل تحرير المرأة، وإعلاء مكانتها المستحقة إنسانيا شكلا وموضوعا.

هذه كبوة سوف تتجاوزها المرأة المصرية، وهذا التراجع فى قطاع من نساء مصر إلى زوال، هذا درس التاريخ، إذ تشى نظرة سريعة بتواصل صعود النابغات، فها هى السفيرة فايزة أبوالنجا- على سبيل المثال لا الحصر- تحتل منصبا رفيعا من أعلى هيكل الدولة المصرية، وها هى أصوات المبدعات تصدح فى الرواية والشعر، وفى مراكز أبحاث العلوم الطبيعية والإنسانية، وفى المحافل الدولية علما وفنا ورياضة.

نقلاً عن المصري اليوم