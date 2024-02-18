"تهكير أدمغة".. أم اختراق علمى تاريخى؟

قبل نحو ثمانى سنوات، كنت أستمع إلى محاضرة فى أبو ظبى، ألقاها ميشيو كاكو أستاذ الفيزياء النظرية فى جامعة «نيويورك سيتى»، حيث أشار إلى أربعة اختراقات بشرية صنعت مسيرة التطور العالمى من وجهة نظره.

لقد حدد كاكو تلك الاختراقات فى اكتشاف قدرة البخار، ثم اكتشاف الكهرباء، والتكنولوجيا، وخصوصًا تجليات «الإنترنت»، وصولًا إلى الاختراق الرابع الذى رأى أنه ليس سوى «الذكاء الاصطناعى» Artificial Intelligence.

كان اعتقاد كاكو مبينًا على أن تطبيقات «الذكاء الاصطناعى» المستندة إلى مسار تطبيقى واسع لإمكانيات «الإنترنت» ستأخذنا حتمًا إلى عالم جديد، عندما سنبدأ فى زرع شرائح إلكترونية موصولة بشبكات معقدة وضخمة داخل أجسادنا.

ومن بين الاختراقات التى ننتظر تحققها فى هذا الصدد، أن يتم زرع عدسة فى العين موصولة بشبكة «الإنترنت»، بحيث يمكننا التقاط صورة فورية للشخص الذى نلتقيه بمجرد رؤيته، ومن ثم نأخذ الصورة إلى قواعد البيانات المخزنة فى الشريحة التى تعمل فى رأسنا، وعبر مقارنة الصورة بملايين الصور المخزنة لدينا، سنتعرف إلى المعلومات المتاحة كلها بشأن الشخص المعنىّ.

ووفق ما أكده «كاكو» آنذاك، فلن تكون هناك حاجة لمترجم لكى نفهم اللغة المصرية القديمة أو اللغة اللاتينية، لأننا سنرسل أى نص عبر العدسة المزروعة فى أجسادنا إلى الترجمة فورًا، وسنحصل عليها بدقة بالغة.

لكن ما قاله «كاكو» ظل لبعض السنوات ضمن مقاربات الخيال العلمى، فى انتظار ما ستقرره مراكز البحث والتكنولوجيا المتخصصة، التى قد تأخذ هذه «الشطحات» إلى مسار تطبيقى جاد.

هنا سيظهر إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة «سباكس أند تيسلا»، الذى يعمل فى تطبيقات «الذكاء الاصطناعى»، عبر شركته التى خصصت لاختراعها الجديد نحو 100 مليون دولار أمريكى.

لقد أخبرنا ماسك، فى عام 2019، أن شركته تعمل على تطوير شرائح صغيرة، مدعومة بتقنية «البلوتوث»، بحيث يمكن زرعها فى أدمغة البشر، بما يسمح بـ «توارد الخواطر» بين المتصلين، ويحقق «منافع» أخرى بعضها ذو طابع صحى.

كما أوضح هذا المستثمر المثير للجدل أن خطته تهدف إلى «تشبيك الأدمغة مع الآلات، بما يجسر الفجوة بين إمكانيات (الذكاء الاصطناعى) الهائلة وإمكانيات الدماغ البشرية».

أراد الرجل إذًا أن يصنع اندماجًا كاملًا بين الدماغ البشرية والآلة، لكى يتحقق التعايش بين القدرات البشرية و(الذكاء الاصطناعى)، ولكى يحقق خطته تلك فإنه سيدمج بين تطبيقات هذا الأخير واستخدام الهواتف المحمولة الذكية على سبيل المثال، لخلق قوة حاسوبية جبارة، فى عملية يريد أن يجعلها «آمنة»، وأن ينجزها بأسرع وقت.

يبدو أن ماسك نجح فى إنجاز الخطوة التطبيقية الأكبر فى خطته؛ إذ أعلن عن «حل مشكلة» إصابات الدماغ والعمود الفقرى من خلال مشروع تبنته شركته «نورالينك»، هذا الشهر، بعدما حصلت تلك التكنولوجيا الفائقة على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بإجراء اختبارات على الإنسان، فى شهر مايو الماضى، وبعدما تم زرع الشريحة فى دماغ أحد المرضى وفق ما يؤكد الملياردير الأمريكى الشهير.

لقد أثبتت بعض التجارب التى أجريت فى هذا الصدد نجاحًا بالفعل، حينما تمكن شخص أسترالى فى العقد السابع من عمره، ويعانى من مرض عصبى حركى، من كتابة تغريدة على حسابه فى «إكس» (تويتر سابقًا)، باستعمال أفكاره فقط، لتحريك مؤشر شاشة الحاسوب، فى نهاية عام 2021، كما تؤكد «بى بى سى».

ويشرح ماسك هذا التطور بأنه استند على بناء التكافل بين الإنسان و(الذكاء الاصطناعى)، بحيث أمكنه إنتاج شريحة قادرة على قراءة الإشارات الآتية من الدماغ وترجمتها بدرجة عالية جدا من الدقة، بحيث يمكن من خلالها إعطاء الإشارات الذهنية لمراكز الحركة، ومن ثم تجاوز العطب.

سيمكن تطوير أداء ذلك النظام على الأرجح، كما يقول ماسك؛ وبالتالى سيتمكن الإنسان من خلاله من إعطاء الأوامر الذهنية المباشرة إلى الوسائط التكنولوجية، بحيث يستطيع مثلًا أن يحول مالًا، أو يطلب شراء سلعة، أو يأمر أيًّا من الآلات بتنفيذ مهمة معينة، بمجرد التفكير.

يحذر نقاد ومحللون من هذا الاختراق، ويعتقد بعضهم أنه قد يؤدى إلى أكبر جريمة «تهكير أدمغة بشرية» فى التاريخ؛ فعبر ربط الناس بتقنية «البلوتوث»، قد يتم السطو على المعلومات والخبرات والأحاسيس المخزنة فى بيئتها الطبيعية؛ أى «قعر الدماغ».. واستباحتها بلا رادع. كما يعتقد آخرون أن هذا المسار سيحتاج سنوات طويلة لكى يصبح واقعًا ملموسًا.

والشاهد، أن هذا التطور التكنولوجى غير المسبوق يمضى فى طريقه، ليطرح الكثير من الفرص، والكثير من المخاطر أيضًا.

* نقلا عن "المصري اليوم"