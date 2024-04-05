احتكارات أبل

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قامت وزارة العدل الأمريكية، نيابة عن المستهلكين، برفع دعوى مكافحة الاحتكار ضد شركة «أبل» Apple، التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار، والأكبر في تاريخ البشرية!

في تقرير صدر عن النيويورك تايمز تم عرض بعض الاحتمالات التي يأمل المدافعون عن حقوق المستهلكين أن تتحقق لمستخدمي iPhone وiPad وغيرهما من منتجات Apple إذا فازت وزارة العدل الأمريكية بدعوى مكافحة الاحتكار التي طال انتظارها ضد شركة أبل، عملاق التكنولوجيا.

تتهم وزارة العدل الشركة بخنق أو التضييق على المنافسة، ومحاولة الاستفادة من نفوذها وملكيتها لمتجر التطبيقات الشهير لزيادة الأسعار للعملاء. وإذا نجحت وزارة العدل في قضيتها، فقد تكون الآثار المترتبة على أعمال شركة أبل كبيرة - مما قد يغير الطرق التي تفرض بها رسومًا على مطوري التطبيقات والعملاء مقابل المنتجات والخدمات. وقد حصلت الشركة، لسنوات عديدة، من خلال متجر Apple App Store على ما يصل إلى %30 من الإيرادات من اشتراكات التطبيقات أو عمليات الشراء داخل التطبيق من مطوري الطرف الثالث. وقال المطورون إن هذا التخفيض يجعل من الصعب الحفاظ على استمرارية أعمالهم، لذا فهم ينقلون هذه الرسوم إلى المستهلكين.

يعمل نظام أبل على عكس نظام التشغيل «أندرويد» التابع لغوغل، والذي يعمل على عدة أخرى مثل سامسونغ، بينما منتجات أبل تعمل فقط من خلال برنامجها الخاص iOS وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن لمطوري الطرف الثالث من خلالها وضع تطبيقاتهم على متجر تطبيقات Apple واتباع قواعدها وشروطها، وإن رفضوا ذلك فإنهم يخاطرون بخسارة ملايين العملاء.

الحكم ضد أبل يعني أنها سوف تضطر إلى خفض أسعار التطبيقات الأخرى، وسيتعين عليها فتح أنظمة الدفع الخاصة بها لمقدمي الخدمات الآخرين، والتأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة أخرى لديهم إمكانية مماثلة للوصول إلى الراحة والخدمة.

على الرغم من أن العديد من المحللين يتوقعون أن تغير شركة ابل ممارساتها إلى حد ما نتيجة لإجراءات الحكومة، إلا أنهم لا يتوقعون أي تحولات فورية كبيرة، والنتيجة الأرجح هي التسوية. فلا جهة تتوقع أي تغييرات في نموذج الأعمال في الوقت الحالي، ولكن من الواضح أن شركة Apple سيتعين عليها إيجاد طريقة لتسوية هذه القضية في نهاية المطاف، ودفع غرامة كبيرة للحكومة، والتوصل لنوع من التسوية مع المطورين بشأن بنية متجر التطبيقات في المستقبل.

وقالت شركة أبل في بيان إن الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل «تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في أسواق شديدة التنافسية». وجادلت بأن نموذج أعمالها المتمثل في إنشاء نظام بيئي محكم للبرامج والأجهزة يفيد عملاءها. وأن نجاح القضية سيعيق قدرتها في إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها عملاؤها منها، حيث تتقاطع الأجهزة والبرامج والخدمات. كما أنه سيشكل سابقة خطيرة من التدخل الحكومي. فلطالما روجت الشركة للنجاح الاقتصادي داخل مجتمع المطورين من متجر التطبيقات، الذي حقق 1.1 تريليون دولار من فواتير ومبيعات المطورين في عام 2022.

كما وضح تقرير صادر عن Ana Analysis Group، بأن متجر App Store لبيع التطبيقات، يعتبر سوقا نابضا بالحياة ومبتكرا حيث تزدهر الفرص، ونحن ملتزمون، أكثر من أي وقت مضى، بالاستثمار فيه.

*نقلاً عن "القبس"