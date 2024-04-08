المال أم الكاريزما؟

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«يا لها من أمسية براقة للديمقراطيين الثلاثة مع مُتبرِعيهم النخبويين والمنفصلين عن الواقع». هكذا علق ستيفن تشيونج الناطق باسم حملة الرئيس السابق المرشح الحالى ترامب على سهرةٍ انتخابية فى نيويورك حضرها الرئيسان السابقان أوباما وكلينتون لدعم بايدن, فحصلت حملتُه على تبرعاتٍ ضخمة. ما جُمع فى تلك الليلة ربما يفوق ما تجمعُه حملة ترامب فى شهر.

يعتمد بايدن فى حملته على أوباما بشكلٍ مستمر وعلى كلينتون أحيانًا. يحاول تعويض الكاريزما التى يفتقرُ إليها. ويبدو أن انتخابات نوفمبر المقبل ستكون، فى جانبٍ أساسى منها، بين المال الذى تُراكم حملة بايدن الكثير منه، والكاريزما التى يتمتع بها ترامب. وهى كاريزما شعبوية مكنته من بناء كتلة انتخابية صلبة يصعب التأثير عليها.

ورغم أن ولاء الإنجلينيين واليمينيين الدينيين المتشددين له قوى, فقد سعى قبل أيامٍ إلى دعمه عبر الترويج لبيع نسخٍ من الإنجيل بقيمة 60 دولارا للنسخة خلال «أسبوع الآلام» قبيل عيد الفصح.

اللافت أنه فى الوقت الذى فعل ترامب هذا، استغل بايدن وجود أوباما وكلينتون فى أمسيته الانتخابية فوصلت تكلفة التقاط صورة مع هذا الثلاثى إلى 100 ألف دولار. وليس هذا مجرد اختلافٍ فى أساليب الدعاية الانتخابية، بل تعبير عن التنافس بين المال المُتزايد الذى تجنيه حملةُ بايدن, وكاريزما ترامب التى مكَّنته من إقناع الإنجلينيين واليمينيين المتدينين بالوقوف وراءه بقوة بالرغم من أنه أحد أقل الرؤساء الجمهوريين تدينًا. لم يُعرف عنه مثلاً ارتياد الكنيسة إلا فى بعض المناسبات. ولم يُظهِر إيمانه فى أى وقتٍ حتى المرحلة الأخيرة فى حملته الانتخابية عام 2016. ومع ذلك بدا مُقنعًا للمُتدينين بفعل اقتران ادعائه التدين بحضورٍ كاريزمى قوى.

واللافت أيضًا فى هذا التنافس أنه فى الوقت الذى خاطب ترامب عشرات الملايين المتدينين عبر رسالة بيع الإنجيل، كان بايدن مشغولاً بجمع المال لحملته فى ُأمسيةٍ حضرها بضع مئات فقط، وليسوا كلهم من أنصاره إذ كان بينهم من ذهبوا للاحتجاج على مشاركته فى العدوان الهمجى على غزة، وجعلوا الأمسية أكثر صخبًا بفعل صرخات الاستهجان التى أطلقوها فى وجهه.

نقلاً عن "الأهرام"