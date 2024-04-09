إنها ليست نهاية العالم

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عبر التاريخ ومع تصاعد الأزمات، وبلوغ الأحداث ذرواتها، وتطرح الأفكار الغرائبية، تختلط الأوهام مع الأمنيات مع المعتقدات. في ظلّ هذه الظروف العصيبة، والأحداث المتلاحقة برزت لدى الشرق والغرب أحاديث تتعلق بالنهايات، البعض يعتبر هذا الاستقطاب الدولي سيجرّ لا محالة المتصارعين نحو استخدام القنابل النووية، وربما إفناء العالم، أفكار خيالية تذكّرك بأفلام نيكولاس كيج وريفيز وجون ترافولتا.

من أولئك المفكر الروسي ألكسندر دوغين الذي كتب مقالةً بعنوان: «تاكر وبوتين ونهاية العالم» فيه يعلق على مقابلة الرئيس الروسي مع تاكر كارلسون، وفيه يتساءل: «هل يفهم الغرب ما يفعله، ويدفع العالم نحو النهاية؟ هناك بوتين حقيقي وروسيا حقيقية.. انظروا إلى ما فعله أنصار العولمة ومدى قربنا منها. لا يتعلق الأمر بمحتوى المقابلة مع بوتين. إنها حقيقة أن شخصاً مثل تاكر كارلسون يزور بلداً مثل روسيا للقاء شخصية سياسية مثل بوتين في مثل هذا الوقت الحرج».

بل ذهب أبعد من ذلك فاعتبر أنه «على أميركا اختيار ترامب، وتاكر كارلسون، وإيلون ماسك، وأبوت. ثم نحصل على فرصة للتوقف على حافة الهاوية. بالمقارنة مع هذا، كل شيء آخر ثانوي». ورأى دوغين أن «الليبرالية، وأجندتها ستقود البشرية إلى طريق مسدودة. الخيار الآن هو: إما الليبراليون أو الإنسانية. اختار كارلسون الإنسانية، ولهذا السبب جاء إلى موسكو للقاء بوتين. لقد فهم العالم كله سبب مجيئه ومدى أهميته».

مثل هذا التحليل حول نهاية العالم، أو فناء البشرية كثير، بعضهم بدأ يفسر هذه الأحداث بطرقٍ غيبية، على سبيل المثال في انتفاضة الفلسطينيين أوائل الألفية كتب رمز حركي متطرف كتاباً بعنوان: «يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟!».

الكتاب كله يعتمد على الأساطير والقصص، وفي مقدمة الكتاب ذكر المؤلف أنه قام بـ«بقراءة تفسيرية لنبوءات التوراة، مع توضيح الصفات اليهودية من الأسفار والأناجيل، وتقديم بعض المفاتيح المجانية لأهل الكتاب، لحل التناقضات الموجودة عندهم في تأويل نبوءاتهم، فقد ذكر أن هناك نصوصاً في الأناجيل والأسفار تحتوي على أحداث هائلة، ولكنها أصبحت غامضة ومحيرة بسبب التحريف للكتب المقدسة، وقد تضمنت خاتمة الكتاب توقع قرب نهاية دولة إسرائيل وحلول يوم غضب الرب على اليهود في عام: (1433هـ)».

خلاصة القول، إن أحاديث النهايات، وأفكار انقراض البشرية لها وهجها لدى العامة، وهذا سر انتشار مقالة دوغين، لم تنته البشرية في ظروفٍ أحلك من ظرفنا، عاشت البشرية قبل قرنٍ من الآن موت أكثر من مئة وخمسين مليون إنسان في حربين عالميتين، وحروب أهلية عرقية ودينية طاحنة في أصقاع الأرض، ومع ذلك تجاوزت أخطارها، وصححت أخطاءها، علينا الانتباه من هذا التصعيد الخرافي الذي يصاحب الأحداث دائماً وينشره الفتّانون، لاستمالة المجتمعات نحو مشاريعهم التخريبية.

*نقلاً عن "الاتحاد"