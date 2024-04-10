حدود الضغط الأميركي على إسرائيل

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يتساءل كثر، ولا سيما في العالم العربي، عن قدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل للحصول على تنازلات معينة، إما لجهة الخلاف على الأراضي مع الفلسطينيين، أم لجهة فك الاشتباك في غزة. ونسمع من كثر في المنطقة يقولون إن واشنطن لا تقوم بضغط أكبر على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار مع "حماس" أو بقبول "حل الدولتين"، وأن الشخصيات السياسية الكبرى في أميركا لا تتجرأ على انتقاد الدولة العبرية. هل هذا صحيح؟ جزء منه دقيق، جزء آخر افتراضي، وجزء متغير. فلنحاول أن نفهم هذه المعادلات على ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة.

جذور العلاقة الخاصة

كما كتبنا في الماضي أن العلاقة الخاصة بين البلدين تمر عبر جسور عدة، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو دفاعية أو اقتصادية أو جيوسياسية، ويشرح الطرفان نوعية هذه العلاقات بين الأمتين، وإذا لم تفهم هذه العلاقة سيصعب فهم تطورها وفهم ضوابطها الآن. فهذه العلاقة مبنية على نظرة تاريخية عميقة متداخلة مع مشاعر روحية دينية متجذرة. بتلخيص شديد، هناك شريحتان تؤيدان هذه العلاقة التحالفية الأميركية، الأولى تتمحور حول ليبراليين تقليديين معجبين بليبرالية إسرائيل عند تأسيسها، وفي داخل هذه الشريحة أكثرية من اليهود الأميركيين اليساريين من الطراز القديم الذين رأوا في الدولة اليهودية إنجازاً اشتراكياً، فاستمر هذا الدعم آتياً من قلب الحزب الديمقراطي "للعلاقة المميزة".

الدعم اليساري كان في قلب المعادلة، إلا أن دعماً آخر بات يبرز من المقلب الآخر، أي من داخل اليمين الإنجيلي - البروتستانتي - الكاريسماتيكي الذي يؤمن عقائدياً بدور ثيولوجي لقيام دولة إسرائيل. فدخلت الكتلة المؤيدة لإسرائيل إلى عمق الكتلة الإنجيلية المؤيدة لإسرائيل. وبفعل القوتين من اليسار واليمين أصبح مستحيلاً وضع ضغط عملي على الحكومات الإسرائيلية في ما يتعلق بمسائل الأمن والدفاع ومشاريع السلام. واختبرت الإدارات هذا التحدي لعقود، ولا سيما منذ انتهاء الحرب الباردة. وحاولت إدارة جورج بوش الأب أن تضغط على إسرائيل في ما يتعلق بمسيرة السلام، ولكن من دون جدوى. وكذلك، حاولت إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون أن تنهي حرب لبنان، فتعاونت مع اليسار الإسرائيلي، وتوصلت إلى أول تراجع إسرائيلي أمام "حزب الله" عبر تصفية "جيش لبنان الجنوبي" عام 2000 وتسليم الشريط الحدودي للحزب.