هل كان الأفغانى ومحمد عبده ماسونيّين؟.. سر خديعتهما (2- 2)

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أرى دائما أن محاكمة ومراجعة جهود رواد النهضة والفكر العربى فى القرنين الماضيين، لا بد من وضعها فى سياقها وظروفها، فقد كانت فى باكورتها الأولى، من الطهطاوى إلى خير الدين التونسى ثم الأفغانى ومحمد عبده شاملة واسعة، متعددة الأبعاد، سياسية ووطنية ودولتية وفكرية وتراثية، وغيرها، وكانت تحاول مواكبة العالم وهى تكتشفه أو تحاول اكتشافه.

وهذه الجهود التى سعت للتعرف على العالم عبر البعثات والترجمات والقراءات والحوارات، لم تنكر هويتها وخصوصيتها، فاتجهت كذلك للتعرف على تراثها وحضارتها بشكلها الواسع، وأحيت مواتها وحركت مياهها الراكدة، خاصة أنها عميقة لا تنخلع، كما أنها، رغم أساسها وجوهرها النقلى، واسعة تحمل الأضداد، وتلتزم روحا وسطية تتنازعها اتجاهات مختلفة، تتصارع حول الصحة، فكان التوفيق بين الأضداد، أو بالتعبير الرشدى، فصل المقال ما بين الشرق والغرب أو بين تراثنا- موروثنا- وبين الحداثة من اتصال، وكان توفيقا عينه على الواقع وعلى التحرر وعلى التغيير، يقطع مع واقع ثقيل ومسار تاريخى طويل العزلة، فصلنا عن حراك العالم وتقدمه.

لا يمكن قراءة سيرة جمال الدين الأفغانى ولا محمد عبده، ولا غيرهما من رواد النهضة العربية الحديثة، خارج هذا السياق، الذى قد يراه البعض تلفيقا ونراه توفيقا اضطروا جميعًا إليه ولم يكن فى مقدرتهم غيره، وهم أبناء المؤسسة التقليدية المحافظة، من أزهر رفاعة الطهطاوى إلى محمد عبده، إلى حوزة النجف التى تعلم فيها الأفغانى، وكان بحثهم عن أى أداة تساعدهم من أجل ذلك، وهم يحافظون على الهوية فى يد ويطلبون الحداثة والنهضة والتحرر باليد الأخرى.

من هذا المدخل نفهم علاقة الأفغانى وعبده بأفكار كالماسونية، رفعت شعارات الثورة الفرنسية فى الإخاء والمساواة والعدل، وكان إعجابهما بأديب حكيم مبدع كتولستوى، وكان تقدير عبده لـ«كرومر» الذى فرضه مفتيا على البلاد رغما عن السلطان حينئذ، نظرا لمعرفة التسلطية به وبتوجهاته التحررية والإصلاحية، وهكذا تحول الأفغانى من صف شاه قاجارى فى إيران لآخر واقترب من السلطان عبدالحميد فى تركيا ثم أبعد عنه، وهكذا خدع الرجلان معا فى مؤسس البهائية واستقبلاه ولم يعرفا مراميه فيما بعد!.

الرجلان كانا يبحثان عن أى بارقة أمل، عن أى إِشارة على الطريق، عن بصيص ضوء فى النفق المظلم، التزما الحياة والإصلاح منهجا شاملا للحوار، نشرا ابن سينا وابن خلدون وكتب علم الكلام، ونشر عبده نهج البلاغة وحاولا تحرير التعبير والنثر العربى، ودرسا عبدالقاهر الجرجانى، وأسسا الحزب الوطنى الحر الذى كان تنظيما سريا وأيدا الثورة العربية ثم انتقدا زعيمها الذى فشل فى أول حرب خاضها حين تكبر وتعالى عن سماع نصائح ومشورة قواده ورفقائه واستبد برأيه، وكان محمد عبده يسمى أحمد عرابى القائد الأشمل.

وبينما طال الاجتماع بين الأفغانى وعبده معا، وسافرا معا وأطلقا جمعية ومجلة العروة الوثقى، إلا أن الأخير ظل مصرا على رهانه على حاكم وعلى انقلاب وعلى سياسى، بينما تركز جهد الثانى على التعليم والتربية، وحين صارح الأفغانى بذلك نهره الأخير قائلا: إنما أنت مثبط!!.

سياق واسع من الاهتمامات والتحركات لا يصح أن يحشر ويحصر فى انضمام مؤقت لمحفل اجتماعى لم تكن تعرف مقاصده ولا تثور حوله الشبهات حينها، وحين ثارت أولى الشبهات تركه الرجلان وأسسا اجتماعا ومحفلا مستقلا لهما.. فقد أنشأ محفلا وطنيا ينحصر هدفه الأول فى رفع الظلم عن المصريين. كذلك يخبرنا السيد محمد رشيد رضا فى تاريخ الأستاذ الإمام بأن محمد عبده التحق بالماسونية وخاب أمله فيها.

لكنهما، الأفغانى وعبده، المخلصان التائهان، الباحثان عن أمل وعن طريق، صادفتهما العديد من العوائق والإعاقات وانخدعا فى الكثيرين، انخدعا فى الخديو توفيق الذى كان يلتقى الأفغانى ثم أمر بطرده من مصر، كما انخدعا فى رهانهما على عرابى وليس الثورة العرابية، وانخدعا فى مؤسس القاديانية والبهائية وظناه داعيا إصلاحيا فقط!، كما رحبا بكل الدعوات الإنسانية أملا فى دعم وتأييد غربى فى تحقيق أهدافهما.

ختاما مازلت عند رأيى أن الماسونية التى تقع فى قلب النظرة التآمرية للعالم، فى منطقتنا، وحامت حولها الشبهات وأن وراءها منظمة سرية تريد أن تفسد العالم، ومازالت، يشبه الحديث عن الحكومة الخفية فى العالم والمبالغات التهويلية الكثيرة فى خطابنا العربى عن البروتوكولات وغير البروتوكولات.

نقلاً عن "المصري اليوم"