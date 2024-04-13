حربُ عالمية جديدة؟

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تكرار التحذير من خطر نشوب حرب عالمية جديدة أو «ثالثة» يفرض التفكير فى إمكانات نشوبها، ويدفع إلى التأمل فى دلالات انفجار صراعاتٍ عدة بشكل متزامن. ليس الرئيس السابق ترامب وحده من حذر فى الأيام الماضية من اندلاعها. قد يُقال ان ترامب جامحُ بطبعه. ولكن تحذيره ليس إلا واحدًا وسط فيضٍ من أحاديث وتصريحات فى الاتجاه نفسه صدرت من مسئولين غربيين كبار وبينهم قادة عسكريون. منهم على سبيل المثال فقط وزراء دفاع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. وكذلك قائد الجيش البريطانى، ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية.

ولكى يكون التفكير فى فرص اندلاع الحرب المجنونة مُرتبًا فى الوقت الذى يضمر العقل فى العالم، لابد أن نحاول تصور كيف وأين يمكن أن تبدأ تحديدًا. توجد الآن حربان كبيرتان إحداهما تقليدية، والثانية جعلتها المقاومة الفلسطينية الباسلة قريبة الشبه من الحروب التقليدية رغم أنها غير متماثلة ولا متكافئة. ولكن حتى الآن ليس هناك ما يمكن أن يُستنتج منه وجود احتمال كبير لأن تبدأ الحرب الثالثة بسبب تداعيات جديدة للعدوان الصهيونى. ومع ذلك لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال تمامًا. وخاصة فى حالة شن عدوان شامل على لبنان.

غير أن الحرب التى دخلت عامها الثالث فى أوكرانيا ربما تكون مرشحةً بدرجة أكبر للتوسع فى حالة ازدياد تراجع القوات الأوكرانية إلى حدٍ يسمح للقوات الروسية بعبور نهر دنيبرو, ومن ثم الاقتراب من منطقة الانفصاليين الموالين لموسكو فى مولدوفا, فضلاً عن امتلاكها حرية حركة غير مسبوقة على نحوٍ قد يُغرى الكرملين بالسعى إلى تحقيق ما فشل فيه خلال الأسابيع الأولى والتقدم نحو كييف. فالسؤال المحورى هنا هو: هل يرسل حلف «الناتو» قوات لمنع موسكو من تحقيق نصر كامل، ومن ثم يتحقق ما قاله ماكرون فى 26 فبراير عن عدم استبعاد إرسال مثل هذه القوات؟

الأرجح حتى الآن أن روسيا لن تتمكن من التقدم نحو كييف، وقد لا تحاول أصلاً، وأن الدول الغربية ليست مستعدة لإرسال جنود ليموتوا من أجل أوكرانيا؟ ولكن هذا عن الوضع اليوم، وقد يكون الغد يومًا جديدًا.

نقلاً عن "الأهرام"