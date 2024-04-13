صعود العامة في الفترة المبكرة

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ذكرت في الحلقة الماضية بدايات الفكر المنحرف المتمثل في واقعة ذي الخويصرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل وصف الحال هنا قد يوضح أكثر فوجود فئة من الممكن أن تنحرف كانت حالة متوقعة خصوصا أن الرسول قال ذلك مبكرا وذلك حينما قال في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الذي أوردناه سابقا ((... إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَأونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ)).

وهناك نصوص شبيهة في أماكن أخرى من السنة وقرأها جمع من العلماء على أنها من كرامات الرسول إذ أخبر بنشوء الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وأنا أرى أن الرسول قد تنبه للمقدمات التي صدرت من هذا الرجل المغمور ومن يشابهه التي أدت إلى تكتل مجاميع من العوام قليلي الفقه بروح الإسلام وحقيقته وليس لهم من التراث الإسلامي إلا ظاهر النص القرآني ولم يتربوا على سير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؛ لهذا سوف تلاحظ أن جميع الخوارج ليس لهم كتب سنة وذلك لتكفيرهم الصحابة مبكرا، يستثنى من ذلك مسند الربيع بن حبيب أو كتاب الصحيح الذي أخذ به فرقة من فرق الخوارج وهم الإباضية والذي جمع في حدود القرن الخامس أو السادس، أما باقي فرق الخوارج وهم كثير فلا يوجد لهم كتب فقه أو عقيدة وما وجد فهو متأخر التأليف والتدوين وهذه الحالة تدل دلالة واضحة على أن عموم فرق الخوارج هم من العامة والسوقة ولو تأملنا نتاج من درس الخوارج فسنجد الغالب عليه دراسة شعرهم أو خطبهم، أما حياتهم الاجتماعية فمراجعها تكاد تكون عزيزة أو معدومة وغالبا هي مستوحاة من شعرهم أو خطبهم وغالب أدبهم يدل على أنهم من البوادي والقفار البعيدون من حواضر التدوين والفكر وهي الفئات العامية التي يسهل التعامل معها فأصحاب الدعوات يفضلون المنقادين من الأتباع والمتصفين بالطاعة العمياء لهذا يغلب على الخوارج أنهم من البوادي سكنى وحياة ولا يتعاملون مع الحواضر إلا في حالات الهجوم والحرب ولعل طريقة حياتهم هذه هي السبب في تفانيهم وانحسار أفكارهم فما تنتجه البادية من فكر لا يروج على الحواضر، ونحن نتحدث عن إحدى وسبعين فرقة من فرق الخوارج لم يصل لنا منهم أي كتاب ولم نعرف لهم أي حالة استقرار بل كثير ما نلاحظ أن المنقول من فقههم متواضع جدا وخير مثال على ذلك ما ذكره التوحيدي في البصائر يقول:

((سمعت القاضي أبا حامد يقول: اجتمعت الحرورية في مكان يقال له حروراء، وإليه نسبوا وبه سموا، وكانوا زهاء ستة آلاف، فوقف عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما نقمتم علي؟ قالوا: نقمنا عليك ثلاثاً، قال: ما هن؟ قالوا: أنك قاتلت ولم تغنم ولم تسب، فإن كانوا مسلمين فما حل قتالهم ولا سبيهم، وإن كانوا كفاراً فقد حل قتالهم وسبيهم، فقال: هذه واحدة، قالوا: وحكمت الرجال في دين الله، قال الله "إن الحكم إلا لله" الأنعام: 57، قال: ثنتان، قالوا: ومحوت نفسك من إمرة المؤمنين، فإن لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين؛ قال: هذه ثلاث. فأقبل عليهم وقال: أرأيتم إن أتاكم من كتاب الله وسنة نبيه ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم، قال: أترون أن تسبوا أمكم عائشة عليها السلام وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم: نعم، كفرتم، وإن قلتم: ليست أمنا، كفرتم، قال الله عز وجل " وأزواجه أمهاتهم " الأحزاب: 6. وأما قولكم حكمتم الرجال في دين الله فإن الله عز وجل حكم الرجال في أرنب يقتله محرم فقال " يحكم به ذوا عدل منكم " المائدة: 95، ولو شاء لحكم ولكن جعل حكمه إلى الرجال، وقال في بضع امرأة: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثا حكماً من أهله وحكماً من أهلها " النساء: 35. وأما قولكم محوت نفسك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم صالح أهل الحديبية قال لي: اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال له سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله فما قاتلناك، قال: فما تريدون؟ قال: اكتب اسمك واسم أبيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وامح رسول الله، ولم يكن محو رسول الله من الكتاب محواً لنبوة، وكذلك ليس اقتصاري على اسمي دون أمير المؤمنين مضيعاً حقاً ولا موجباً لي باطلاً. قال: فرجع ناس كثير منهم معه وعرفوا الحق وأذعنوا له.

وقال لنا غير أبي حامد: إن علياً لم يمح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره، حمية للدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني موضعه في الكتاب، فأراه، فمحاه)).