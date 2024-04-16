دخول التليفون جنن المصريين وغير أحوالهم

6 دقائق للقراءة

استعنت بكتابين بالإنجليزية الأول لإدوين دى ليون، نُشر عام 1899 فى بوسطن، والثانى التكنولوجيا والزمن فى مصر الحديثة لأوين باراك، نُشر فى جامعة كاليفورنيا عام 2011. أرسلت شركة بل للتليفونات مندوبها إلى مصر فى أغسطس ١٨٨١ لإنشاء شبكة تليفونات فى مصر، واعترض على مبارك، وزير الأشغال، على إنشاء الشبكة على أعمدة خشبية لأن هذه الأعمدة تعوق حركة البناء وتطوير المدن والطرق، وسوف تكون مكلفة لأن الخشب كله مستورد. وكان أول خط تليفون فى مصر يربط قصر عابدين بمحافظ القاهرة، ومسافته ميل واحد. الخديو توفيق كان سعيدًا بالخط، واستمر يتكلم مع زوجته فى التليفون وقتًا طويلًا، بينما مصر فى اضطراب شديد أيام هوجة عرابى. تم مد الأسلاك على أسطح البيوت، وتثبيتها بأسياخ حديدية. وأول مشكلة كانت وصول العمال إلى السطح، والمرور على السيدات داخل البيت. والمشكلة الثانية هى عدم الرغبة الشعبية فى انتشار التليفون بسبب الخوف من تأثيره على التقاليد والعادات.

وكتب «ليون»، فى كتابه «كيف دخل التليفون إلى مصر؟»، الذى نُشر عام 1899، أن شيخًا سكندريًّا كان بيته فى طريق خط التليفون بين القصر الملكى ومكتب المحافظ، وتحت الضغط سمح للعمال بالدخول، واحتجاجًا على انتهاك حرمة البيت، حلق لحيته، وفتح أبواب البيت كلها، وطلب من أهل الإسكندرية أن يدخلوا بيته مثل العمال الذين دخلوا، وشاهدوا النساء.

وسمح تركيب التليفونات بتوصيل المرأة المحبوسة داخل البيت بالخارج، واستطاعت سيدات الطبقة الوسطى والعليا معرفة خطوات أزواجهن فى العمل، وأيضًا أعطى الفرصة للرجال بأن يكذبن على الزوجات.

ساد شعور عام بأن تركيب التليفون سوف يحول خصوصية البيت إلى مكان عام، وأعطى تسلية للمرأة من الطبقة العليا فى الحديث مع الأصدقاء بين فترات اللقاء فى الصالونات. وكان عمل الشابات على السويتشات العامة، التى تقوم بتوصيل الأرقام، حدثًا مهمًّا أخرج المرأة من البيت للعمل. وربما كان أكثر تكنولوجيا قربت الناس على بعض، وينطبق ذلك على ما قاله بابا الإسكندرية قبل قرن ونصف القرن بأن الله قادر على أن يجمع الزمن والمسافة مع بعض للقاء الأحباء.

وكان للتليفون دور كبير فى العمل السياسى، فقد قام بتطوير أداء المرأة وانشغالها بالأمر العام. وبالرغم من أن المرأة كانت داخل البيت قبل ثورة ١٩١٩، فإن مظاهرة السيدات الشهيرة فى ١٦ مارس ١٩١٩ نُظمت بواسطة التليفونات بين سيدات الطبقتين العليا والمتوسطة، وتنظيم مقاطعة البضائع الإنجليزية عام ١٩٢٢ تم بواسطة المرأة والتليفون. واستطاع التليفون أن يساعد المرأة فى اتخاذ وتنفيذ قرارات بدون الرجوع للرجل. وبعد أن تمت إقامة شبكة التليفونات فى القاهرة والإسكندرية، تم إنشاء شبكة فى مدن القناة عام ١٨٨٩، وفى عام ١٨٩٥ تم إنشاء خط الفيوم، وفى ١٩٠٢ تم توصيل القاهرة بالإسكندرية وإنشاء شبكة إلى المنيا وبنى سويف عام ١٩٠٩ ودمياط عام ١٩١٣.

طُبع أول دليل تليفونات عام ١٩١٧، وفى عام ١٩١٨ أُنشئت الشركة الحكومية المصرية للتليفونات لتسيطر على جميع الخطوط فى مصر، وتم توصيل التليفون لجميع القطارات ومراكز الشرطة والصحف ومراكز البريد، وارتفعت أرباح الشركة الحكومية.

وأظهر الدليل نوعية المشتركين ومستواهم المادى والمهنى، فمثلًا جميع المحامين فى المحاكم المختلطة كان عندهم تليفونات، بينما محامو المحاكم الشرعية لم يكن عندهم تليفونات. وفى سنوات قليلة ازداد الطلب على التليفون، وتكونت قوائم انتظار. وحتى عام ١٩٢٥ كان الاتصال التليفونى يتم عن طريق عاملات سويتش مركزى، وهذا كان يؤخر المكالمات حسب الضغط، وكان التليفون يُستخدم لأى عدد من المكالمات نظير اشتراك سنوى موحد، وهذا كان سببًا رئيسيًّا لصعوبة الحصول على خط. وكان متوسط المكالمات التليفونية اليومية للفرد فى لندن ١٢ مكالمة، وفى مصر كان ٢٤ مكالمة. وتسببت الرطوبة والتراب فى تعطيل كفاءة الخطوط.

أصبحت تليفونات القاهرة أتوماتيكية فى عام 1926، وفى الإسكندرية عام 1935. وفى عام ١٩٣٢ تم تركيب كابل يوصل تليفونات القاهرة بالإسكندرية. وفى رواية توفيق الحكيم «يوميات نائب فى الأرياف»، استُدعى الحكيم كوكيل نيابة ومعه الطبيب الشرعى بسبب وجود جنازة يمشى فيها الرجال، والسيدات يولولن، بدون تصريح دفن، ليكتشفا أن النعش فيه عدة تليفون سوف تُنقل من دوار العمدة إلى دوار العمدة من العائلة المنافسة، وكان التليفون أحد رموز السلطة المهمة.

التليفون فى اللغة العربية مؤنث، والتلغراف مذكر، والسبب أن العاملين فى التليفونات كانوا إناثًا، بينما عمال التلغراف رجال. وقبل إدخال التليفون الأتوماتيكى عام 1925، كان عدد عاملات تحويل المكالمات 1675 يعملن ليل نهار فى نوبات كل 6 ساعات. سبب ذلك غيرة واحتجاج عند الرجال.

واعتبرت صحيفة المنار، لصاحبها الشيخ رشيد رضا، أستاذ الشيخ حسن البنا، أن صوت المرأة يمكن أن يثير الشهوات، ونبهت إلى خطورة التليفون.

وعندما نشر أمير الشعراء أحمد شوقى «مجنون ليلى» عام 1933، نشرت مجلة كل شىء عددًا خاصًّا سمته «نداء الحب»، وقالت إن سماع مسرحية شوقى يثير الشهوة الجنسية، وبالتالى سماع صوت المرأة فى التليفون مشكلة. وفى مقالة طويلة نشرها بيرم التونسى عام 1930 بعنوان «المكالمة التليفونية» طلب فيها رقمًا بالخطأ، فترد عليه أنثى يقول إن صوتها ملائكى، وينغمسا فى حوار يتطور إلى حوار به كلمة الوشوشة، وحدث هجوم من الصحف، التى نادت بتفادى الوشوشة (صوت الشيطان)، ودعت إلى عدم التحدث مع المرأة فى التليفون. وكتبت الصحف عن المستقبل، تصور تليفون صوتًا وصورة، وظهرت عنه النكات والكاريكاتيرات فى عام 1925، وأن حصانة البيوت سوف تُخترق، وقد تحقق ذلك بعد 80 عامًا.

كان للتليفون تأثير مهم فى تقبل فكرة عمل المرأة فى أوائل القرن، ولكن بعد اختراع التليفون الأتوماتيكى اختفت العمالة النسائية. ولكن جزء منها اندمج فى العمل مع الصناعات السينمائية والموسيقية الجديدة. وكثير من الأفلام فى ذلك الوقت كان المطرب يغنى وهو يمسك بالتليفون.

وحين قطع الثوار فى ثورة 1919 خطوط التليفون والتلغراف لم تستطع القوات البريطانية الاتصال ببعضها، مما سهل للثوار استكمال نجاح الثورة.

الملك فاروق كان بجوار سريره فى كل قصر ستة تليفونات، كلها خضراء. وبعد عام 1952 بدأت الأجهزة الأمنية تراقب التليفونات، وفى 15 مايو أعلن السادات إنهاء التجسس على التليفونات، وحرق أشرطة تسجيل التليفونات، ونشر نجيب محفوظ قصة قصيرة، بعنوان «شهرزاد»، بطلها التليفون، يتلقى فيها كاتب وصحفى مكالمات تليفونية من سيدة بصفة منتظمة انتهت بمقابلة بين السيدة والكاتب، وانفصلا بعد المقابلة. وفى السينما فى رواية إحسان عبدالقدوس «لا أنام»، لعب التليفون دورًا أساسيًّا ومهمًّا فى اتصال الحبيب بالحبيبة وكذلك فى أفلام مثل بنت الأكابر وغزل البنات.

وأخيرًا، فالتليفون الأرضى الذى غيّر شكل المجتمع بدأ ينقرض لصالح التليفون المحمول.

قوم يا مصرى.. مصر دايمًا بتناديك.

نقلاً عن المصري اليوم