ربيع الراديكالية الرثة الطفولية الثورية

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جميع المؤرخين يرون أن ربيع حراك الخوارج امتد في جميع مراحل الدولة الأموية وشيء من بدايات الدولة العباسية، أي امتد من حروب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج إلى بدايات الدولة العباسية، يعني أن نشاط الخوارج استغرق جميع فترة الدولة الأموية وجميع هذه الفترة وحضور الخوارج في التاريخ إلا أن أفكارهم لم تتجاوز مسائل الإيمان والكفر، أما سلوكهم فقد أشيع عنهم أنهم عوام الفهم والفقه؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى إنهم من البوادي وأشباه البوادي عموما وهذه الفئة هي مظنة إنتاج الأفكار المتطرفة ومناوئة للتحديث وهي تمثل عوام الصحراء والحاضرة يحركهم أشخاص مثل ذي الخويصرة أو شبيب الخارجي (ت80 هجري تقريبا) أو زوجته غزالة التي عير بسببها الحجاج وكان متولي حروبهم في فترة من الدولة الأموية فقال بعض الناس قاصدا الحجاج:

أَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَةٌ

فَتَخَاءُ تَنْفِرُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ

هَلا بَرَزْتَ إِلَى غَزَالَةَ فِي الْوَغَى

بِلْ كَانَ قَلْبُكَ فِي جَنَاحَيْ طَائِرِ

في التراث المنقول لنا عن الخوارج لا نجد إلا أخبارهم وقصصهم أما أفكارهم وخلافاتهم الممتدة مع رفقائهم أولا ومخالفهم وأسباب الخلافات بينهم وبين من جايلهم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فهي تكاد أن تكون معدومة. وأكاد أجزم أنه لم يصل لنا نص متكامل عنهم من تلك المرحلة ما عدا أسئلة نافع ابن الأزرق لابن عباس وهو مشهور ومطبوع أكثر من طبعة.

لكن التاريخ دائما يعيد نفسه من خلال الأفكار والسلوك حيث يلاحظ حضور الفكر الخارجي وشيوعه بين الجماعات الراديكالية المحدثة مثل القاعدة وداعش لا لأنهم اطلعوا على تراث الخوارج وإنما تقاطعوا مع الخوارج ووافقوهم بسبب التشابه الملاحظ في إجرائيات التفكير وبالتالي الفهم والسلوك فكلاهما عامي المنهج وساذج في تفكيره وكلاهما يدعي احتكار الفهم الصحيح للإسلام وكلاهما يستعين بالدرجة الأولى بسفهاء الأحلام من أحداث الأسنان والعوام، وهذه الفئة يسهل التأثير عليها وتوجيهها نحو العنف والخروج على ولي الأمر وحالات التطرف والعنف التي مرت علينا بعد أحداث 11سبتمبر وما شهدناه من إرهاب خير مثال على ذلك.

لهذا أنا لا أستغرب الأصوات التي ترتفع هذه الأيام مطلقة اسم الخوارج على جماعات العنف والإرهاب مثل القاعدة وداعش والتوحيد والجهاد فجميع هذه الجماعات محدودة المعرفة بالإسلام وهذا الكلام أنا أردده بشهادة أيمن الظواهري وسيد إمام وغيرهم منهم ممن كتب عن جماعات الإسلام السياسي. أنا أظن أن كل من يتعامل مع العامة أو الرعاع أو السوقة لابد أن تواجهه مشكلة الاندفاع نحو الرعونة والفوضى، هذه الظاهرة لا نجدها عند الإسلام السياسي فقط بل سنجدها عند جميع التكتلات العامية الرثة ويذكر لنا التاريخ المعاصر والقريب كيف نحت جماهير الثورة الفرنسية إلى غوغائية فوضوية أحرقت الأخضر واليابس.

وكيف صفى الحزب النازي مجموعة من شبيبة هتلر بسبب فوضويتهم، وكيف كان لينين يطلق على بعض أفكار شباب الحزب الشيوعي السوفييتي "الطفولية الثورية" وكيف كان لينين ينتقد "كومونة باريس" بسبب فوضويتهم في بعض مراحلهم.

ما أريد قوله أن الفوضوية هي العامل المشترك بين تكتلات العوام أو السوقة أو الغوغاء سواء كانت هذه التكتلات في أمريكا أو أوروبا أو غيرها أو كانت هذه التكتلات قديمة أو حديثة لم ينقل لنا التاريخ حسب اطلاعي تكتلا للعامة إلا كان فاشلا ومذموما ومتهما.

إن المراهنة على حراك العامة وأفكارهم يعتبر من أخطر المراهنات وأكثرها زللا وانتكاسا ونستطيع من خلال التتبع والسبر التعرف على انحطاط وتدهور المجتمعات من خلال قوة حضور وانتشار ثقافة الفكر العامي الفوضوي والمتفلت مثل الثقافة التي تكرس الروابط التعصبية مقابل الروابط الوطنية أو الثقافة التي تحط من قدر العلم مقابل تغليب ظاهرة العين والحسد والسحر إلى آخره.