حرق المراحل أم البدايات الصغيرة؟!

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عقب موجات الاستقلال الكبرى لدول العالم الثالث فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين، سادت مقولة إنه إذا كان الغرب قد أنجز نهضته على مدى عدة قرون، فإن علينا تحقيق نهضتنا خلال عقود أو سنوات قليلة، لأن الوقت ليس فى صالحنا. للأسف كانت النتيجة فشلًا ذريعًا فى أغلب الأحوال لدرجة أن المزايا، التى كانت تتمتع بها الدول الفقيرة تحت الحكم الاستعمارى، خاصة التعليم والحكم الرشيد، تراجعت زمن الاستقلال والحكم الوطنى. التراكم والإنجازات الصغيرة المتواصلة أهم وأبقى كثيرًا من الطفرات المفاجئة. التغير الضئيل قد لا يكون ملحوظًا لكنه أكثر أهمية على المدى الطويل.

فى كتابه «العادات الذرية»، وهو بين الكتب الأكثر مبيعًا حاليًّا بأمريكا، يرى الكاتب جيمس كلير أن التغيرات الصغيرة يمكن أن تؤدى إلى تحسينات كبيرة سواء تعلق الأمر بإنتاجية أعلى أو تطوير مهارات جديدة أو تبنى نظام غذائى صحى. العادات الذرية، أى الصغيرة أو الضئيلة، تصنع فارقًا، حتى ولو بنسبة 1%، لكن شريطة أن تتواصل. البدء بمشروعات صغيرة قابلة للنجاح أفضل كثيرًا من الانخراط فى مشروعات كبيرة قد يكون مشكوكًا فى جدواها أو نتائجها، كما يرى الكاتب.

كل الأشياء الكبيرة تأتى من بدايات محدودة. التغيرات الصغيرة الناجحة تساعد فى التخلص من الصورة السلبية عن النفس بأن الفشل مصير محتوم. النجاح، مهما كانت ضآلته، يجعل الشخص أو الدولة يبدأ فى الاقتناع بأن تحقيق الإنجازات والتقدم ليس مستحيلًا. عندها تتشكل هوية جديدة وانطباع بأن ذلك الشخص أو تلك الدولة لديها مقومات النجاح. الإنجاز الواحد، مهما كان كبيرًا، لن يغير تصوراتك عن نفسك، لكن مع التراكم فى الإنجازات تترسخ الهوية القائمة على الثقة فى النفس والانتصار. فى هذا الإطار، فإن تحديد الأهداف والخطط مهم للغاية، لكن الأهم من ذلك أن يكون هناك نظام أو «سيستم» يضمن تذليل العقبات لإنجاح تلك الأهداف. قد تكون لدينا رغبة وقدرة على التغيير إلا أن «السيستم» يعوق تنفيذ ما نريد. الفائدة من تحديد الأهداف هو الفوز بالمباراة، لكن الغرض من بناء «السيستم» مواصلة اللعب والانتصار فى البطولة بأكملها.

جميعنا يرغب فى إنجاز ما يريد فى لمحة عين، لكن للأسف هذا الأمر فوق طاقة البشر.. لا بد من زمن محدد لتنفيذ المهمة والنجاح فيها. تمامًا مثلما ينثر الفلاح البذور فى الأرض ويرويها ثم ينتظر إلى أن تبزغ ليتعهدها بالعناية إلى أن يجنى الثمار. السرعة هنا لا تفيد بل ربما كانت خادعة. فى عام 1985، جسد الفنان محمد صبحى فى فيلم «على بيه مظهر و40 حرامى» شخصية إنسان لا يرضى بحاله ولا يعترف بواقعه ويريد أن يصبح مليونيرًا دون أى إمكانيات أو خبرات، شعاره «وتلاقى نفسك هووب.. بقيت فوق». كثير من كتب ما يسمى «التنمية البشرية» ساهمت فى انتشار هذا المفهوم الذى هو أقرب للخرافة من خلال عناوين على شاكلة «انجح فى حياتك من الوهلة الأولى.. كيف تصبح مليونيرًا فى 6 أشهر؟.. طريقك للثروة الطائلة.. كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس؟».

يستغل مؤلفو تلك الكتب أن غالبية البشر لديهم رغبات دفينة فى الغنى والثراء والنفوذ بأسرع وقت ودون بذل مجهود، لذا يدغدغون مشاعرهم بأحلام غير قابلة تقريبًا للتحقق على الأرض. لكن الأهم أن هؤلاء الكتاب ينسون أننا لا نستطيع فعل الكثير حيال عامل الزمن. لا يمكننا اختزال السنوات فى أيام ولا القرون فى عقود.. كل ما نستطيع عمله بذل أقصى الجهد لكى نحقق ما نريد فى زمن أقصر نسبيًّا. أما نظرية حرق المراحل، فقد أثبتت التجارب أنها وصفة للفشل على المدى الطويل. فى محاولاتهم لترويض السنين والشهور والأيام، اخترع البشر الساعة والتقويم وأمضوا أوقاتًا لا حصر لها لاكتشاف مفهوم الزمن. أسلوب الخطوة خطوة والبدايات الصغيرة طريق النجاح المستدام. التقدم لا يتحقق برصاصة واحدة.

*نقلاً عن "المصري اليوم"