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العنوان أعلاه ليس لى، لكنى أنقله عن الفنان الجاد والملتزم، الأستاذ أحمد عبدالعزيز، الذى أراد أن يعبر عن دهشته واستيائه الشديدين من بعض المحسوبين على مهنة الصحافة، أو أصحاب الحسابات الهادفة للربح على مواقع «التواصل الاجتماعى»، الذين يستهدفون تصوير الجنازات ومشاهد الدفن والعزاء، من دون أى احترام للمعايير والقواعد الأخلاقية، التى تنظم تغطية مثل تلك الأحداث.

لقد ورد هذا التوصيف فى رسالة توضيح واعتذار، رأى عبدالعزيز أن يكتبها على حسابه الشخصى فى موقع «فيس بوك»، لأحد أصحاب الاحتياجات الخاصة، بعدما عامله بخشونة خلال مشاركته فى واجب العزاء فى وفاة إحدى الفنانات، لأنه طلب بإلحاح التصوير معه، فى غمرة تزاحم كبير من حاملى كاميرات التصوير، الذين يرغبون فى الحصول على صور وأخبار، من أجل زيادة «الترافيك» فى مواقعهم وحساباتهم.

ومما قاله فى هذه الرسالة: «للأسف الشديد، سيطرت على أخلاقنا وشيمنا الكريمة المعهودة الفوضى الخلاقة، التى اندثرت معها مراعاة القيم، واحترام قدسية الموت، وخصوصية المشاعر، حتى أضحت ساحات الجنازة، ومراسم العزاء حكرا أصيلا لـ (همج الميديا)، والتريندات الخادعة، وكذا الباحثون عن مادة واهية، دون النظر إلى تأصيل حقيقى لجوهر القيمة الذى غلف فطرتنا السامية».

فى تقديرى أن استخدام مصطلح «همج الميديا» هنا كان موفقا، ويمكننى أن أفهم أنه يستهدف إلقاء الضوء على جملة من الممارسات والممارسين، الذين لم يقيموا وزنا لكثير من المعايير والقيم المهنية، التى تنظم العمل الصحفى الميدانى.

وسيكون مشهد جنازات المشاهير أحد أكثر الساحات التى تفضح تدنى تلك الممارسات، وانقطاع القائمين عليها عن كل قيمة أو معيار، بهدف واحد هو «الترافيك»، أى تحقيق المشاهدات والقراءات، لترجمتها إلى مكاسب مالية، على حساب مشاعر ذوى الفقيد، ومحبيه وأصدقائه، والكرامة الإنسانية، ومهابة الموت ذاتها.

بسبب تغيرات حادة ومتسارعة طرأت على البيئة الاتصالية المعاصرة، اتسعت المساحة التى يحتلها الرواج ضمن شروط ازدهار صناعة الإعلام، بعدما هيمنت المنصات الإلكترونية، ومواقع «التواصل الاجتماعى»، على معظم مفاصل الصناعة، ليصبح إقبال الجمهور- بكل ما نعرفه عن طريقته فى ترتيب الأولويات- عاملا حاسما فى جلب الأرباح، ومن ثم ضمان الاستدامة.

إن اعتماد أى صناعة على رواج منتجاتها كمحدد وحيد لجودة عملها هو عمل خاطئ بكل تأكيد، لأن الرواج لا يعكس القيمة بالضرورة، إنما تتحدد القيمة عبر استيفاء جملة من الشروط، بعضها يتعلق بثقة الزبائن وإقبالهم، وبعضها الآخر يتعلق باحترام مقتضيات الجودة والوفاء بالمعايير.

وصناعة الإعلام مثلها مثل أى صناعة أخرى يجب أن تنطلق من أسس ومعايير واضحة، وأن يكون التنافس فى مجالها محكوما بمدى احترام تلك المعايير، ولو فُتح الباب أمام «الترافيك» وحده لكى يكون حكما على جودة الصناعة، لكانت صناعة الأفلام الإباحية أيقونة النجاح والأنموذج الذى يجب أن يُحتذى.

و«الترافيك» (Traffic) ببساطة هو حجم المشاهدات أو القراءات أو النقرات التى يحصل عليها المنتج الإعلامى، فإذا كنت مقدم برنامج «توك شو» فإن عدد الذين يشاهدونك على التليفزيون، أو ينقرون على فقراتك على «يوتيوب»، أو يتابعون برنامجك على «فيس بوك» وغيره من المنصات، هم مجمل ما تحصل عليه من «ترافيك»، وكلما زاد هذا العدد تحسن موقفك على صعيد المنافسة العددية.

ولو كنت أحد العاملين فى بعض المواقع الإلكترونية، التى لا تنتهج أساليب عمل احترافية، أو أحد المدونين غير الملتزمين بأى معيار مهنى على وسائط «التواصل الاجتماعى»، فإن اللقطات التى ستبثها لفنانة كبيرة تبكى أو تنهار فى عزاء زميلة عمرها مثلا، ستحظى بقدر كبير من التفاعل بكل تأكيد.

ولذلك، فقد بات «الترافيك» أحد أكثر المفاهيم مركزية فى صناعة الإعلام، إذ يبرز كبرهان راسخ على الوجود والنجاح، بما قد ينطوى عليه ذلك فى عديد الأحيان من مداعبة غرائز الجمهور، أو خدمة رغباته، بعيدا عما إذا كانت المادة المنشورة، التى يُراد لها الرواج، تمتلك القدر اللازم من أهلية البث أو مراعاة أولويات الجمهور، التى تتصل بالسياقات الموضوعية والمطالب الحيوية اللازمة لجعل أى عملية بث إعلامى رشيدة.

وبسبب سيادة غائية «الترافيك»، تتسابق وسائط البث والنشر المهيمنة على المشهد الاتصالى الجديد فى اجتراح الأساليب الترويجية لجذب «الزبائن» إلى بضاعة لا تهدف سوى إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من المشاهدات و«النقرات».

وسيكون الحصول على تلك المشاهدات على حساب كثيرين، ومنهم من نفقد من أحبائنا، أو من يسعى لأداء واجب العزاء فيهم، فى ظروف يأمل فى أن تتحلى بالقدر اللازم من الإنسانية، واحترام مهابة الموت.

نقلا عن المصري اليوم