رون آراد .. هل يتكرر في غزة

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رون آراد طيار إسرائيلي أسقطت طائرته عام 1986 في جنوب لبنان واختفى بعد اعتقاله من قبل حركة أمل، وقيل إن حزب الله تسلمه من أمل واختلفت الروايات حول مصيره ودور الحرس الثوري في المسألة، وفي فبراير 2021 نقلت القناة الإسرائيلية (ا 24 ) تقريراً جاء فيه إن "القوات الروسية تنبش مقبرة مخيم اليرموك لجمع عينات من الجثث بهدف تحليل سلسلة وراثية للبحث عن رفات جندي إسرائيلي" وأشار التقرير أن إسرائيل استعادت عن طريق روسيا في نيسان 2019 رفات الجندي الإسرائيلي "زخريا باومل"، والذي فقد أثره في معركة السلطان يعقوب في البقاع الغربي عام 1982.

في مجمل المسألة تلا ذلك إعلان إسرائيلي لفشل عملية استخباراتية للموساد في البحث عن رفات رون آراد والتي قيل إنها نفذت في لبنان، ويبقى مصير آراد واحدة من المسائل المجهولة بسبب تعدد الجهات التي تناوبت على اعتقاله، بين حركة أمل وحزب الله والحرس الثوري الإيراني الذي ترجح مصادر عديدة أنه نقله إلى طهران لسنوات عديدة قبل أن يعيده إلى لبنان، ولكن مع نبش مقبرة مخيم اليرموك فثمة سؤال مهم، وإشارة إلى الجبهة الشعبية القيادة العامة، والتي كانت قد وصلت إلى أرض المعركة التي دارت في منطقة السلطان يعقوب بين فصيلة الدبابات السورية ت 72 المتطورة آنذاك، وبين الجيش الإسرائيلي. يومها أخذت الجبهة الشعبية القيادة العامة جثة أو أكثر من أرض المعركة ونقلتها إلى دمشق، وهو مؤشر إلى علاقة الجبهة الشعبية في كثير من الملفات الشائكة، من خلال ارتباطها التاريخي مع حزب الله بحكم المشترك الجغرافي والمصلحي، على الرغم من أن العلاقة بين الجبهة الشعبية القيادة العامة والحرس الثوري كانت شكلية قبل الأزمة السورية 2011 ولم تتعزز إلا بعد هذا التاريخ.

في بعض المصادر الإسرائيلية كانت ثمة إشارة إلى فصيل آخر، ربما لم يتم الإعلان عن اسمه وقد يكون المعني هو حزب الله فلسطين، المنظمة التي ظهرت واختفت بسرعة في ثمانينيات القرن الماضي وهي منظمة كانت إدارة إيرانية بالكامل، لكنها كانت على صلة وثيقة بالجبهة الشعبية القيادة العامة، التي كانت المسؤولة عن نقل عناصرها بين لبنان وسوريا، ومن هنا كانت العين على مخيم اليرموك، وهو ما عملت عليه جهات روسية، نجحت وأخفقت بنفس الوقت لأن العديد من الجثث التي تم نقلها من مخيم اليرموك الى إسرائيل لم تكن لإسرائيليين.

في إسرائيل اليوم ارتفعت صورة "رون آراد" من جديد في أثناء التظاهرات التي خرج بها ذوو المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، في إشارة منهم إلى الخوف من تكرار المشهد نفسه في غزة، وفي غزة ثمة قلق واضطراب لدى المفاوض السياسي من حماس حول الهدنة، لأن حماس تقر أنها لا تملك المعلومات عن العديد من المختطفين في غزة، وكانت حماس قد ذكرت أن بعضهم لدى فصائل سياسية غير خاضعة لها، والبعض الآخر قد يكون بين أيدي أفراد آخرين، وهو ما أكدته إسرائيل أثناء تحرير الرهينتين (سيمون مارمان ولويس هار) اللذين كانا في شقة سكنية في رفح وليسوا داخل الأنفاق، وهي الحادثة التي تثير العديد من الأسئلة، حول أماكن وجود الرهائن، وهل تعرض بعض الرهائن بالفعل للقصف أثناء وجودهم في داخل شقق سكنية يسيطر عليها عناصر حماس، وإذا كان هناك عشرات الرهائن قد تم توزيعهم بهذا الشكل، فالنتيجة هي احتمالية كبيرة لوجود عدد من الرهائن قتلوا مع خاطفيهم واختفت المعالم الجغرافية واختلط الأموات بالأموات، في صورة تزيد من تعقيد المشهد.

إذا كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أنقذ اثنين من داخل شقة سكنية فهو لا يستطيع أن يعلن أن القصف قد يكون عمل على تحويل عدد من الرهائن إلى قائمة الجثث المجهولة، وهو ما تخشى منه حكومة نتنياهو أمام ذوي المختطفين، من هنا يبدو رفع صورة رون آراد بين أيدي المتظاهرين الإسرائيليين في مشهد للتذكير أن المشهد القادم يحمل كثيراً من الأسئلة التي ستكون بلا أجوبة، خصوصاً وأن حكومة نتنياهو تعاني من أعباء داخلية ثقيلة.

حماس في أزمة، ونتنياهو في ورطة، وكلاهما غارقان في البحث عن مخرج، لأن عملية استعادة الرهائن الأحياء مسألة واضحة لا لبس فيها، لكن مسألة استعادة الأموات، هي مسألة في غاية التعقيد، لأن الدفن كان عشوائياً، ومن كان يدفن الضحايا لا يعرف لونهم ولا جنسهم ولا شيء عنهم، أمام لغة كل الحروب التي تحمل بصمة الشهود، وتخفي كثيرا من بصمة المفقودين.

اليوم أكثر من رون آراد في غزة، فكيف سيحل هذا اللغز، وخصوصاً أن العقيدة اليهودية تريد دفن اليهود في إسرائيل، والعقيدة العسكرية للجيش الإسرائيلي تريد استعادة كل جندي مفقود لما لذلك من أثر في تركيبة البنية النفسية للجيش الإسرائيلي.

يبدو أن مصير غزة سيكون مرتبطاً بحكاية الرهائن، والتي إذا صح فقدانهم يعني أن الحلول النهائية في غزة ما بعد انتهاء الحرب ستكون صعبة.