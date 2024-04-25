لماذا يحتفل الإنكليز بيوم شكسبير ( 23 إبريل )

6 دقائق للقراءة

مرحلة التحول الأهم في التاريخ الأوروبي المعاصر هي الفترة بين عصر النهضة: القرنين الرابع والخامس عشر، وبين عصري التنوير: القرنين السادس والسابع عشر اللذين سبقا عصور الثورة الصناعية، والاستعمار، ونهضة القرن العشرين. أوروبا في نهضاتها الثلاث: الإغريقية، والرومانية بشقيها الشرقي والغربي، والحديثة كانت تنهل في حالاتها الثلاث من المعرفة المستوردة من الشرق. فالحضارة اليونانية العظيمة بدأت بأوائل فلاسفتها الطبيعيين في الجزء الغربي من آسيا الصغرى (تركيا اليوم) حيث ممر القوافل، ودورب التجارة بين الشرق والغرب. كانت أوروبا قبل الحقبة الحضارية اليونانية التي بزغت في منتصف الألفية التي سبقت الميلاد، مكونة من مناطق متفرقة تسيطر عليها قبائل متنازعة متناحرة في بلاد الغال (فرنسا اليوم) والقبائل الجرمانية، والسكسونية، وقبائل الشمال الاسكندنافية، وشبه الجزيرة الأيبرية، وقبائل الشرق الأوروبي، والجزيرة البريطانية، وأخيرا تجمعات شبه حضارية ضعيفة في اليونان الكبرى، وبلاد الرومان، وسواحل البحر الأبيض المتوسط. فلاسفة اليونان تتلمذوا على العلوم المعرفية الشرقية خصوصاً علوم الحضارة البابلية والمصرية وما تبقى من الحضارة الآشورية الكبيرة. ثم جاء الرومان وورثوا جزءاً من علوم اليونان، ثم استمرت وريثتها -الدولة الرومانية - تعج بالعلماء والفلاسفة الإغريق في معظم سواحل البحر الأبيض المتوسط حتى اعتناق روما المسيحية قبل نهاية القرن الرابع الميلادي ثم سقوط شطرها الغربي (روما) في القرن الخامس الميلادي وقيام شطرها الشرقي (القسطنطينية) أو ما نسميهم - نحن العرب - بالروم أو البيزنطيين . ليس من المستغرب أن نرى أن جميع الحضارات تنبع من مصدر جغرافي محدد وهو منطقة الشرق الأوسط التي انتشرت منها المعرفة والعلوم الأولى شرقاً للصين وغرباً لليونان. هذه المنطقة من العالم هي مهد الديانات وبلاد الرسل والأنبياء الذين نشروا العلوم والمعرفة مع رسالاتهم المقدسة منذ عهد آدم عليه السلام الذي نزل للأرض ليكون الإنسان خليفة الله في أرضه ومعمراً لها بعد أن علمه الله عز وجل أسس المعارف (وعلم آدم الأسماء كلها). ولا نجد حرجاً أن نقول إن المصدر الأساس لجميع المعارف الأولى والتي مهدت لكثير من حضارات الشرق القديمة مقتبس من علوم الأنبياء الأوائل عليهم السلام.

نعود للحديث عن فترة التحول الأوروبية التي كانت آخر وأهم مرحلة مهدت وأسست للحضارة الإنسانية في وجهها المادي المعاصر. أغلب المؤرخين الغربيين يتجنبون الحديث عن أصل الحضارة اليونانية، مع إقرارهم بأن فلاسفة الطبيعة الأوائل مثل طاليس، وتلاميذه، والرياضيين الأوائل مثل فيثاغورث قضوا وقتا طويلا من حياتهم يطلبون المعرفة والعلوم بين العراق ومصر كما نص على ذلك برنارد راسل في كتابه تاريخ الفلسفة. بعد سيطرة الكنسية دخلت أوروبا في عصور من الظلام استمرت لألف عام لم يكن لأوروبا خلالها أي منجز علمي أو فكري يذكر حتى بزوغ عصر النهضة في أواخر القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر. في بداية القرن السادس عشر عبرت النهضة الأوروبية الحديثة من الممالك والإمارات الإيطالية نحو فرنسا وإنجلترا وألمانيا بعد أن تفاعلت لبضعة قرون مع الحضارة الإسلامية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وعبر ممر القوافل التجارية نحو الشرق ومن خلال تفاعل الممالك الأوروبية مع ممالك وإمارات المسلمين في الأندلس لبضعة قرون، أو من خلال الحملات الصليبية.

لم يكن هناك إسهامات علمية أو ثقافية كبيرة للإنكليز، والألمان، والفرنسيين، ولا حتى الممالك المسيحية في شبه الجزيرة الإيبرية مثل: قشتالة، والأراغون، والبرتغاليين، أو الدول الاسكندنافية قبل القرن السادس عشر، إذ أمسك حينها الإيطاليون بقصب سبق النهضة. إيطاليا بإماراتها وممالكها الصغيرة التجارية كانت حينئذ المركز الروحي الأول للمسيحيين قبل ثورة الإصلاح البروتستانتية وسقوط الكنيسة الشرقية (أياصوفيا) في القسطنطينية، وحيث التماس الحضاري المستمر مع المسلمين في حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة لما ورثته الإمارات الإيطالية من إرث معرفي عربي ويوناني من مخازن ومكاتب البيزنطيين بعد سقوط إمبراطوريتهم على يد العثمانيين منتصف القرن الخامس عشر.

أوروبا دخلت في الفترة من منتصف القرن الخامس عشر حتى بدايات القرن السادس عشر في سباق تحول جذري سياسي وعلمي ومعرفي وثقافي وأدبي سبقها أحداث مفصلية أهمها سقوط الدولة الرومانية الشرقية، وسقوط غرناطة آخر ممالك المسلمين في الأندلس، ونهاية حرب المائة عام بين فرنسا وإنجلترا، والكشوفات الجغرافية في القارة الجديدة ورأس الرجاء الصالح، واختراع الطباعة، وأخيرا الحركة الإصلاحية البروتستانتية التي عصفت بسلطة الكنسية الكاثوليكية بشكلٍ كبير. ولكي نتخيل صورة الحراك الحضاري في تلك الحقبة زماناً ومكاناً نجد أنها جمعت في بدايتها وفي آن واحد ليوناردو دافنشي، ومياكافيلي، ومايكل أنجلو في إيطاليا مهد النهضة الأوروبية الحديثة حيث الجامعات والمدارس التي تأثر كثير منها بأساليب ابن رشد أحد أهم المؤثرين في الفلسفة الأوروبية الحديثة.

عند وصول الموجة الثانية من النهضة الأوربية لبقية دول أوروبا كانت إنجلترا هي الأكثر حنكة وبراعة في استيعاب هذه الموجه الجديدة، إذ اعتنقت البروتستانتية بهدوء نسبي، دون حروب داخلية طاحنة مع الكاثوليك كما هي الحال في فرنسا، وحيث ترجمت الكتب الدينية للغات المحلية بدلا من اللاتينية ( لغة النخب فقط)، وحيث تمكن الإنكليز بقيادة ملكتهم إليزابيت الأولى من هزيمة الإسبان أقوى دولة في عصرها. الإنكليز انكبوا على التغيير السياسي الجذري، والمعرفي، والعملي، والأدبي، والفكري بشكل بزوا فيه بقية الأوربيين. في هذه الفترة ظهرت شخصيات أعادت تشكيل وجه إنجلترا القوي مثل: هنري الثامن، وأبنته إليزابيت الأولى، والفيلسوف الكبير فرانسيس بيكون، ووليام شكسبير، ثم بعد ذلك تأسيس الجمعية العلمية الملكية في منتصف القرن السابع عشر، وبزوغ نجم إسحاق نيوتن في آخره، وتطور جامعتي إكسفورد، وكامبريدج، وأخيرا الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر.

شكسبير كبير الأدباء الإنكليز كان اللسان الناطق الأعظم والمدهش للنهضة الإنكليزية السياسية، والدينية، والفكرية، بمسرحياته وقصائده ممجداً أسرة ال تيودور التي تفردت بالحكم بعد حرب الوردتين، وواصفاً للحالات الإنسانية والاجتماعية والتاريخية، ورسائله الفكرية والأدبية التي جعلت منه واحداً من أهم الشخصيات التي شكلت عصري التنوير والنهضة الإنكليزية. الحضارات دائما ما تحتاج لصوت ثقافي مميز ومتفرد وعالٍ يعكس منجزاتها ويبرز مكتسباتها، ويكون صدىً يصل صوتها العالم، ولم يكن هناك وسيلة أفضل من مسرحياته المتنوعة التي غيرت وجه إنكلترا الثقافي والفكري في تلك الفترة. لم يكن شكسبير موظفاً حكومياً ولا سياسياً لديه طموح منصب بقدر ما كان عنصراً وطنياً لعب دوراً هاماً - بمحض إرادته - في تشكيل منظومة النهضة الإنكليزية الشاملة، وهو حالة تركت أثراً عميقاً فيها، جعلت الإنكليز يحتفلون بيوم شكسبير الموافق 23 إبريل من كل عام تمجيدا له كأحد أهم أيقونات النهضة الأوروبية الحديثة.