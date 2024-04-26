الكتابة في عالم جديد!

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عندما دعانى د. عمرو عبدالحميد إلى الكتابة لموقع مركز الدراسات العربية الأوراسية، شعرت بحرج شديد؛ فهو من الشخصيات التى فيها من الأدب والتهذيب والذوق ما لا يمكن أن ترد له طلبًا بسببه. وإذا أضيف إلى ذلك صداقة أخذت فى التكوين خلال العامين الأخيرين بحكم التفاعل فى أكثر من ساحة تليفزيونية، مضافًا إليها سفرنا معًا إلى اليمن، زاد الحرجُ حرجًا. ولكن كان هناك سبب لا تدخل فيه الاعتبارات الشخصية إلى القضية الجادة للكتابة فى موضوع مهم بات محوريًّا فى العلاقات الدولية، بحكم أن كلا العالمين العربى والأوراسى بات محورًا مهمًّا فى تقرير مصير العالم الذى نعرفه، حيث الحرب الأوراسية بين روسيا وأوكرانيا مشتعلة وملحة على المصير الأوروبى والأطلنطى. وفى العالم العربى فإن حرب غزة الخامسة لم تعد من نوعية تلك الحروب القصيرة التى ما إن تشتعل حتى يبدأ انطفاؤها، وإنما استمرت إلى أكثر من ستة أشهر (وحدث ذلك بينما الحرب الأوكرانية تتعدى العامين)، وخلقت دوائر كبيرة من العنف امتدت من غزة إلى الحدود الإسرائيلية مع سوريا ولبنان، وتأثيراتها فى الأردن والعراق.

وأخيرًا اليمن الذى فتح الحرب على البحر الأحمر والمحيط الهندى، وظهرت- سريعًا- تأثيراتها فى الملاحة والتجارة الدولية، وتجلت- بقوة- فى الاقتصاد العالمى وتأثيراته فى العولمة من ناحية، ونوبات التضخم، واختلال سلاسل التوريد العالمية من ناحية أخرى. وكان فى الموضوع أمر شخصى؛ فالعالم الأوراسى جوهره وقلبه النابض هو جمهورية روسيا الاتحادية، وهذه لم يتيسر لى معرفتها جيدًا منذ زيارتى موسكو لأول وآخر مرة فى الأسبوع الأخير من أكتوبر ١٩٩١، أى قبل أسابيع من انهيار الاتحاد السوفيتى. والآن أصبح العالم مختلفًا، وروسيا نفسها أصبحت مختلفة، مرة عندما عاشت عشر سنوات كاملة خارج منظومة «الدول العظمى»، وعضوًا متأخرًا فى مجموعة الدول الثمانى؛ ومرة أخرى عندما أصبحت تحت قيادة الرئيس بوتين، تمثل دولة «التحدى»، و«المراجعة» فى النظام الدولى الذى يتغير بسرعة حاليًا.

لم يكن كل ما سبق يعنى «الجهل» بروسيا التاريخية والمعاصرة أيضًا. ومثل كل أبناء جيلى، كانت موسكو هى المكان الذى ننظر إليه فى كل ما تعلق بالصراع العربى الإسرائيلى، وكان الأدب الروسى، والموسيقى الكلاسيكية الروسية، جزءًا مهمًّا من ثقافتنا العامة. وبحكم الوجود داخل المعسكر اليسارى المصرى خلال الستينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضى، خُلِقَت معرفة غير قليلة بالتاريخ الروسى منذ نشوب ثورة أكتوبر ١٩١٧ حتى الربع الأخير من القرن العشرين. وخلال دراستى العليا فى العلوم السياسية داخل مصر وخارجها فى الولايات المتحدة، بات الاتحاد السوفيتى، ثم روسيا، جزءًا مهمًّا من دراستى، خاصة فى رسالة الدكتوراه «الولايات المتحدة وأزمة أكتوبر ١٩٧٣ فى الشرق الأوسط»، حيث كان لموسكو دور مهم وتاريخى.

كل ذلك رجّح فى النهاية الاستجابة لرغبة الصديق عمرو عبد الحميد لكى أكتب- بانتظام- لهذا الموقع المهم الذى يطرح سؤالًا مهمًّا عن العلاقة بين العالمين الأوراسى والعربى فى عالم يتغير بسرعة مخيفة، فيكون السؤال هو: كيف يتغير العالم؟ وعلى الأقل كيف نعرف أن العالم يتغير؟ وما الشواهد والدلائل على ذلك؟ وهل هو فى الشكل، أم فى المضمون، أم فى كليهما معًا؟ الشائع هو أن أقاليم العالم وظروفها التاريخية والجيوسياسية ليست متطابقة، أو حتى متشابهة؛ ولكن تظل القاعدة الأساسية لها هى تحقيق توازن القوى، بكل ما يكفله ذلك من أبعاد القوى الخشنة، والناعمة، والذكية. العالم الآن بات- وفق وجهة نظر شائعة- ثنائى القطبية بين الولايات المتحدة والصين، استنادًا إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للبلدين يتقارب يومًا بعد يوم. وفى الوقت الراهن، فإنه بالحساب، استنادًا إلى القوة الشرائية للدولار، فإن الناتج الصينى يتفوق على ذلك الأمريكى، وأخذًا بمعدلات النمو الراهنة، فإن الصين فى طريقها إلى مزيد من التفوق، خاصة بعد الريادة فى مجالات الثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة. النمط الذى يدور فى تفاعلات القطبين يشير إلى تنافسهما، والولوج من المنافسة إلى الحرب التجارية والاستراتيجية فى بحر الصين الجنوبى، والسياسية بالعقوبات الأمريكية على حلفاء للصين، مثل كوريا الشمالية، وإيران، التى تضغط بها واشنطن على دول العالم للاختيار ما بينها وبين الصين.

ولكن دورية «الشؤون الخارجية» الأمريكية رأت الثنائية القطبية تدور فى الإطار التاريخى المعاصر للعلاقات والتفاعلات الأمريكية الروسية، وجاء ذلك فى العدد المجمع لمقالاتها، الصادر فى إبريل (نيسان) 2018، بعنوان «الحرب الباردة الجديدة.. روسيا وأمريكا من قبل والآن». مجموعة الدراسات المنشورة تبدأ من بداية الحرب الباردة القديمة، التى جرى إشهارها فكريًّا من خلال مقال «X» الذى سطره السفير الأمريكى جورج كينان، فى عدد يوليو (تموز) 1947 بعنوان «مصادر السلوك السوفيتى»، والذى أعلن فيه انتهاء التحالف الأمريكى السوفيتى فى أثناء الحرب العالمية الثانية، ودعا- كبديل- إلى اتباع استراتيجية تقوم على احتواء الاتحاد السوفيتى. المقالات المختلفة المنشورة تعكس التطورات وفترات الصعود، واحتدام الحرب الباردة، أو تخفيف التوتر، عندما نشر هنرى كيسنجر مقاله فى يوليو (تموز) 1959 بعنوان «البحث عن الاستقرار»، ونشر نيكيتا خروتشوف فى عدد أكتوبر (تشرين الأول) من الدورية نفسها بعنوان «عن التعايش السلمى». ولكن لحظات التعايش والوفاق كانت الاستثناء على مسيرة طويلة من الحرب الباردة، استمرت حتى انهار الاتحاد السوفيتى فى مطلع تسعينيات القرن الماضى. وعلى مدى عقد ونصف العقد تقريبًا، وفى ظل انفراد الولايات المتحدة فى العالم، فإن المقالات المنشورة ركزت على إنقاذ روسيا، والتعاون معها فى إطار مجموعة الثمانى. وفى عام 2002 ظهر العنوان «تجديد روسيا»، ولكن شهر العسل هذا لم يستمر طويلًا؛ حيث تواصلت المقالات والدراسات التى تكشف ازدياد التوتر بين واشنطن وموسكو. وفى عام 2006 كان العنوان هو «روسيا تترك الغرب» وفى 2007: «خسارة روسيا وتكاليف استئناف المواجهة»، وفى 2008: «لماذا استقرار السلطوية (فلاديمير بوتين) خرافة؟»، وفى 2010: «مأزق التحديث فى روسيا»، وفى 2011: «الدب المحتضر»، و«كارثة روسيا السكانية»، وفى 2014: «إدارة الحرب الباردة الجديدة»، وفى 2016: «الجغرافيا السياسية الدائمة لروسيا»، و«البحث عن مكانة روسيا المشروعة»، و«إحياء القوة العسكرية الروسية» (هذا بعد ضم روسيا للقرم، واحتكاكها بأوكرانيا، وفرض العقوبات الأمريكية عليها). وفى عام 2018 نشرت مجلة «الشؤون الخارجية»، فى عدد يناير (كانون الثانى): «احتواء روسيا مرة أخرى»، وفى عدد مارس (آذار): «هل بدأت حرب باردة جديدة؟».

هذا ملخص سريع لما جرى حسبما رصدته دورية أمريكية، ولكن ذلك يدعو إلى نظرة أخرى تكشف كيف يتغير النظام الدولى! المقالات القادمة سوف تحتوى على اجتهاد لا بد منه.

نقلا عن المصري اليوم