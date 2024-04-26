حاجة مجتمعنا الآن إلى مبادرة أخلاقية

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بتنا فى حاجة ماسّة إلى ردّ اعتبار الأخلاق والقيم إلى مجتمعنا، عبر تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية فى أخلاق المصريين، تحت شعار «الخير موجود بداخل كل شخص، لكنه بحاجة إلى مَن يكتشفه»، وهو أمر قد يتم عبر مبادرة تركز على ترسيخ بعض القيم مثل التعاون والشعور بالآخر وفهمه وقبوله، والمحبة فى أسمى معانيها، والإنصاف فى أجلى قيمه وإجراءاته، والعمل فى إتقان وإخلاص، والإيثار الذى يجلب لنا فضيلة «إنكار الذات» شبه الغائبة عن تصرفاتنا، وكذلك الاتزان النفسى الذى يمنح الفرد سوية فى التفكير وإبداء المشاعر.

إن مثل هذه المبادرة تمس وترًا مهمًّا فى الحياة المصرية الراهنة، حيث تعانى الرؤى الدينية المطروحة من فقر شديد فى الوعى الأخلاقى، رغم أن الانشغال به والسؤال عنه قديم فى الثقافة العربية الإسلامية، وقُدمت فيه إسهامات بارزة، تراكمت عليها إسهامات مفكرين فى الزمن الحديث والمعاصر، أدرك أصحابها أن «الدين المعاملة»، وأن قيمتى «الرحمة» فى الإسلام و«المحبة» فى المسيحية تؤسسان لأخلاق رفيعة، ولفهم الناس مقاصد الدين وأهدافه وغاياته العليا.

فما جرى من غلبة الفقه على الفلسفة، والشريعة على الأخلاق، والتدين على الدين، لم يسعف فى قيام علم أخلاق إسلامى يتسم بالانضباط الصارم، والاتساق الذاتى، ويمتلك القدرة على نشره بسهولة شديدة. فى الوقت نفسه فإن الكنيسة لم تعط المسألة الخلقية العامة ما تستحقه من اهتمام.

فغياب الجانب الأخلاقى، المرتبط إلى حد عميق وبعيد بالروحانيات ويقظة الضمير، حوَّل العبادات إلى مجموعة من الطقوس، وجعل المعاملات تقوم على النفعية سواء بتحصيل مكاسب دنيوية عاجلة أو السعى إلى الفوز بمكاسب أخروية آجلة عبر جمع الحسنات فى عملية حسابية جافة، يظن صاحبها أن بوسعه أن يربح إن تعامل مع عدل الله وليس رحمته وفضله، تطبيقًا لفقه وتفاسير تتحدث له فى هذا الاتجاه الذى يميل إلى ظاهر النصوص.

لقد رأينا كيف انحرف الخطاب الدينى إلى طلب السلطة السياسية عند الجماعات التى حولت الإسلام إلى أيديولوجيا، وإلى انشغال بالسياسة لدى بعض من رجال الكنيسة، وكان هذا على حساب الوقت والجهد والمال الذى يجب أن يخصص له، فسمعنا حديثًا من قِبَل هذه الأطراف يملأ المجال العام، بينما ينحسر الخطاب الأخلاقى، رغم الحاجة الشديدة إليه لمجتمع يعانى كل عيوب الندرة وأمراضها العامة، التى انعكست فى الأقوال والأفعال.

إن الظروف الاقتصادية الصعبة تدفع كثيرًا من الناس إلى حالة من التوحش، ينسون معها الكثير من تعاليم الأديان، ومن التقاليد والأعراف، ومما يُوجِبه «الحس العام» السليم، الذى يحمى المجتمع من الغرق فى صراع مفتوح على الموارد والمكانة.

يكفى لأى منّا أن يرى كيف يتصرف الناس، ويسمع ما يتلفظون به فى الشوارع والأسواق والمتاجر وأماكن العمل، ليدرك أن الأخلاق لم تعد حاكمة لكثير من مسار القول والفعل. وتصبح الصورة مساوية لهذا، أو أكثر قتامة، حال تصفح مواقع التواصل الاجتماعى التى يدفع المصريون، خصوصًا من الشباب، فى أوصالها الكثير من نفايات الكلام، ومن التعرى وجرح الخصوصية، ومن التلصص والتشفى، ومن إثارة الأحقاد وتصفية الحسابات والانتقام.

لقد شاهد الناس فى مصر كيف انحرف الوعاظ والدعاة فى سنوات الاشتباك السياسى إلى نوع من النفعية أو الميكافيلية، التى تقوم على أن «الغاية تبرر الوسيلة»، فنسى هؤلاء ما كانوا يقولونه، أو يعظون به، أو يحضون عليه، من قبل، وتحولوا، فى الغالب الأعم، إلى نشطاء سياسيين، ففقدوا جزءًا كبيرًا من بريقهم وحجيتهم، فلما بردت الحالة السياسية، كانوا قد فقدوا الكثير من مصداقيتهم، ومن ثقة الناس فيهم، فلم يعد كثيرون ينصتون إليهم، حين عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل.

بطبيعة الحال لا يكتمل جهد أو مشروع للنهضة والتنوير والإصلاح الدينى فى بلدنا على وجه الخصوص من دون الاهتمام بفكرة إصلاح المثل والقيم الدينية، وتقديم جهود نظرية وفلسفية متماسكة علميًّا فيما يخص طبيعة العلاقة بين الدين والأخلاق، فى ظل نظرة متطرفة تعتقد أن الأخلاق مسألة تُطرح ضد الدين أو بديلًا عنه.

وبالتالى فإن ما يجب علينا هو أن نسعى إلى بناء أخلاقية منفتحة تقوم على قيم الحرية والعقلانية والمساواة بين الناس على اختلافهم فى أشياء كثيرة، وبلورة رؤية تثق أكثر بالإنسان، ولا ترضخ للتصورات والعطاءات الفقهية الجامدة والمغلقة، والتأويلات القانطة والمزعزعة حيال الإنسان، وتعترف بوجود أطروحات أخلاقية غير دينية، تنبع من الموروث الشعبى، حيث الحِكَم والأمثال والحكايات، ومن مختلف الفلسفات والتأملات والآداب والفنون... إلخ.

يوجد نظريًّا فى الحقل الدينى نمطان للتغيير على الأقل، الأول يقوم به الأنبياء بوصفهم شخصيات ملهمة، يعملون على تغيير الأخلاق العامة بما يقود إلى الإصلاح الاجتماعى، والثانى حركات اجتماعية تلتف حول أقطاب أو قادة روحيين يركزون على إطلاق ثورة روحية. والأمران، الأخلاق والروح، هما ما ينقصان «التجربة الدينية» للمتزمتين والمتنطعين الذين يتعاملون مع القشور والمظاهر ويبحثون فى الدين عما يبرر لهم سلوكهم المعوج، بعيدًا عن «استفتاء القلوب» أو «مراجعة الضمائر» أو فهم «مقاصد الأديان».

وحتى لا يكون هذا مجرد أمنيات أو ينبغيات، لا بد من تحديد مسالك حيال تحقيق هذا التصور للإيمان، وإعمال العقل، والالتفات إلى الأخلاق، بحيث ينتقل من صفحات الكتب أو قاعات الأكاديميين وحلقات المثقفين الضيقة إلى رحاب المجتمع، عبر التعليم ومناهجه، والتثقيف وأدواته، والإعلام وقنواته الاتصالية، ومؤسسات المجتمع المدنى ومشروعاتها.

إن الشعب المصرى فى حاجة إلى مبادرة أخلاقية تأتى فى ركاب ثورة فكرية آن الأوان لإطلاقها بشمول ورسوخ، ودون تردد.

نقلا عن المصري اليوم