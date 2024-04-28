ابن عربى فى بورسعيد

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عاش فيلسوف الصوفية، محيى الدين بن عربى- الشيخ الأكبر- فى القرن الثانى عشر. فُقدت معظم مؤلفاته فى التنقل من مدينته «مرسيا» فى إسبانيا «الأندلس» وصولًا إلى بلاد الشام، دمشق، تحديدًا، حيث تُوفى ودُفن، لكن بقى عدد منها، حوالى مائة بين كتب كبرى ورسائل صغيرة، أبرزها «الفتوحات المكية»، الذى عكف على تحقيقه د. عثمان يحيى، ونشرته دار الكتب والوثائق.

هناك كذلك كتاب «فصوص الحكم»، الذى حققه ونشره د. أبوالعلا عفيفى. تحول التصوف الإسلامى مع «ابن عربى» وبعض المتصوفة من مرحلة الورع الشخصى، الزهد والتقوى، إلى ما يسميه البعض «المرحلة الفلسفية»، التى أثرت بدورها فى التصوف الإنسانى كله وليس فقط فى الثقافة العربية والإسلامية.

«ابن عربى» لديه مقولة خالدة: «إذا استغنيتَ اغتنيت». الاستغناء فى الأصل حالة نفسية ومعنوية، لكنه كذلك يمكن أن يكون ماديًّا ويدخل فى مجال التعامل اليومى. المقصود هنا أن يتجنب الإنسان التعلق واللهاث المرضى وراء ما لا يُغنى. قد تكون بالمعايير العادية ثريًّا، بل فاحش الثراء، لكن بالمعايير النفسية والروحية تكون شديد الفقر.

عرفنا مَن كانت ثروته تُقدر بعشرات الملايين، لكنه يقارن نفسه بأصحاب مئات الملايين، ويُقسم ليلًا ونهارًا أنه فقير، لم يُراكم ثروة مثل فلان وفلان، قَسَمًا تشعر معه أن عليك أن تمد يدك له فورًا بمعونة وإحسان.

الاستغناء فضيلة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المادية المباشرة، فهو حماية من التدنى والصغار أو قبول المهانة، الاستغناء تعفف وترفع فى الوقت نفسه، لا تصبح على المستوى الفردى أسير احتياجك أو رغباتك، وكذلك يمكن أن ينطبق الأمر على المستوى الاجتماعى العام والوطنى كذلك.

وأعظم الاستغناء أن يكون خارج الكماليات ومناطق الرفاهية، بل عما يتصور كثيرون أنه مطلب أساسى، لا حياة بدونه.

هذا الأسبوع، جاءنا درس الاستغناء والغنى من المدينة الباسلة، بورسعيد، التى واجهت ذات يوم عدوانًا من ثلاث دول، العدوان الثلاثى سنة ١٩٥٦، عقب تأميم قناة السويس مباشرةً. على أبوابها قُطع ذيل الأسد البريطانى، وحُررت شهادة إحالة الإمبراطورية البريطانية إلى المعاش، هم كذلك مع أهالى مدن القناة تحملوا مغادرة بيوتهم والتهجير أيام حرب الاستنزاف، وعادوا ثانية بعد انتصار أكتوبر العظيم سنة ٧٣.

هذه المدينة وأهلها الطيبون، الذين يتعاملون مع الحياة بود ومرح، يقبلون المزاح والنكات فى بساطة إنسانية آسرة، يتعرضون منذ فترة لاستغلال بعض تجار السمك، وجبتهم الرئيسية، ونحن فى ظرف اقتصادى أدى إلى رفع كل الأسعار.

قد يكون مفهومًا أن ترتفع بعض الأسعار بشكل كبير، خاصة تلك التى تدخل المواد المستوردة فى تكوينها بنسبة كبيرة، مثل بعض الأدوية، لكن الأسماك يتم اصطيادها من مياهنا الإقليمية بنفس المراكب ونفس الصيادين. معدل الصيد فى ازدياد. المدينة تنتج ما يكفيها ويزيد، حيث يتم توريده إلى بعض المحافظات المجاورة، فما المبرر لتضاعف السعر عدة مرات؟.

الغريب أن بعض السلع والمنتجات المحلية يتضاعف سعرها عدة مرات، بينما تابعنا تراجع بعض المنتجات المستوردة، عدد من أنواع السيارات مثلًا مع تراجع سعر الدولار نسبيًّا قياسًا على الجنيه. حتى الآن التفسير المقبول والمطروح لارتفاع السلع المحلية هو تلاعب بعض التجار، بالتخزين والإخفاء أولًا حتى تبدو السوق على حافة الأزمة. هنا يضاعفون السعر. يمكن أن تجد المنتج نفسه بالمواصفات ذاتها بسعرين مختلفين كثيرًا فى محلين متجاورين، والمبرر هنا أن المهم هو توفر السلعة وليس السعر المبالغ فيه.

وكانت المفاجأة أن رئيس شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية ببورسعيد يتساءل: لماذا يربح التجار جميعًا، ويتم استكثار أرباح تجار السمك، فننظر لهم فى ربحهم؟. يبدو أنه يرى ذلك حقًّا لهم وحسدًا من المستهلك.

فهم المسكين أن ارتفاع سعر سلعة ما، نتيجة ظرف طارئ، عالميًّا أو محليًّا، يعنى بالضرورة ارتفاع كل السلع، وصرنا فى مزايدة مَن يرفع أكثر وأكثر، مزايدة نهب المواطن.

فى أزمان سابقة، حدّثنا المؤرخون الثقات أنه مع حدوث أزمات من هذا النوع، كان المحتسب ينزل السوق، فيأمر بتعليق أحد التجار الكبار، (أى قتله وتعليق الجثة)، الذى تحوم حوله المشكلة. على الفور تظهر البضائع المخبأة، ويتراجع السعر. فى الدولة الحديثة لم يعد واردًا هذا التعامل ولا مقبولًا كذلك. وقبل عقود كانت مباحث التموين تغلق المحل، ثم يُعتقل صاحبه، أو تُصادَر البضاعة ويُقدم إلى المحاكمة العاجلة، وهذا التصرف لم يعد ممكنًا. يبقى حل حاسم، بين حلول أخرى، وهو «الاستغناء» بتعبير الشيخ الأكبر أو «المقاطعة»، السلاح الناجع فى السنوات الأخيرة. هل نتذكر حملة «خليها تصَدِّى»، قبل سنوات قليلة، مع تجار السيارات، كذلك حملة «خليها تنتن» بالنسبة للجزارين واللحوم؟.

هنا، فى أزمة أسعار الأسماك، برزت بورسعيد الصامدة، قرر أهلها الاستغناء عن الأسماك، أعلنوا المقاطعة التامة، الغنى بالاستغناء.

من اللحظة الأولى أطل علينا أعداء المقاطعة وأصحاب نظرية لا استغناء، بل مزيد من الاستهلاك، محذرين من أن ذلك القرار يصب فى صالح التجار الكبار، ويطرد من السوق صغار التجار، فضلًا عن أنه يزيد نسبة البطالة. مع كل موقف وأزمة نسمع هؤلاء بنفس المفردات تقريبًا. حين رفع بعضنا مطلب مقاطعة بعض الشركات الدولية تعاطفًا مع الشعب الفلسطينى، كانوا ضد المقاطعة، مرددين نفس الحجج عن البطالة، سوف نلاحظ أن مبررات رفض المقاطعة تأخذ دائمًا مسحة تبدو «اشتراكية»، تبدو كذلك نافرة من كبار الملاك والرأسماليين!!.

صوت العقل يقول إن مقاطعة الشركات الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالمطاعم ومحال الوجبات السريعة أو الكافيهات، ضرورة، ونؤسس بديلًا وطنيًّا يوفر فرص العمل لأبنائنا، ويوقف نزح أموال المستهلكين لصالح شركات خارج البلاد. الكافيه الدولى يمكن أن يعود «مقهى بلدى»، وكذلك الأمر بالنسبة للوجبات، ولكم فى «أبوطارق» و«الجحش» وغيرهما أسوة حسنة، لكن يبدو أن هناك مَن يرى المواطن المصرى مطالبًا بأن يتحمل وحده كافة الفواتير، داخليًّا وخارجيًّا، حتى فواتير جشع التجار واستهتارهم بأحواله واحتياجاته وبقواعد التجارة وأصولها.

بعد يوم من المقاطعة، انخفضت أسعار بعض أنواع السمك، داخل بورسعيد، بنسبة 50%، بعضها الآخر بلغت النسبة 70%. نسبة الانخفاض هذه لا تمس السعر العادل، بل هى من «هامش الربح». الواقع أن الربح صار هو المتن، ولم يعد هامشًا كما كان الأمر من قبل. الهامش هو السعر والتكلفة الحقيقية. يبدو أن أباطرة السوق فى مختلف القطاعات والسلع اعتبروا تصريحات أحد المسؤولين فى وزارة التموين بأن الأسعار لا يمكن السيطرة عليها ضوءًا أخضر لهم بالتلاعب ومضاعفة الأسعار. يستعينون فى ذلك بشائعات تدفع المواطنين إلى الشراء مثل أن السعر سوف يرتفع جدًّا بعد ساعات، وهكذا.

يبدو كذلك أن هؤلاء الأباطرة يسيئون الفهم والتقدير. تحمل المواطن الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى عملية التنمية والبناء بدافع وطنى محض كى تبقى الدولة متماسكة ويبقى الوطن عزيزًا، فى ظل مناخ دولى سعى لإحلال الفوضى وإسقاط الدول. توافق مع ذلك المناخ وأطرافه الفاعلة ميليشيات ومجموعات إرهابية أرادت تفتيت هذا الوطن والقفز عليه،.

كما حدث فى عدة بلدان قريبة منّا جدًّا. كنا نخوض حربًا ضارية ضد الإرهاب، وكنا مطالبين بالسير فى مجالى البناء والتنمية. تحمل المواطن ذلك بأريحية. هذا الموقف الوطنى النبيل رآه بعض الحيتان غنيمة، وكأن المواطن مستباح أمامهم ولهم، عليه أن يتقبل ويضحى من أجل أن يستزيدوا هم ثراء. الفارق دقيق وكبير جدًّا جدًّا.

يبدو أن رفع السعر بات هواية لدى البعض، حتى لو لم يكن هناك مبرر ولا ضرورة، هواية تمارس لذاتها، يستمتعون بها، ولعلهم يتصورون أن المواطن سوف يتقبل ذلك ويتحمله. التحمل والتضحية يكونان فى سبيل هدف عام متفق عليه وقيمة عليا ينبغى الحفاظ عليها.

صوت المواطن البسيط ينبغى أن يكون عاليًا فى مواجهة أولئك الذين يحاولون استباحة حقوقه والتلاعب بالمواد الغذائية.

البداية من بورسعيد، وتم التجاوب من المحافظات المجاورة، دمياط وغيرها، حتى مساء الأربعاء، كانت هناك أكثر من عشر محافظات تجاوبت مع المقاطعة.

إذا كان الاستغناء فضيلة أخلاقية وإنسانية، فهو اليوم ضرورة اقتصادية لمواجهة فحش الغلاء والمُغالين.

* نقلا عن "المصري اليوم"