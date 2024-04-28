الاحتجاجات الطلابية .. والتأثير على إعادة انتخاب بايدن

4 دقائق للقراءة

انتشرت احتجاجات طلاب الجامعات ضد الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة كالنار في الهشيم. وفي آخر إحصاء، شهد أكثر من 200 حرم جامعي مظاهرات مستمرة. وبدءا من الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا في نيويورك، أقام الطلاب مؤخراً مخيمات احتجاجية في بعض الجامعات. وبعد عشرة أيام، أصبحت المخيمات تملأ ما يقرب من أربعين جامعة. الأمر الأكثر إثارة للدهشة ليس فقط كيفية انتشار هذا الجهد، ولكن أيضا التنوع المذهل للطلاب المشاركين، حيث انضم العرب الأميركيون إلى كل عرق وعقيدة.

لقد كانت القيادة الطلابية صارمة وبليغة في مطالبتها بوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة. كما دعا الكثيرون جامعاتهم إلى سحب الأموال من الكيانات المساهمة في المجهود الحربي الإسرائيلي. لاحظ مراقبون محترمون أن المتظاهرين كانوا سلميين ومنظمين، وإن كانوا مزعجين بشكل متعمد - ففي بعض الأحيان احتلوا مواقع الحرم الجامعي المركزي وهتفوا (كما يفعل المتظاهرون).

وقد صورت القيادة «الجمهورية» في الكونجرس وعدد قليل من المنظمات اليهودية المؤيدة لإسرائيل هذه المظاهرات على أنها معادية للسامية وتهديد لسلامة الطلاب اليهود. ومن خلال استغلال هذه القضية كقضية إسفين (قضية إسفين هي قضية سياسية أو اجتماعية مثيرة للجدل أو مثيرة للانقسام داخل مجموعة موحدة عادة)، قام أعضاء الكونجرس بتصوير الطلاب المحتجين على أنهم نخب ليبرالية، أسيرة للجماعات المناهضة لإسرائيل. كما وصفوا مراراً وتكراراً الهتافات التي يستخدمها بعض الطلاب بأنها معادية للسامية بطبيعتها، وقد تم استخدام هذه التفسيرات المشوهة عمداً للضغط على بعض رؤساء الجامعات للاستقالة وجعل الحياة غير مريحة للآخرين. ما تم تجاهله هو أنه في العديد من المخيمات، كان هناك عدد كبير بشكل غير متناسب من المتظاهرين من الطلاب اليهود.

ومن عجيب المفارقات أنه في حين نصح أحد الزعماء اليهود الطلاب اليهود في كولومبيا بالبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم، وحث حاكم نيويورك على استدعاء وحدات الحرس الوطني لاستعادة النظام في الحرم الجامعي، كان الطلاب اليهود في المخيم يقيمون عيد الفصح بين الأديان.

وفي وقت لاحق، قامت شرطة مدينة نيويورك بتفكيك المعسكر. وفي إجراءات مماثلة للشرطة في تكساس، وكاليفورنيا، وجورجيا، تم استخدام مستويات مثيرة للقلق من العنف (الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، ومسدسات الصعق الكهربائي، والضرب بالهراوات) ضد المتظاهرين السلميين. وبدلاً من إخماد الاحتجاجات الطلابية، أدت الإجراءات التي اتخذتها الشرطة والمسؤولون المنتخبون ومديرو الجامعات إلى زيادة إصرار المتظاهرين. وفي اليوم التالي لتفكيك المخيمات بالقوة، عاد الطلاب وأعادوا إنشاء مواقع احتجاجهم. ومع غضب الطلاب الموجه نحو سلوكيات الحرب الإسرائيلية في غزة واستمرار إدارة بايدن في تمكين هذه الحرب، فإن كل هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لإعادة انتخاب الرئيس. إن المقارنات مع الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام عام 1968 ودورها في تكلفة «الديمقراطيين» في الرئاسة هي في محلها.

وباعتباري كنت مشاركا في سياسات الاحتجاج آنذاك والآن، فإنني أشهد على أوجه التشابه، فضلاً عن بعض الاختلافات المهمة. كانت فيتنام أول حرب متلفزة، لذلك فقد جلبت تأثير «النابالم» على المدنيين واستخدام التعذيب ضد السجناء إلى المنازل الأميركية. كانت معارضة الحرب متجذرة في أسباب أخلاقية أو سياسية، والاهتمام الشخصي أكثر بالتجنيد الوطني، الذي يتطلب من الشباب التسجيل للخدمة العسكرية. ظهرت العديد من الحركات الاحتجاجية خلال حقبة فيتنام (الحقوق المدنية، والاهتمامات البيئية، وحقوق المرأة، وما إلى ذلك) ولكن مع تداخل محدود في المشاركة. أما اليوم فالأمر مختلف، مع تداخل كبير بين الحركات المناصرة لحقوق المرأة، وتمكين السود، والعدالة البيئية، والآن معارضة الحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي ظل وسائل الإعلام الاجتماعية، يعيش شباب اليوم، الذين يسميهم أخي «جون زغبي»: «العالميين الأوائل»، الحرب في غزة بلا توقف ــ ويشعرون بالانزعاج الشديد إزاء ما يرونه. في ستينيات القرن الماضي، لم يكن هناك أي طلاب فيتناميين في الجامعات، لكن اليوم، يقوم الطلاب العرب الأميركيون المنظمون والطلاب اليهود الأميركيون التقدميون بتعبئة المعارضة لحرب إسرائيل على غزة مع حلفاء من الحركات الأخرى التي شاركوا فيها. ومع ذلك، لم يُظهِر البيت الأبيض تحت قيادة بايدن سوى اهتمام محدود، حيث رفض استطلاعات الرأي التي تظهر أن الرئيس يفقد الدعم بين الناخبين الشباب و«الأقليات». وكما أظهرت الانتخابات التمهيدية في العديد من الولايات، فإن الرئيس ينزف دعمه، ومع استمرار القمع ضد المتظاهرين الطلاب، تتعزز هذه المعارضة. إذا استمرت الحرب لعدة أشهر أخرى، وإذا كان المشهد في المؤتمر الديمقراطي هذا الصيف في شيكاغو قبيحا مثلما كان في عام 1968، فإن العديد من الناخبين الشباب سيواجهون ضغوطا شديدة للتصويت لصالح بايدن. إنهم لن يصوتوا لترامب، بل لطرف ثالث أو لا يصوتون على الإطلاق.

* نقلا عن "الاتحاد"