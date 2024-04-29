الصراع الإيراني الإسرائيلي وحرب الخنزير

4 دقائق للقراءة

بعد مضي فترة زمنية طويلة، يعود التاريخ ليروي لنا قصة حرب غير مسبوقة بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، والتي بدأت بنزاع حدودي في جزر سان خوان، وتم حله بموجب معاهدة أوريغون في عام 1846. ومع تقدم الزمن إلى عام 1859، اندلعت مأساة غير متوقعة، عندما قتل مستوطن أميركي خنزيراً تعود ملكيته لبريطاني مقيم في تلك الجزر.

هذه الجريمة لم تكن مجرد حادثة عابرة، فقد تطورت الأمور بسرعة لتهدد باندلاع حرب عالمية، مما أدى إلى تحركات عسكرية من الجانبين. في ذلك الوقت، كان هناك 461 جندياً أميركياً مسلحاً مواجهين لخمس سفن حربية بريطانية، التي كانت تحمل 70 مدفعاً وتضم 2140 جندياً.

وبعد مرور حوالي 56 يوماً على الحادثة، أعلن الأميرال البريطاني روبرت إل باينز، قائد البحرية البريطانية في المحيط الهادئ، عدم رغبته في تصعيد النزاع إلى حرب بين الدول الكبرى بسبب مقتل خنزير. وبالرغم من عدم وقوع أي إطلاق نار أو تسجيل أي خسائر بشرية في هذه الحادثة، إلا أنها أصبحت معروفة باسم "حرب الخنزير".

وفقاً لإعلان الكونغرس الأميركي، كان لمقتل هذا الخنزير دلالات عميقة للغاية، فقد كانت هذه الحادثة بداية جادة لتسوية مستدامة بين الإنجليز والأمريكان بشأن ملكية جزر سان خوان، وأن هذا الخنزير كان بمثابة تحذير للطرفين، داعياً إياهما للحفاظ على المصالح المشتركة والمقدرات البشرية والاقتصادية.

من الصعب المقارنة بين حرب الخنزير وأي حرب أخرى، حيث إن الحروب عادة ما تتسبب في خسائر بشرية. ومع ذلك، يبدو أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي وقعت في منتصف نيسان في هذا العام تشابهت بعض الشيء مع حرب الخنزير، حيث لم تكن هناك أي خسائر بشرية من الجانبين الإيراني والإسرائيلي، باستثناء إصابة طفلة فلسطينية بشظايا صاروخ إيراني.

في هذا السياق، ينبغي أن نلاحظ أن المقارنة ليست بين الطفلة الفلسطينية أمينة الحوسني، التي تبلغ من العمر سبع سنوات وبين حيوان الخنزير بشكل مباشر، بل الهدف هو التركيز على إبراز الجانب الإنساني في الأزمات السياسية والحروب من خلال إبراز أيقونات لكل حرب، وعادة ما تكون من الأطفال والنساء الذين يعتبرون الأكثر تضرراً كنهج فعّال لزيادة الوعي بأن الصراعات المسلحة تترك أثراً جسيماً على الأفراد والبيئة.

هناك أمثلة حية توضح أهمية إبراز الجانب الإنساني في الصراعات والحروب. مثلاً، نادية مراد، الأيزيدية العراقية التي كانت ضحية لتنظيم داعش، تم اختيارها كسفيرة للأمم المتحدة في عام 2016، وحازت على جائزة نوبل في عام 2018. وهي الآن تُعتبر متحدثة رسمية باسم جميع ضحايا تنظيم داعش في العراق، وخاصة الطائفة الأيزيدية.

من الجدير بالاهتمام أن يعمل الفلسطينيون، وخاصة السلطة الفلسطينية، على تمكين الطفلة أمينة الحوسني من الوصول إلى المنصات الدولية، سواء كانت منصات حقوقية أو قانونية، من أجل توجيه الرأي العام الدولي نحو الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

كما ينبغي على الفلسطينيين الاستفادة من الفرصة الكبيرة المتاحة لهم الآن بتسمية الصراع الحالي بين إيران وإسرائيل بـ"حرب أمينة الحوسني"، وهي التسمية الأفضل لقبولها عالمياً للتعبير عن الحروب التي يخوضها الشعب الفلسطيني بالنيابة عن إيران وإسرائيل.

ويجب أن نفكر في ابتكار أساليب إعلامية تختلف عن الإعلام العربي التقليدي، مثل نشر صور الأطفال الفلسطينيين وهم يلقون الحجارة على الجيش الإسرائيلي، والتي قد فشلت في نقل رسالة الشعب الفلسطيني الحقيقية.

وفيما يتعلق بمسميات المقاومة الفلسطينية، سواء كانت شيوعية أو إسلامية، مثل "الطوفان" و"الغضب"، نجد أنها لا تعكس الحرص على التسوية السلمية، بل تظهر الاستعداد لتصعيد الصراعات والاشتباكات، مما يبدو كأن الفلسطينيين يمتلكون النووي الذي سيؤدي إلى تدمير إسرائيل والعالم الغربي.

لقد كانت قيمة الخنزير ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبريطانيين والأميركيين، حيث اعتبروا موته محطة للتفكير والتأمل، وقاموا بإقامة نصب تذكاري عند مدخل المعسكر البريطاني في جزر سان خوان، لتخليد ذكراه والتذكير بالثمن الباهظ الذي دفعه في هذا الصراع على الرغم من أنه لم يكن سببًا في حدوثه.

مقارنةً، لم يكن لدى الإنسان الفلسطيني قيمة بالنسبة للإيرانيين والإسرائيليين خلال حرب منتصف نيسان في هذا العام، حيث حرص الإيرانيون والإسرائيليون على الحفاظ على أمنهما القومي وتقليل الخسائر البشرية والمادية، والحرص على الحفاظ على سمعتهما أمام شعوبهما، دون أن يعتبروا الإنسان الفلسطيني ذا قيمة بشرية.

ما هو اللافت للنظر والتأمل أن قناة العربية كانت الوحيدة التي أولت اهتمامًا خاصًا بقضية الفتاة الفلسطينية أمينة الحوسني، في حين أن الإعلام الفلسطيني، بكل تنوعاته، لم يول اهتماماً لافتاً بذكر قصتها، وهذا ما يثير الاستفهام حول مرجعية الإعلام الفلسطيني، سواء كان تابعاً لحركة فتح أو حركة حماس، وحول ارتباط الفصائل الفلسطينية بإيران وتأثيرها على توجهات الإعلام الفلسطيني والعربي.