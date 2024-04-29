حرب غزة الممتدة تتسع وتحتاج استراتيجية عربية وفلسطينية

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مثل أى حرب تمتد زمنيًّا، فإن الحرب المتواصلة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة تتواصل تعقيداتها وارتداداتها فى اتجاهات عديدة، فمنذ أسابيعها الأولى كانت هناك مناوشات مع حزب الله وفى المناطق الحدودية المشتركة، ثم تدريجيًّا اتسعت هذه المناوشات ضد إيران فى الساحة السورية، ثم انفجرت فى التصعيد الأخير المباشر بين إسرائيل وإيران والذى من الواضح أنه قد تم احتواؤه بدرجة ما، ولكن وربما بشكل لا يقل خطورة فإن إسرائيل تشن حرب استيطان وتضييق فى الضفة الغربية المحتلة منذ البداية ولكنها تتصاعد فى الفترة الأخيرة.

وكل من هذه التداعيات معركة كبيرة تناقش وتحلل فى الكثير من المنابر وربما حظيت معركة التصعيد بين إيران وإسرائيل بالكثير من الاهتمام المستحق لما يمثله هذا من مخاطر واحتمالات واضحة وقد شاركت أيضًا فى مناقشة بعض أبعادها هنا وفى مواضع أخرى ولكنها عمومًا أثارت الكثير من التساؤلات والرؤى المختلفة ولكن بدون شك تضمنت جوانب مهمة حول رسائل الردع المشتركة بين الطرفين، وأن واشنطن والغرب لديهما رؤية معقدة تجاه إيران فى المنطقة، ولكن النتيجة الأهم التى يجب فصلها عما حققته إيران فى المنطقة أنها أخرجت إسرائيل من ورطتها وتداعيات محاسبتها قانونيًا وسياسيًّا منذ جلسة محكمة العدل الدولية وقدمت المخرج الذى تحتاجه واشنطن للإفراج عن مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة كانت ملتبسة بسبب إحراجها من ثبوت جرائم الاحتلال الإسرائيلى ولتنهى هذا النقاش الوهمى حول وجود خلافات أمريكية إسرائيلية وهو نقاش كان صوته عاليًا منذ رصد جرائمها العديدة وخاصة ضد أفراد الإغاثة الإنسانية وتحديدًا حالة ما يسمى المطبخ المركزى العالمى.

وتحديدًا من هذه النقطة الأخيرة أتوقف، حيث يمكن رصد استراتيجية إسرائيلية متماسكة ومثلما تتضمن خططًا وأهدافًا تسعى إليها تتضمن أيضًا خططًا قصيرة الأجل للخروج من مأزقها والمناورة عند اللزوم، وأهداف إسرائيل واضحة فهى تريد تصفية القضية الفلسطينية وإكمال عملية الاستيطان بكل السبل الممكنة، وتريد تحقيق ردع ونفوذ إقليمى يتيح لها التحرك أينما شاءت وبالطريقة التى تريدها، وهى تنطلق فى هذا من رؤية فكرية متطرفة وعنصرية ولكن لديها من الذكاء العملى والمرونة ما يتيح لها عمل خطط وتكتيكات إلهاء عندما تحتاج ذلك، فبدون شك وهو معلن لها هى تريد تدمير البرنامج النووى الإيرانى ولكن يجمعها بإيران مصلحة تفتيت العالم العربى وإضعافه، ونضيف إلى خطة الحكومة الإسرائيلية بعدًا واضحًا هو خروج نتنياهو منتصرًا لكى لا تتم محاسبته على تهم الفساد الموجهة إليه وأسرته، ولا على الإخفاق فى التوصل إلى ناتج من هذه الحرب يتماشى مع أهدافه وخططه المعلنة.

من هنا رأينا مسألة التصعيد ضد إيران، وكيف لم تنه فقط موجة انتقاد إسرائيل فى الساحة الأمريكية التى وصلت إلى تصريحات زعيم الحزب الديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى، وخلال ذلك اضطرار الإدارة الأمريكية لترويج رسالة غضب بايدن من نتنياهو، ليتبخر كل هذا وليفرج الكونجرس عن صفقة مساعدات ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، والمفارقة أن مساعدات أوكرانيا كانت متعثرة واضطرت واشنطن لربطها بإسرائيل كى تمر، ومعنى هذا ببساطة أن جملة المشهد الإيرانى الإسرائيلى تم توظيفه لحفظ ماء وجه الإدارة الأمريكية وإزاحة موجة انتقاد إسرائيل التى كانت قد ارتفعت مؤخرًا.

وإذا عدنا قليلًا إلى ما قبل هذا التصعيد الإيرانى لوجدنا أن محاور المعضلة التى كان على إسرائيل التعامل معها كانت تدور حول عدة جوانب أولها تصاعد الانتقادات وتكشف جرائمها، ثانيها تصاعد الرفض لمسألة اقتحام رفح فى ظل خلفية وهى إخفاقها حتى الآن فى تحقيق أهدافها من الحرب فى غزة، واليوم عادت إسرائيل للحديث عن اقتحام رفح. صحيح لم تفعل حتى كتابة هذه السطور، فهذا التصعيد مع إيران أتاح لها تحقيق أهدافها الأهم مع الشريك الأمريكى فى جرائمها، وسواء اختارت اقتحام رفح أم لا، ولهذا قصة أخرى ولكن باستمرار حصارها للشعب الفلسطينى تحقق أهدافها الأخرى بكسر إرادته ودفعه لليأس، وحتى الآن هذا الشعب صامد وأكرر هذا ومازلت أؤمن أن صموده هو الورقة الوحيدة المتبقية.

وفى جميع الأحوال يبقى السؤال الأساسى والصعب أنه فى مواجهة من يملك استراتيجية واضحة وقدرة فائقة على المناورة معتمدًا على أدواته العسكرية والإعلامية وتحكمه فى مراكز صنع القرار الأمريكية، كيف يمكن للطرف العربى والفلسطينى مواجهة هذا العدو الصعب، والجانب الفلسطينى ما زال منقسمًا وبدون استراتيجية، بل أسوأ من حاله فى بداية الحرب؟!.

وقد أشرت منذ البداية إلى أنه رغم وجود مسائل تحتاج إلى وقفة مع الشقيق الفلسطينى وكذا مراجعة عربية ضرورية إلا أنه يجب تأجيل كل هذا إلى حين تحقق هدف جوهرى هو وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح الفلسطينية، وما زلت أرى ضرورة ذلك على أن يصحب هذا معالجة أمور عاجلة، من بينها وقف أى تفاعلات فلسطينية داخلية سلبية وبذل أقصى جهد للتهدئة والتقارب، ومن بينها العودة العربية النشطة لساحة مواجهة الدعاية الإسرائيلية التى عادت تكتسب أرضية بعد تراجعات كبيرة سابقة للتصعيد مع ايران، وثالثها مواصلة الضغط الدولى رغم أنه لم يحقق ما يكفى حتى الآن، فحتى لو كانت استراتيجيتنا ما زالت رد الفعل فهذا أرحم من أن نغيب حتى عن ردود الفعل المناسبة.

* نقلا عن "المصري اليوم"