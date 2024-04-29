من يقول "لا"؟!

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كنا فى مساء يوم فى نهايات التسعينيات عندما نجح العظيم السفير أسامة الباز فى جمع المفكرين والمثقفين للقاء مع الزعيم «القائد» معمر القذافى فى قصر القبة. اللقاء بدأ مثيرا للغضب عندما لم يأت المضيف المقيم فى القصر، وبعد التهديد بالرحيل ومضى ثلاث ساعات انعقد اللقاء المنتظر. كان القائد جالسا على مقعد أقرب لكرسى العرش يعلو على ساحة انتظم فيها الجمع، ويحيط به حسناوان ترتديان لباس القوات الخاصة المبرقش، ومسلحتان ببندقية سريعة الطلقات. تحدث الرجل ناظرا لسقف الحجرة عن ليبيا وما أنجزته والمهمة التى أتى من أجلها إلى مصر وهى إقامة الوحدة مع مصر، وأنه طلب اللقاء مع هذا الجمع لاستطلاع رأى مثقفى مصر.

كان أول المتحدثين صديقى د. محمد السيد سعيد رحمه الله الذى عقد مقارنة بين إنجازات ليبيا وعدد سكانها الصغير، وما لديها من ثروة نفطية؛ وما جرى إنجازه فى دول الخليج ذات الخفة السكانية و الوفرة النفطية. كان الفارق كبيرا، لمصلحة دول الخليج؛ ولكن القذافى كان ناظرا للسماء، وطلب من أحد وزرائه أن يرد ولم يكن لديه الكثير لكى تختل المقارنة. جاء دورى بعدها بالمقارنة بين مصر وليبيا اقتصاديا وماليا ومؤسسيا، ولم يكن ذلك فى إطار الأفضل، وإنما يؤدى إلى استحالة قيام وحدة رشيدة. توتر الموقف وبدا على الرئيس الغضب وهو يرد بأن كل ما ذكرته محض تفاصيل لا تحتاج سوى الإرادة لتجاوزها وعقد الوحدة. أدرك د. أسامة الباز حرج الموقف وأن الاجتماع يخرج عن غرضه فطلب من أحد كبار المثقفين المصريين الحديث فبدأ بإدانة من سبقوه فى الكلام لأنهم لا يدركون أن قيمة العظيم ليس فى الإنجاز أو البحث فى سبل الوحدة وإنما فى الحقيقة التى لا يمكن مغالبتها وهى أن الزعيم هو الوحيد بين القادة العرب الذى يقول «لا» للقوى العالمية. تكررت هذه الحجة عندما كان الرئيس صدام حسين فى العراق، وحافظ الأسد فى سوريا!

* نقلا عن "بوابة الأهرام"