الوضوء الوطني

3 دقائق للقراءة

على وقتها، وصادفت أهلها، تهنئة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور «الطيب أحمد الطيب»، لأخيه قداسة البابا «تواضروس الثانى»، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. والتهنئة موصولة لشعب الكنيسة الوطنية، بحلول «عيد القيامة المجيد».

ليس بجديد على فضيلته، عادته الحميدة التى يحرص عليها، ويتشوق لقدومها أعيادًا، ليصل حبيبه وصديقه المقرب إلى نفسه «بابا المصريين» المحبوب.

الله محبة، الخير محبة، النور محبة، والمعايدة الأزهرية محبة، بردًا وسلامًا على قلوب شعب كنيستنا المحب.

معايدة تشع محبة على مسيحيى العالم بأسره، معايدة راقية تنبع من نفس طيبة، ليست بغريبة على شيخ الإسلام (حفظه الله).

لو يفقهون فقه الإمام الطيب، مولانا يشق طريقًا بين جبال الكراهية الموروثة، بتأسيس «فقه المحبة»، واستصلاح حقول الشوك، وتنقية الآفات الضارة من على شجر الوطن.

لو راجعوا فقه الإمام الأكبر، ووقفوا على أقواله مسجلة فى «مانشيتات» صحيفة «صوت الأزهر»، لسان حال المشيخة، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وللحق كارهون.

منقول عن الإمام فى مانشيت بارز، يزين صدر الصفحة الأولى للصحيفة (عدد الأربعاء الماضى رقم 1264، بتاريخ 22 شوال 1445 هـ، الموافق الأول من مايو).

نصًا يقول: «تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم لا يعرفه الإسلام». «لا يوجد فى القرآن والسنة النبوية ما يحرم بناء الكنائس، وما يحدث من مضايقات ميراث عادات وتقاليد وليس لها أصل فى الإسلام».

نفسه الإمام الطيب القائل بصدق: «المسيحيون مواطنون كاملون وليسوا أهل ذمة». «تدمع عينى حين أقرأ موعظة المسيح على الجبل».

«احترسوا من أى فكر منحرف يسمح بالإساءة إلى المسيحيين». «الإسلام ليس ضد بناء الكنائس، والمسلمون مأمورون بالدفاع عنها ضد أى اعتداء».

أقوال مولانا الطيب ترطب حروب الحياة، وتئد فتنة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، تدبروها جيدًا، وتعقلوا قوله، نكسب وطنًا تكسوه أشجار المحبة وارفة الظلال.

المصريون مفطورون على «فقه المحبة»، يحبون الحب فى أهله ويمقتون الكره فى أهله، ويعالجون الكراهية بوضوء المحبة، والحمد لله المحبة تفيض على شطآن النيل، المحبة ظاهرة لا تخطئها عين حبيب، وإن تعدوا صور المحبة فى المحروسة.. لا تحصوها.

المحبة شعور إنسانى راق، يقتاتها إخوتنا، دينهم وديدنهم، عينهم وعبادتهم محبة، المسيحية دين المحبة، ديانة الفرح، فليفرحوا بين ظهرانينا ونفرح معهم فى أعيادهم، وأفراحهم.

نهر المحبة يجرى رقراقًا يروى الأرض الطيبة، المحبة تفيض على ضفاف النيل، «منسوب المحبة»، والحمد لله، مرتفع بين الأحباب، فيض المحبة يروى الأرض العطشى، والإمام يهنئ، أسوة حسنة، وكلٌّ يهنئ أخاه، جاره، عشرة العمر الجميل.

«الوضوء الوطنى» من دنس الكراهية، غسل الوجوه بماء المحبة، والمؤذن يؤذن بالصلاة فى محراب التسامح والأخوة والعيش الكريم المشترك.

كنا نتشوق إلى نسيم المحبة يهفهف على وجوه الأحباب، «لقاح المحبة»، الذى استنه الرئيس السيسى، كان مضادًا فعالًا فى وأد فيروسات الكراهية المتحورة (إخوانًا وسلفيين)، وقانا الله من شرورهم أجمعين.. وكل عيد قيامة وأنتم طيبين.

* نقلا عن "المصري اليوم"