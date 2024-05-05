أهكَذا «البدرُ» تُخفِي نورَهُ الحُفَرُ؟!

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وتمضي الأيام.... طاوية في غياهبها أجمل العقول وأنقى القرائح، لا تميّز بين أرواح شفيفة ونفوس بليدة.

أعلن في السعودية عن وفاة الشاعر - قبل أن يكون الأمير - بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، عن 75 عاماً، وهو عمر في عُرف عصرنا ليس بالطاعن، لكن سهام المرض ورميات القدر تكالبت عليه في مغرب عمره، فنالت منه أخيراً في مشفاه البعيد.

ولد الفتى الأمير في مِهاد الملك ومعقل القوة السعودية، في الرياض 2 أبريل 1949م، ذلك قبل رحيل جدّه العظيم الملك عبد العزيز بـ4 سنوات.

والده الأمير عبد المحسن كان من المثقفين المتذوقين للأدب من أبناء الملك عبد العزيز، ولربما كان ذلك من أسباب ازدهار بذور الإبداع الكامنة في نفس «الشاعر» بدر.

تقلّب بدر بين الرياض العتيقة، وجدة الباسمة، ومصر المزدهرة ثقافة وفنّاً، وبريطانيا، وأميركا، في شبابه الغضّ في أثناء رحلته لتحصيل العلم واكتشاف الفن، واكتشاف نفسه.

ميزة بدر العظمى، على مستوى التخطيط للحياة، قراره الكبير، بالتفرغ لموهبته والعمل عليها، وأخذها بغاية الجدّ، لذلك لن تجد لبدر مناصب حكومية أو غير حكومية، ما عدا رئاسته لسنوات قليلة جمعية الثقافة والفنون في السبعينات... وربما أشياء عابرة أخرى.

أما الذي خلّد بدراً في عقل الزمان وقلبه، فهو شعره المُغنّى منه والمُلقى والمودع في صفحات الدواوين.

تجربة مختلفة، ورحلة جديدة، ارتاد فيها بدر طرقاً بِكراً، وجرّب نفسه، وحاول تجاوزها في كل مرة تصل فيها لذروة جديدة، ذروة يُظنُّ أن لا ذُرى بعدها!

كلماته ستظل ما ظلَّ للإبداع حياة وللجمال بقاء ولهما عُشّاق لا يتعبون ولا يضجرون من منادمة الجمال وتنفس الإبداع.

أغانٍ مثل: ليلة لو باقي ليلة، أبعتذر، الرسائل، المسافر... وفوق هام السحب، وغير ذلك كثير.

طلال مداح، محمد عبده، عبادي الجوهر، راشد الماجد، كاظم الساهر، أصالة، صابر الرباعي، وغيرهم كثير من الأصوات الباذخة، رسم بدرٌ على لوحات أصواتهم أجمل ما رسمه بالكلمات، وأودع أصواتهم، مكنون خياله الرحب.

للمرأة، للأسرة، للوطن، للذات، للموضوع، للجموح، للسكون، للظمأ، للرِيّ، للمطر للجدب، لليل والنهار والسماء والأرض، للتقاليد وللتجديد... كتب بدر وتردّد في الأفياء.

كتب جُلّ شعره باللهجة السعودية الغنية، بلهجاتها ومفرداتها من محكية أهل «العارض» إلى محكية أهل حاتم الطائي، من قاموس طويق الشامخ، إلى معجم البحر الأحمر الليّن... بل إلى الفصحى العربية المتداولة، كان فارساً فيها، لكنه آثر الكتابة باللهجة السعودية، شرح نهجه ذلك لإيمانه بأنَّ الكتابة بلغة «تملكها وتتمكن منها» حسب رأيه هي الأفضل.

هذا برهانٌ جديد على أنَّ الاغتراف من معين ثقافتك الأصيلة، هو السفينة للوصول إلى كل الناس في كل مكان.

أخيراً، وبالاعتذار من شاعر نجد الكبير، الشيخ المرحوم محمد بن عثيمين، لتحوير طفيف على كلماته، وجدتُ أن أبياته تلك هي التي وردت على خاطري وأنا أقرأ خبر رحيل بدر بن عبد المحسن:

أهكَذا البَدرُ تُخفي نورَهُ الحَفرُ

وَيُفقَدُ العِلمُ لا عَينٌ وَلا أَثَرُ؟!

طَوَتكَ يا (بدرُ) أَيّامٌ طَوت أُمَماً

كانوا فَبانوا وَفي الماضينَ مُعتَبَرُ

إِن كان شَخصُكَ قد واراهُ مُلحِدهُ

(فشِعرُكَ) الجَمُّ في الآفاقِ مُنتَشِرُ

نقلا عن "الشرق الأوسط"