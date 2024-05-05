القابلات: بطلات المرونة في الاستجابة للكوارث المناخية والعدالة الإنجابية

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في مثل هذا اليوم من كل عام، نحتفل بالمساهمات الرائعة للقابلات في إنقاذ الأرواح وضمان رفاهية النساء والأطفال حديثي الولادة. وتلعب هؤلاء المهنيات المتفانيات دورا محوريا في توفير الخدمات الصحية الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والأمهات والأطفال حديثي الولادة، مع إمكانية إنقاذ الملايين من الأرواح بحلول عام 2035. ومع ذلك، على الرغم من عملهن الذي لا يقدر بثمن، تواجه القابلات في المنطقة العربية العديد من التحديات التي تعيق عملهن والقدرة على تحقيق إمكاناتهن.

وتعاني المنطقة العربية حاليًا من نقص قدره 130 ألف قابلة. ومع وجود 1.9 قابلة فقط لكل 10000 نسمة، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 4.4، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا التفاوت. علاوة على ذلك، فإن مقدمي الخدمات الصحية هؤلاء، وأغلبهم من النساء، غالباً ما يتم تقديرهم بأقل من قيمتهم ويتقاضون أجوراً زهيدة.

وفي منطقة تعاني من صراعات متعددة ومن المتوقع أن تصبح أكثر سخونة وجفافا في ظل التوقعات المناخية المستقبلية المتوقعة، نغتنم هذه اللحظة لدعم الوصول الشامل إلى القابلات الماهرات كواحدة من أهم الطرق لتجنب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة التي يمكن الوقاية منها. وتعمل القابلات على تحسين تجربة الولادة لدى النساء، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، وتقديم خدمات صحية أكثر اقتصادا واستدامة بيئيا، ويلعبن دورا رئيسيا في جعل النظم الصحية أكثر قدرة على التكيف مع المناخ.

وفي العام الماضي، واجهت القابلات في منطقتنا عقبات إضافية تزيد من تعرض صحة وسلامة النساء والأطفال حديثي الولادة للخطر. فمن التحديات الناجمة عن المناخ مثل الجفاف في الصومال إلى الكوارث الطبيعية مثل الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، والصراعات المستمرة في فلسطين والسودان واليمن، تم اختبار مرونة القابلات وتفانيهن. ومع ذلك، يواصلن تقديم الدعم للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتى في أصعب الأوقات.

"نحن نساعد الأمهات في إنجاب الأطفال دون توقف. في أحد الأيام، كان لدينا 78 طفلاً حديث الولادة. ليس هناك ما يكفي من الوقت في اليوم حتى لتناول الطعام أو الشراب. لا يمكننا الجلوس ولو لدقيقة واحدة،" هذا ما عبرت عنه قابلة في رفح، غزة. وهذا مجرد مثال واحد من القصص التي لا تعد ولا تحصى والتي تسلط الضوء على الالتزام الثابت للقابلات في مواجهة الشدائد.

على الرغم من هذه الصعوبات، تظل القابلات نقطة الاتصال الأساسية مع نظام الرعاية الصحية للعديد من النساء والمجتمعات، حيث يقدمن معلومات حيوية حول الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة، ومعالجة القضايا الحساسة. إنهن أبطال العديد من القصص، حيث يقدمن الرعاية والتوجيه الحاسمين، خاصة أثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك تلك الناجمة عن الكوارث المناخية.

ومن الأهمية بمكان أن ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه القابلات في أوقات الأزمات. إن وجودهن ضروري لتوفير الرعاية والتوجيه الأساسيين، خاصة أثناء حالات الطوارئ. ومن خلال ضمان حصول الجميع على القابلات الماهرات، يمكننا أن نخفض بشكل كبير وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة التي يمكن الوقاية منها في منطقتنا. ومع استمرار الصراعات وتهديد تغير المناخ بتفاقم التحديات القائمة، يصبح الاستثمار في تعليم القبالة وتنظيمها أكثر إلحاحا.

وفي اليوم العالمي للقابلات، نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها القابلات في جميع أنحاء المنطقة العربية. ومن غزة إلى اليمن، ومن الصومال إلى المغرب، تواصل هؤلاء المهنيات المتفانيات تقديم رعاية جيدة في ظل أصعب الظروف، بما في ذلك تلك التي تفرضها الكوارث المناخية. إنهن في طليعة المناقشات المتعلقة بالسياسات، والدعوة إلى توسيع نماذج رعاية القبالة، وتشكيل مستقبل تكون فيه كل ولادة آمنة.

ولتحقيق هذه الرؤية، من الأهمية بمكان أن تعطي الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية والمنظمات الدولية الأولوية للاستثمار في القبالة. ويجب علينا أن نضمن حصول القابلات على الدخل المادي المناسب، وتزويدهن بالموارد التي يحتجن إليها، ومنحهن الاعتراف الذي يستحققنه. إذا تمكنت كل امرأة حامل في المنطقة العربية من الوصول إلى قابلة مدربة تدريباً جيداً، فسوف نكون أقرب بكثير إلى وضع تكون فيه كل ولادة آمنة.