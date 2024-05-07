"زرقاء اليمامة".. أصبح عندنا الآن أوبرا عربية

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منذ سنوات بدأت تقديم محتوى مرئي على السوشيال ميديا عن الفنون الأوبرالية والموسيقى الكلاسيكية بعنوان "الأوبرا يا خلف"، ناقشتُ من خلاله الأعمال الأوبرالية الغربية المعروفة، وتقنياتها وجماليتها، وكان السؤال الذي يلح عليّ: لماذا لا يوجد عمل أوبرالي عربي بارز؟ صحيح لدينا محاولات لإنتاج أوبرا عربية، لكن، وهذا للأسف، بدت جميعها "ناقصة" غير مكتملة.

أخيرًا، أُسدل الستار عن الموسم الأول من واحد من أهم الأحداث الثقافية والفنية، ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنّما في العالم العربي، وربما في تاريخ الأعمال الأوبرالية، وهو عرض "زرقاء اليمامة"، أول أوبرا سعودية باللغة العربية، احتضنها مركز الملك فهد الثقافي في عشرة عروض، من 25 أبريل/نيسان الماضي إلى 4 مايو/أيار الجاري، شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدّمتها وأنتجتها هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية.

بخبرتي الفنية في تتبع الأوبرا وتاريخها، يمكن القول إن العمل الذي كتب "الليبريتو" النص الأوبرالي الشاعر والناقد المسرحي السعودي صالح زمانان، وألّف موسيقاها الملحن العالمي الشهير لي برادشو، مستوحيًا عناصر من الموسيقى العربية والتراث السعودي، إنها "عمل مكتمل بامتياز"، ونستطيع أن نضاهي به العالم الغربي، موطن نشأة الفن الأوبرالي، وسنبين بعض عوامل هذا الاكتمال، لكن الأمر لا يجري على النحو الصحيح دون التعريج على المحاولات التاريخية السابقة، وعوامل نقصانها، وكيف تلافاها زمانان وبرادشو، لينتجا عملًا فنيًا، ليس أوليًا، إنّما عمل تراجيدي ناضج وقوي، سيصبح مع الوقت مفصليًا، يؤرخ به، ما قبل "زرقاء اليمامة" وما بعدها.

محاولات سابقة

تاريخيًا، ربما يمكننا القول إن أولى محاولات إنتاج عمل أوبرالي عربي تعود إلى أوائل القرن العشرين، مع فنان الشعب الشيخ سيد درويش، أول من استعمل التقنيات الأوبرالية مثل الـ"ريستاتيف" في الغناء Recitative، أي "الموسيقى السردية"، وتكنيكيًا تأتي من خلال مد حروف العلة، ويسموها "فوكاليز" كما جرى في أغنية "أنا المصري" 1921، بجانب "الارتعاد"، صوت إيقاع مرتعش يبدأ به الأغنية، ثم تطور الأمر واستعمل الطباق أو الـ"كونتربوينت" Counterpoint، الجمع بين جملتين مختلفتين، في مسرحية "الباروكة" 1921، خلال لحن "الشيطان"، صراع الملائكة والشياطين، بين الخير والشر.

وحلمَ درويشُ بعمل أول أوبرا عربية، وقرر السفر وقتها لإيطاليا لدراسة التأليف الأوبرالي، لكن القدر لم يمهله لتحقيق ذلك وتوفي 1923. ومعرفة الشيخ سيد بالغناء الأوبرالي، رغم عدم تلقيه دراسة موسيقية، مسألة لها جذور من الاجتهاد والجدية، إذ يحكي توفيق الحكيم في كتاب "فنان الفرجة" أنه رأى درويش في تياترو الكورسال، وهو يشاهد كورس الأوبرا الإيطالية في عروض "توسكا" و"مدام باترفلاي" و"البلياتشو" للإيطاليين بوتشيني وروجيرو ليونكافالو.

ومع بدايات السينما المصرية، وفي العام 1924، قدمت كوكب الشرق أم كلثوم فيلم "عايدة"، يحكي قصة تقليدية عن ابنة ناظر العزبة التي تعلمت الموسيقى مع ابن الباشا الذي كان يدرس في معهد الموسيقى، وفي التخرج يقدمان عملًا أوبراليًا مختصرًا، من تأليف الشاعر أحمد رامي وألحان الموسيقيين رياض السنباطي ومحمد القصبجي.

لكن إشكالية "عايدة"، تبدو من استعارة الاسم من أشهر أوبرا جوزيبي فيردي والتي ألفت خصيصًا لافتتاح دار الأوبرا المصرية، لكن التاريخ لم يسعف فيردي وقتها وقدم أوبرا "ريجوليتو" في افتتاح الدار المصرية في الأول من نوفمبر 1869، فضلًا عن موسيقى السنباطي والقصبحي، وإن اتسمت بسمات غربية متطورة وقتها، لكنها بقيت أقرب للعربية وللشرقية منها إلى الأوبرالية، لا يمنع هذا من أن الغناء لأم كلثوم وإبراهيم حمودة تمسّح في الغناء الأوبرالي، لكنه ظلّ شرقيًا لا محالة.

وفي العام نفسه 1942، يقدم الملحن محمود الشريف مع المطربين كارم محمود وسعاد مكاوي أول أوبرا مصرية إذاعية بعنوان "روما تحترق"، ومن بعدها عمل آخر "روميو وجوليت" 1946، لكنهما أيضًا عملان إذاعيان، والأوبرا فن موسيقى من جهة، وفن للفرجة من جهة أخرى، إضافة إلى أنهما أقرب للأوبريت من فن الأوبرا.

وتمر السنوات، ويقدم الشاعر سيد حجاب مع الموسيقي شريف محيي الدين أوبرا "ميرامار"، وأخرجها للأوبرا محمد أبو الخير، وهي مستوحاة من رواية ميرامار لنجيب محفوظ، ورغم الموسيقى الذي تلمست التقنيات الأوبرالية في أجزاء كبيرة منها، لكنّ العمل لم يلق نجاحًا، ربما بسبب اللهجة المصرية التي بدت غريبة على الأداء الأوبرالي، وجاء العمل أقرب للأوبريت، وثمة فارق بينه والأوبرا بالطبع.

وفي العام 2018، أنتجت مؤسسة أوبرا لبنان أوبرا "عنتر وعبلة"، من تأليف أنطوان معلوف، وعرضت في عدد من الدول العربية من بينها السعودية، وهو عمل مختلف عن المحاولات السابقة، لكنه ظلّ عملًا أوليًا، ومحاولة يمكن البناء عليها فيما بعد.

التأسيس للأوبرا عربيًا

ربما، التقط هنا زمانان الأمر، وبدا في مشروعه الفني الأضخم والأهم عربيًا، ليعالج الانتقادات التي وجهت للمحاولات السابقة، ويؤسس لهذا الفنّ عربيًا خلال سنوات امتدت إلى أربعة أعوام، فيعمل بالمثل المصري السائر "اعط العيش لخبازه". نعم سنكتب نحن العرب النص، ومن واقع قصة عربية وسعودية، ضاربة في التراث العربي، لكننا سنستفيد من الموسيقى الغربية ومن أربابها، ليبدو العمل تلاقيًا حضاريًا وثقافيًا بين الشرق والغرب، في لحظة تاريخية فارقة وعصيبة، ومن ثمّ تكتسب الخطوة أهمية فوق أهميتها.

لا يتجلى التلاقي الحضاري فقط في الاستعانة بالموسيقى الغربية، إنما في مشاركة فنانين عالميين أمثال دام سارة كونولي وسيرينا فارنوكيا وجورن بيرجن وإميليا فافرزون، والمصريان السوبرانو دينا إسكندر والمايسترو ناير ناجي، الذي سبق أن شارك في قيادة الأوركسترا في أوبرا "عنتر وعبلة"، مستأنسين بمشاركة للأصوات السعودية الأوبرالية مثل التينور خيران الزهراني والسوبرانو سوسن البهيتي وريماز عقبي، وكأنها خطوة إضافية لتجذير الفن الأوبرالي سعوديًا، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

سمات الفرادة

من ناحية النصّ، نجحت "زرقاء اليمامة" في الإمساك بخيوط التراجيديا وتقديم عمل عربي على غرار الأعمال الكلاسيكية الأوبرالية، عن سيدة البصيرة والتبصر العربي، زرقاء اليمامة، ورسالتها التي تناشدنا أن نستمع إليها، كأنها صوت البصيرة الذي ينبهنا إلى الخطر القادم، علّنا نتفاداه، ولا نطفئ عيون التبصر، وألا نحارب النور الذي يرشدنا إلى الطريق.

موسيقيًا، تتميز "زرقاء اليمامة" على أكثر من مستوى، بداية من الاستفادة القصوى من الموسيقى الكلاسيكية، للدرجة التي قد يظن معها المرء أننا عمل موسيقي كلاسيكي متميز، لولا أنه سيفطن إلى اللغة العربية لغة العرض، والتقنيات الغنائية المتعارف عليها مثل الـ"آريا" المقطوعة غنائية مطولة يؤديها المغني بمفرده ويعبر فيها عن مشاعره الشخصية، و"الإلقاء المنغم"، وحضور القالب الثلاثي أو الـ"مينويت" Minuet في بعض الأجزاء.

وكون بطلة العرض عرّافة، فقد جرى العرف الكلاسيكي في أغلبه على تقديم أصوات العرافات مغنيات من طبقة الألتو، الأصوات النسائية العميقة الدافئة، لكن صانعي زرقاء اليمامة هنا، يلجأون إلى صوت ميزو سوبرانو، وكأنهم لا يودون تخويف المستمع مع نبوءات زرقاء، أو التعامل مع رؤيتها كأنها آتية من الماضي السحيق، بقدر التوحد معها، استفادةً من الصوت ذي طبقة الأوكتاف الأعلى بين أصوات النساء، والتركيز على ذبذبات يمكن أن تؤثر في مشاعر المتلقي، وهي الوسيلة الرئيسية للغناء الأوبرالي في التأثير.

ولم يغفل مؤلف الموسيقى أن يدمج آلات عربية في العمل، تواصل حضاري يضاف لآلية التواصل التي أشرنا إليها سابقًا، كذلك وسيلة لدمج المشاهد العربي بما يشاهد ويسمع، وإضفاء الجو العربي على القصة عربية الأصل. بالتأكيد سبق أن أدمج موسيقيون آلات عربية في مؤلفاتهم الأوركسترالية مثلما دمج راجح داود الربابة والعود في عَمليه "خريف آدم" و"الكيت كات" على الترتيب، كذلك دمج مارسيل خليفة الربابة في "كونشرتو الربابة" الأمر الذي كرره هشام نزيه في موسيقى "موكب المومياوات"، وألّف رفعت جرانة "كونشرتو القانون"، لكن تبقى هذه الأعمال موسيقيّة وليست أوبرالية، لنبقى هنا أمام استفادة احترافية من الآلات الشرقية في العرض الأوبرالي.

"زرقاء اليمامة" التي سبق أن عرضت على نحو خاص في فبراير/شباط الماضي، في قاعة "جولد سميث" وسط العاصمة البريطانية لندن بحضور وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وكتب عنها الناقد الأوبرالي البريطاني الشهير جيمس إمام، تلقى نجاحًا في أرضها ووسط جمهورها، الذي لم يظهر مستغربًا هذا اللون، بقدر ما بدا متعطشًا للفن الراقي ومتفاعلًا معه، ورصدتُ امتلاء مركز الملك فهد بالمقدرين لمشروعهم الفني، والمتحمسين له، وكأنهم يجيبون على سؤالي الذي كان يدور في خاطري وقت "الأوبرا يا خلف"، ورأيتني أردد بعد ليلة من ليال العرض "أصبح عندنا الآن أوبرا عربية".