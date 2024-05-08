مصر وتوجيه بوصلة العلم إلى الشرق

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أرسل لى د. حاتم أيمن طبيب العيون والباحث المتميز رسالة مهمة يقول فيها: فى الثالث عشر من أبريل ١٨٢٦ أبحرت السفينة الحربية الفرنسية لا ترويت بقيادة قائدها الكابتن روبيلورد وبصحبته مساعداه الأول والثانى و٤٤ طالباً مصرياً ضمن البعثة التنويرية الأولى من نوعها التى أرسلها محمد على للغرب حتى تنهل أمتنا العظيمة من علوم الغرب وتفيق من سباتها العميق.

وكان أحد أعضاء البعثة الشاب رفاعة الطهطاوى الذى ندين له جميعاً نحن طلاب العلم فى مصر وربما الشرق كله فى توجيه بوصلة المجتمع العلمية نحو الغرب.. وبعد مرور قرنين تقريباً ما زالت قبلة العلم فى مصر من بعثات علمية ومشروعات علمية وتأثر بالعلوم الغربية بل وحتى السرقة العلمية (أحياناً) موجهة غرباً بنسبة ١٠٠ فى الـ١٠٠.

ولمَ لا.. فلنلعن جميعاً الحضارة الغربية كما نشاء فى السوشيال ميديا لكن دعونا نتفق جميعاً أن الغرب قد حمل وما زال يحمل شعلة الحضارة والعلم فى العالم طيلة القرون الخمسة الماضية، ولكننى أزعم أن لحظة التغيير وشيكة.. فبحكم عملى فى مراجعة.

وفحص الأبحاث العلمية فى كثير من المجلات العلمية العالمية الكبرى لتحديد صلاحيتها للنشر من عدمه وهو عمل تطوعى يومى منهك وشاق لكنه سمح لى أن أطل من نافذة علمية (مهما كانت ضيقة وصغيرة) على تطورات الحركة العلمية العالمية المحاضرة القادمة من الغرب والشرق.

واللافت للنظر فى السنوات العشر الأخيرة هو الجودة المذهلة للأبحاث العلمية القادمة من الشرق.. من الهند والصين واليابان وحتى فيتنام وكوريا والفلبين وإيران!

وعلى الجانب الآخر أرى الأبحاث العلمية القادمة من الغرب من أوروبا أو الولايات المتحدة تعانى مما أخشى أنه علامات بداية شيخوخة وتدهور واضمحلال.

اعتقدت فى بداية الأمر أن الأمر مجرد مصادفة أو أن انحيازى العاطفى الأعمى للشرق قد شوش كثيراً على تقديرى للأمور، لكن النمط مستمر بل أزعم أن وتيرة التقدم العلمى فى الشرق آخذة فى التسارع بصورة مذهلة لا تصدق.

وعلى الجانب الآخر الأبحاث القادمة من الغرب تبدو عليها علامات الترهل أكثر وضوحاً من «سلق وكروتة» الأبحاث وتفاصيل بحثية دقيقة أخرى يطول شرحها وقد لا تهم القارئ كثيراً.خلاصة القول يا دكتور خالد.. الأمم تنهض بالعلم وبالعلم فقط وأنا أرى ويرى الكثيرون معى من الوطنيين المصريين المخلصين والمتفائلين أن الجمهورية الجديدة يتم بناؤها من جديد على غرار نظام محمد على الذى وصفه المراقبون وقتها أيضاً بأنه نظام جديد أيضاً.

فهل تحتاج مصر إلى رفاعة طهطاوى جديد يبحر هذه المرة على متن سفينة صينية أو هندية على أن تبحر سفينة العلم تلك شرقاً وليس غرباً لتجديد دماء وقبلة البحث العلمى فى مصرنا الحبيبة؟ فلتقلع سفننا العلمية شرقاً وستحذو المنطقة بأسرها حذونا وستعود مصر للريادة فمصر كانت وما زالت سباقة للجميع برؤيتها المستقبلية الثاقبة، وكلى ثقة أن الشرق سيستقبلنا بترحاب واضح ولأسباب لا تخفى على أحد.

* نقلا عن "الوطن"