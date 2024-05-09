حماس الخيار الأفضل لنيتانياهو!

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هل نيتانياهو صادق وجاد حقا فى تكراره أنه يخطط للقضاء التام على حماس؟ والسؤال لا يتعلق بقدرته على ذلك، ولا عن مواءمة الظروف لذلك، وإنما عن إيمانه حقا بما يقول. ذلك لأن هناك من يرون أنه يكذب لأنه يدرك تماما أنه ليس فى صالحه القضاء على حماس، حتى لو كان قادرا على هذا، وحتى لو واتته الظروف، لأن البديل لحماس، الذى سيستفيد من إزاحتها، هى السلطة الفلسطينية، التى هى أخطر على نيتانياهو من حماس، لأنها تحظى بتأييد عالمى، خاصة من دول الغرب المؤثرة التى ترفض حماس. ثم إن الاستحقاقات الفلسطينية التى منحتها الشرعية الدولية للفلسطينيين كانت على يد السلطة، وأهم هذه الاستحقاقات إقامة الدولة الفلسطينية، التى يرفضها نيتانياهو بصريح العبارة بنسبة 100 بالمئة. أى أنه، فرضاً، فبمجرد القضاء على حماس تتبوأ السلطة الفلسطينية تمثيل الفلسطينيين دون منافس قوى، مع مساندة دولية لها، فيكون أهم برامجها المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية، فى وقت يصير نيتانياهو فى موقف أضعف أمامها، مقارَنة بموقفه فى مواجهته لحماس.

ولهذا يَخْلُص أصحاب هذا التحليل إلى أن نيتانياهو ليس صادقا ولا جادا فى كلامه عن وجوب القضاء على حماس، بل إن ما يخطط له عمليا هو إضعاف حماس، ولكن ليس بالقدر الذى يعجزها عن فرض سيطرتها على إقليم غزة، وأن هذا يفيد نيتانياهو فى أن تكون خصومته مع حماس التى لا تحظى بتأييد الدول الغربية، ثم إن حماس سوف تُضعِف السلطة الفلسطينية التى يمكن أن تحظى بتأييد الغرب فى مطلب الدولة الفلسطينية الذى يرفضه نيتانياهو بكل قوة.

نيتانياهو نموذج للسياسى المراوغ الكذوب الذى يقول الشيء ولا يعنيه، أو ربما يعنى ضده، وكما أنه قد يكون غامضا أمام من يتابعونه من الخارج، فإن قليلين فى إسرائيل يفهمون كل ما يقول. ويبدو أن هذه من إحدى أوراق قوته الانتخابية، لأن ناخبيه يكفيهم أنه لا يمنعه شيء عن التوجه نحو هدفه، وأنه ينحنى للضغوط دون أن يغير ما برأسه. ويعرفون أنه يكذب، ولكن من باب تحسين شروط التفاوض، كما أن الكذب يفيده، مستقبلا، فى خداعه بأنه يتنازل ويبدى مرونة!

نقلا عن "الأهرام"