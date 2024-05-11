عن التقدم والتقدميين

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فى تاريخنا هناك مفاهيم حاكمة مثل التحرر والحداثة والتقدم وهى يمكن استخدامها من قبل أيديولوجيات مختلفة تضيف لها أو تنقص منها نكهة وأبعاد متنوعة. «التقدم» هو الأقل استخداما فى مصر رغم أنه الأكثر قدرة على قياس مدى التغيير الذى جرى عبر الزمن، فضلا عن أنه يمثل عباءة واسعة لأبعاد شتى فى المجتمعات تحتاج من يضعها فى إطار تستوعبه جماعات متنوعة.

فى السباق بين الأمم يكون المفهوم حاضرا، فلا توجد دولة تقدمت أو تتقدم ما لم تحقق معدلات نمو مرتفعة خلال فترة زمنية معقولة، وكلاهما يعنى مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، وهو أمر أخذ قرنا لكى تحققه بريطانيا، بينما احتاجت الولايات المتحدة لنصف قرن. وبعد الحرب العالمية الثانية، فإن دولا مثل ألمانيا واليابان ودول النمور الآسيوية وصلت لهذه النتيجة خلال عشر سنوات. أما الجيل التالى من الفهود الآسيوية فقد حقق الهدف فى خمس سنوات. والآن هناك مؤشرات تدل على أن دولا مثل فيتنام حققت الهدف فى ثلاث سنوات. النجم الصاعد فى سماء التقدم العالمى الآن هو الهند التى اكتفت من الغذاء، وتبحث عن الاكتفاء من الصواريخ.

سوف نضع مدى نبل التقدم جانبا الآن، ولكن ما يهمنا فى الحالة المصرية ليس فقط تحقيقه اقتصاديا وإنما كيف ينهض بالسلوك الإنسانى ويجعله أكثر رقيا. ببساطة عرفت مصر الأوقات التى كانت فيها شكوى أنه لا يمكن بناء «الاشتراكية» بدون «اشتراكيين»، وقبلها كانت الليبرالية والرأسمالية فى داخلها تشكو من نقص الأنصار.

والآن فإنه لا يمكن السير السريع فى التقدم دون تقدميين ليس فقط من الناحية الأخلاقية والسلوكية إزاء الآخرين، وإنما أكثر من ذلك أن تكون قادرة على صنع مجتمع متقدم ودولة متقدمة. مناسبة الحديث هى أن الجماعة المصرية تنتظر تغييرات واسعة فى الوزارة والمحافظين والمناصب العامة، فهل يمكن تحقيق التواؤم ما بين البشر والفكرة وينقلها من التخلف إلى التقدم؟

نقلا عن "الأهرام"