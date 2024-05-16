مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي

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لا شك أن للألعاب الإلكترونية فوائد تربوية وتعليمية جمة إذا تم توجيهها واستخدامها بالطريقة الصحيحة، ولكن مخاطرها كبيرة أيضاً، وقد ينتج عنها الكثير من الأضرار الكبيرة.

ومن مخاطرها آفة الإدمان، فتجد مستخدميها يدمنون الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تُحرضهم على العدوانية وتزرع فيهم الغل وشعور الانتقام وسلوك العنف، فضلاً عن الآثار النفسية الوخيمة للإدمان الذي يفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع.

كما أن هذه الألعاب تقطع التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة، وتنمّي الأنانية، وتقتل روح المبادرة في مختلف النشاطات الاجتماعية؛ نتيجة تضييع الوقت وإهداره دون فوائد مرجوة، والتي قد تصل إلى حد عدم القيام بالواجبات؛ وعلى رأسها تأخير الصلوات المفروضة.

ولا شك أن للألعاب الإلكترونية مخاطر أمنية تشمل فقدان الخصوصية نتيجة اللعب الجماعي مع لاعبين مجهولين وجماعات متطرفة يقومون بتجنيد الشباب، واستغلال الأطفال والحصول على المعلومات الشخصية أو البيانات المهمة أو كلمة المرور الخاصة بالحسابات، فضلاً عن مخاطر تحميل ألعاب غير آمنة، والتي قد تحتوي على ملفات ضارة تتسبب في ضرر بالغ بالأجهزة والبيانات المحفوظة عليها.

إن هيمنة العالم الرقمي والأجهزة الذكية والشاشات الرقمية الحديثة وألعاب الفيديو جعلت الأطفال في غير مأمن من مخاطر الألعاب الإلكترونية وإدمانها، وهذا ما يستلزم قيام الأسرة بمسؤولية حمايتهم من الإدمان الإلكتروني، ومعرفة مع من يتواصلون، ومراقبة المواقع والألعاب الإلكترونية التي يرتادونها، والتحكم في نوع الألعاب المسموح بممارستها، والوقت المحدد للعب، وتوعية الأطفال بتمتين العلاقة معهم وتوجيههم بعدم الحديث مع لاعبين مجهولين في أمور شخصية أو عائلية، وتدريبهم على قراءة وفهم شروط اللعبة قبل تحميلها للتعرف إلى مدى ملاءمتها للعمر وعدم مخالفتها للقيم الدينية والاجتماعية والمبادئ الأخلاقية.

بالإضافة إلى مسؤولية الدولة في حماية أبنائها من خلال السيطرة على الألعاب الإلكترونية المشبوهة ومتابعة الحسابات ومراقبتها، ووضع حد لها، وضرورة إخطار الأجهزة الأمنية المختصة بأية محاولة لتجنيد أبنائهم من قبل شخصيات أو جماعات متطرفة، أو انتهاكات، أو حالات ابتزاز إلكتروني قد يتعرض لها ضحايا هذه الألعاب، قد تعرضهم لحالات التنمّر والتهديد والتحرش من الذئاب الإلكترونية، وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية. كما يمكن أن يكونوا ضحايا لمحتالين يترصدونهم عبر الألعاب الإلكترونية، والإعلانات والروابط المغرية للاستيلاء على أموالهم بأساليب غير مشروعة.

والمطلوب إذاً هو التعاون والتكامل بين الأهل والدولة لوقاية الأبناء وحماية الأوطان من مخاطر الاستخدام السيئ أو غير الناضج للألعاب الإلكترونية، والقيام بحملات توعوية دائمة ومستمرة، وتبليغ الأهل أو الشرطة عبر التطبيقات الذكية التابعة للأمن والتي تسهل عملية رصد هذه المواقع عند الاشتباه بأي سلوك مشبوه، لدفع الخطر عن أولادنا من أجل استخدام صحي وآمن للألعاب الإلكترونية. ودعوة لأجهزة الأمنية إلى اتخاذ أشد العقوبات الممكنة بحق مخالفي ضوابط الألعاب الإلكترونية التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء.

* نقلا عن " عكاظ"