«بيزنس» المساعدات الأجنبية والملكية الفكرية!

4 دقائق للقراءة

فى النصف الثانى من الثمانينيات، وقف عضو مجلس الشعب الشيخ يوسف البدرى (1938- 2014) مطالبًا بمنع القروض «الربوية» من الدول الأجنبية التى «تفرض علينا شروطًا مقابل ما تقدمه لنا»، ليرد عليه رئيس المجلس د. رفعت المحجوب (1926- 1990): «إنها تدخل فى باب المصالح المرسلة يا شيخ.. ونرجو أن تستغل علاقاتك بالدول الخارجية وتأتى لمصر بقروض بدون فائدة». فوجئ البدرى بالرد ولم يملك سوى القول: «سأحاول». بالطبع لم تحدث المحاولة ولا الاستجابة.

الدول لا تقدم مساعداتها لوجه الله والمحبة والتعاطف. المصالح عنوان المساعدات الأساسى. تستهدف منها كسب مزايا اقتصادية وتجارية وتوليد وظائف لمواطنيها بالوصول إلى أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها.

ثم إن الدول الغنية لا تمنح المساعدات وتعطى الدول حرية التصرف فيها بل تتولاها جهات تابعة لها. 90% من المساعدات تتحكم فى صرفها الدول المانحة. 10% فقط تتولى إنفاقها هيئات تابعة للدول المتلقية. البعد السياسى للمساعدات شديد الأهمية. أمريكا تقدمها للدول، وتتوقع مقابل ذلك، الانصياع لها سواء تعلق الأمر بمصالحها الاستراتيجية أو التصويت فى المنظمات الدولية.

المساعدات تساهم أيضًا فى رسم صورة إنسانية للدولة عالميًّا. من المفارقة أنه بينما تزود أمريكا إسرائيل بالأسلحة الأحدث والأكثر فتكًا، فإنها تقدم مساعدات إنسانية للمدنيين فى غزة الذين يقصفهم جيش الاحتلال بتلك الأسلحة.

ومع ذلك، لا يخلو الأمر من خروج سياسى غربى من حين لآخر مطالبًا بأن تكون المساعدات ذات بعد أخلاقى، وأن يتم تقديمها فقط لدول تحترم حقوق الإنسان وحريات شعوبها. الواقع مخالف لذلك تمامًا. إنها وسيلة لربط من يتلقاها بالفلك الأمريكى والغربى أو حتى الصينى. ثم إن على الفقراء أن يعملوا بما تستوجبه تلك المساعدات.

السياسى الأمريكى اليمينى جورج والس (1919- 1998) عبر عن ذلك بفجاجة قائلًا: «على من يتلقون مساعداتنا، الاهتمام بما نعتقد نحن عنهم لا بانطباعاتهم عنا، وسنهتم بمواقفهم تجاهنا عندما يستغنون عن مساعداتنا». أراد والس القول: «لا تأخذوا مساعداتنا وتنتقدونا».. الأمر، كما أبدع التعبير العامى المصرى، ليس أكلًا وبحلقة.. إما الأكل أو البحلقة.

المساعدات للدول النامية بلغت 223 مليار دولار العام الماضى، معظمها مساعدات عسكرية. أقل القليل جرى إنفاقه على الصحة والتعليم والبنية التحتية. مقابل ذلك، تستغل الدول الغنية بل تستبيح كل شىء فى الدول النامية وتكسب من وراء ذلك عشرات أضعاف ما تقدمه. مثال واحد لا يأتى كثيرون على ذكره. حقوق الملكية الفكرية التى نعتقد أنها ملكية شبه حصرية للغرب.

فالاختراعات والأفكار والتكنولوجيا تخرج من هناك، والاتهام جاهز ودائم بأن الفقراء يسرقون براءات الاختراع وينتجون سلعًا دون اتفاق مع الشركات الغربية. الواقع أن تلك الشركات تستخدم المعرفة التقليدية والتراث الثقافى للدول الفقيرة وتربح المليارات دون تعويضها أو حتى أخذ إذنها. شركات الموضة تعتمد على ثقافات تقليدية فى خطوط ملابسها، وهو ما يسمى الاستيلاء الثقافى. هناك أيضًا، شركات أدوية حولت نباتات معينة تنتجها الدولة النامية لأدوية، فى ممارسة يُطلق عليها القرصنة البيولوجية.

شركات غربية سجلت براءات اختراع اعتمادًا على منتجات تشكل جزءًا من الحياة التقليدية الهندية عبر مئات السنين مثل الكركم المفيد فى شفاء الجروح والأرز البسمتى المستخدم كمبيد للفطريات. أهم مصممى الموضة يعتبرون أزياء مصر القديمة أحد مصادر الإلهام وكذلك أدوات التجميل وبعض أنواع الحلى والمجوهرات الفرعونية.

هل تحصل مصر على مقابل؟ وهل يتصل بها أو يأخذ موافقتها من يقومون بعمل مجسمات للأهرامات بل منازل على غرارها بأمريكا؟ إبداعات الشعوب أصحاب الحضارات القديمة والسكان الأصليين تبدو مشاعًا لا تريد الشركات الغربية دفع مقابل استخدامه.

عندما يحصل شخص على براءة اختراع مستمدة من معارف تقليدية أو حضارية قديمة، يصبح مالكًا شبه رسمى لهذه المعرفة وتفقد الشعوب تراثها. ثم نجد من يحدثنا عن تعاطف الغرب مع الفقراء الذين لا يتوقف عن مساعدتهم.

* نقلا عن " المصري اليوم "