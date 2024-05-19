فيلم العراب ومشكلة غزة

3 دقائق للقراءة

في فترة التسعينات وتحديداً بعد عام 1991م حرصتُ كل الحرص على مشاهدة فيلم العراب الذي قرأت عنه في الصحف منذ أن كنت في السجن، وكانت جميع الصحف السعودية تدخل علينا وكنت متابعاً لمجلة الفيصل، والمجلة العربية، ومجلة المجلة، والشرق الأوسط، والمسلمون، والرجل وغيرها، في هذه المجلات تعرفت على فيلم العراب The Godfather، وحينما حصلت عليه بأجزائه الثلاثة وشاهدتها وأعدت مشاهدتها أكثر من خمس مرات؛ لما في هذا الفيلم الملهم من زوايا ولقطات وحوارات تدعو للتفكر والتأمل، خصوصا أننا نتحدث عن فيلم مثّل شخوصه عمالقة كبار مثل مارلون براندو وآل باتشينو وغيرهم جمع، أصبحوا نجوما وأبطالا بعد مشاركتهم في هذا الفيلم.

حينما حدثت أحداث غزة طرأ على خاطري مشهد في هذا الفيلم وهو مشهد زيارة تاجر المخدرات المشهور باسم (التركي) لفيتو كورليوني "العراب" (مارلون براندو) لكي يطلب منه قرضاً بمليون دولار والحماية والنفوذ مقابل أن يمنح التركي فيتو كورليوني ثلاثون بالمئة من الأرباح وكان العرض مغرياً فرفض فيتو العرض، وهنا تدخل ابن فيتو الأكبر وخليفته "سوني" لكي يصحح لوالده الرفض فأسكته والده، وبعد نهاية الاجتماع، اختلا فيتو بولده ووبخه على مخالفته له أمام التركي هذا الموقف من سوني تسبب في محاولة اغتيال والده من قبل "التركي" حتى يزاح من طريق الرفض ويحل محله الابن سوني الذي لمح التركي عنده الموافقة على الاتفاق.

ما حدث هنا في فيلم العراب يجعلنا نستحضر الصفقة التي فاز الإخوان المسلمون في مصر بسببها في انتخابات سنة 2012م وكيف أن محمد مرسي يرسل رسائل تودد للرئيس الإسرائيلي ويقدم خطاب المبالغة في التطبيع ولكي نفهم أصل الحكاية يجب أن نعود إلى الوراء قليلا.

فمنذ مدة وفي فترة الرئيس حسني مبارك كان هناك مشروع طرحته إسرائيل وتبنته أمريكا ويتلخص في نقل أهل غزة إلى سيناء في مساحة مشابهة لمساحة غزة على حدود غزة سيناء شمال شرق على البحر. وتعوض مصر بأرض في صحراء النقب. هكذا بكل وضوح ورفض حسني مبارك هذه التسوية، وقبل الإخوان المسلمون في مصر هذا المشروع بتفاهمات تمت مع أمريكا لصالح الترحيل من غزة إلى سيناء، وكان من ضمنها الوصول لحكم مصر ومساعدة أمريكا الإخوان في تمكينها من مفاصل الدولة المصرية، وهو ما تم الوصول له نوعا ما بعد إيصال مرسي لحكم مصر، وبمجرد وصوله بدأ مرسي منح الجنسية المصرية لعوائل كاملة من غزة! علماً أن هناك قراراً من جامعة الدول العربية يمنع تجنيس الفلسطينيين لكي لا تتلاشى القضية الفلسطينية بتلاشي شعبها. ومنح هذه العوائل أراضي في نفس الأماكن المتفق عليها في أقصى شمال شرق سيناء. وكان هذا الاتفاق قد حظي بموافقة "حماس" ومباركتها وذلك لمباركة المرشد ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وساعد مرسي جميع الدول المتحمسة لمشروع الشرق الأوسط الجديد وإعادة رسم الخرائط والحدود، وأدخلت مصر في صراع وعنف في الحواضر المصرية ثم انحسر العنف واقتصر على سيناء بعد خلع محمد مرسي. وكما هو معروف فإن ما حدث في مصر من أحداث عنف ومؤشرات واضحة تدل على عمالة وخيانة جماعة الإخوان المسلمين فبسببهم دخلت الأمة في حالات من المهانة.

فمصر مثلا مرشحة لأن تكون دولة متقدمة اقتصاديا وعسكريا لوجود ثروات طبيعية، وواقعها الجغرافي، وعلاقاتها الدبلوماسية، فالتآمر عليها من قبل منافسيها أمر وارد ومفهوم إلا أن يتآمر عليها بعض أبنائها المأجورين مثل الجماعات الراديكالية والإخوان المسلمين فهذا عصي على الفهم. إذ لا يوجد عندي إلا السبب المالي كمحرك نحو المخالفة والخيانة وهو سبب مشين جداً.