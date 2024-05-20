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هناك دائما نقاش وضجيج فى مصر حول أيهما أكثر أهمية: تنمية البشر بالتعليم والمعرفة وإيقاظ الإيمان والهمة بالحماس وحب مصر؛ والحجر، أى تنمية البيئة المادية من بنية أساسية وأدوات الإنتاج والزراعة والصناعة والخدمات. المعادلة هنا ــ إذا ما استبعدنا الغمز واللمز فى التجربة المصرية الراهنة ــ معيبة على ضوء التجارب الدولية التى ثبت فيها أن تنمية البشر وحدهم دون تنمية البيئة المادية تؤدى فى النهاية إلى هروب البشر، وأفضل من فيهم، إلى دول أخرى يجدون فيها وسائل العيش الكريم والفرصة للترقي. التجربة الصينية الماوية ركزت على البشر وتدريبهم وتعليمهم احتقار الثروة وتمجيد الإيمان بالوطن والعدالة، ولكنها أهملت كل ما بعد ذلك، وانتهى الأمر إلى قحط ومجاعات وهروب إلى كل بلدان العالم البعيدة والقريبة. واحتاج الأمر تغيير الفكر الذى يسمح ببناء مجتمع فيه قدر غير قليل من الرفاهية وسهولة الحياة والعائد الاقتصادى ما يجعل عودتهم من الدول الرأسمالية ممكنا.

مصر ذاتها مثال نقى على ذلك، فمن المدهش أن ١٢ مليونا من المصريين ذهبوا إلى بلاد فى أوروبا وشمال أمريكا وأستراليا والخليج ودول عربية أخرى مثل لبنان والأردن، بينما جميع المحافظات المصرية الحدودية فى سيناء والصحراء الغربية والبحر الأحمر تعانى الخفة السكانية. شبكة الطرق النامية فى مصر الآن تعطى بعضا من الأمل فى تجاوز المعضلة لولا أن الشبكة لا تترابط عضويا بالشكل الكافى حتى الآن مع شبكة الإنتاج والسكن والنقل ومصادر الطاقة. هنا فإن التكنولوجيا العالمية تمدنا بوسائل أكثر فاعلية، وأقل تكلفة من أى وقت مضى، فى عمليات تحلية المياه، والطاقة المتجددة، والانتقال السريع، وتكنولوجيا مواد البناء، وكل ذلك لا يقرب المسافات فقط، ولكنه يعطى قدرات أكبر فى تنمية الثروات بجميع أشكالها المادية والمعنوية. تاريخيا فإن البشر والحجر فى مصر تفاعلا جدليا لحدوث التقدم فى مصر، فلم تكن لأول ثورة زراعية فى التاريخ أن تكون دون تجفيف المستنقعات وتنقية الأرض من الأحراش.

* نقلا عن "الأهرام"