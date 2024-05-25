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أحيانا أشعر من وقع الأحداث فى منطقتنا بأنها لا تكف عن تجديد صراعات تاريخية ومصاحبتها بصراعات لا تلبث أن تصبح تاريخية هى الأخرى. الأمثلة ماثلة من حرب غزة الخامسة التى تضاف إلى سلسلة من صراعات aعربية ــ إسرائيلية, وسلاسل الحرب الأهلية السورية ومعها حروب اليمن والسودان، وجميعها من مواليد «الربيع العربى» الذى دخلت أيامه فى عقود لا يعرف أحد متى سوف تصل إلى نهايتها. المهم أن العالم لا يتوقف انتظارا لما يحدث فى «الشرق الأوسط»، والعالم ليس فقط دولا وإنما هناك أيضا مؤسسات لها أهدافها ومساراتها الكبرى التى تجعل عالمنا بالغ الصغر. دورية «نظرية العلم» أشارت إلى أن تحالفا من رجال الفضاء اكتشفوا كوكبا غير عادى سمى WASP-193b، وهو يماثل كوكب المشترى فى المجموعة الشمسية وإن كان أكبر منه ٥٠٪، وهو يعتبر الثانى من حيث الخفة فى الوزن مما جرى اكتشافه من هذه النوعية من الكواكب التى تدعى بسبب هشاشة انتفاخها «غزل البنات» أو ما يسمى بالإنجليزية حلوى القطن Cotton Candy.

يقع الكوكب WASP خارج النظام الشمسى على بعد ١٢٠٠ سنة ضوئية من الأرض، والسنة الضوئية تحسب أرضيا من خلال معرفة أن شعاع الشمس يقطع طريقه إلى الأرض خلال ثمانى ثوان، ويمكن بعد ذلك حساب المسافة والزمن الذى يجعلنا ــ البشر ــ يتعرفون على الكوكب الجديد. وفائدة اكتشافه من الناحية العلمية أنه ينضم إلى هذا الجمع من الكواكب التى تجتمع فيها صفتا الهشاشة والخفة اللتان جرى الاتفاق على اعتبار كوكب «المشترى» هو وحدة قياسهما فى الانتفاخ أو Puff Jupiters.

وأكثر الكواكب انتفاخا التى جرى اكتشافها من هذا النوع سمى Kepler 51/d m وحجمه مثل جوبيتر المجموعة الشمسية ولكنه أكثر خفة منه ١٠٠ مرة. والكوكب مكون من غازى الهيليوم والهيدروجين وبسبب هذه الخفة لا يزال صعبا معرفة كتلته.

المعرفة بالفضاء تزداد ولا نعلم الحال فى اليوم التالى لحرب غزة!

* نقلا عن "الأهرام"