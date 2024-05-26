الإمام محمد عبده.. الاستقلال الوطنى أولًا

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قبل عدة عقود انتشرت فى القاهرة وبيروت ظاهرة صدور الأعمال الكاملة لكتاب ومفكرين وأدباء راحلين، بدأها الراحل د. محمد عمارة، حين كان يساريًّا وكان يعمل فى دار الكتب المصرية، وهذا، كما يبدو، أتاح له الرجوع إلى أعمال قاسم أمين ورفاعة الطهطاوى والأفغانى والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبى. ثم واصلت الهيئة المصرية العامة للكتاب بعد ذلك، حين كان د. سمير سرحان رئيسًا لها، بإصدار ما أطلق عليه الأعمال الكاملة لكتاب كانوا لا يزالون معنا، يواصلون الكتابة، الذى خرج عن تلك الحالة وقتها الروائى ابراهيم عبد المجيد- متعه الله بالصحة- حيث أصدرت له مكتبة مدبولى زمن مؤسسها الحاج محمد «الأعمال غير الكاملة»، وكان محقًّا، ذلك أن عطاءه الإبداعى يتواصل إلى يومنا هذا.

طبعات د. عمارة أثارت بعض الجدل وقتها حول ما إذا كانت تعد نشرات مدققة وتحقيقًا علميًا وفق قواعد تحقيق المخطوطات والتراث المتعارف عليها فى الأوساط العلمية أم أنها نشرات أو طبعات تجارية؟

كان د. عزت قرنى، أستاذ الفلسفة فى جامعة عين شمس، قد أثار تلك الحملة فى دراسة مهمة له نشرت بالعدد الأول من مجلة فصول وكان رأيه أنها طبعات جديدة فقط، لكن لا تحقيق ولا تدقيق، ومن قبله قام د. محمود فهمى حجازى بتحقيق ودراسة كتاب الطهطاوى تخليص الإبريز، تعبيرًا عن اعتراضه على نشرة د.عمارة لكن أمام انتشار طبعات الأعمال الكاملة واحتفاء اليسار، الذى كان طاغيًا وقتها بجهد «الرفيق» محمد عمارة، حجب الاهتمام بتلك الحملة، ومرت عابرًا.

السؤال الأهم، ربما الأسبق: هل هى أعمال كاملة بالفعل أم أن هناك أعمالًا أخرى لم ترد ضمن المجلدات (الكاملة) لنفس الأسماء؟

بعد بحث فى كتابات الكثيرين فإن كل من نشرت لهم أعمال كاملة، هى بالفعل لم تكن كاملة، حتى أعمال أولئك الذين لم يتعرض لهم د. محمد عمارة بالجمع والنشر مثل عباس العقاد وطه حسين ومى زيادة وغيرهم. تبين لنا أن لدى هؤلاء دراسات وكتابات بالغة الأهمية لم تجمع فى كتب، بعضها تم تجاهله عمدًا أو كسلًا، مثل مقالات العقاد صيف وخريف سنة ١٩٥٢ فى مساندة مجلس قيادة الثورة والدفاع عن إجراءاته التى اتخذها وقتها، خاصة فى مجلتى الهلال والكتاب.

ومثل نصين مسرحيين لمى زيادة نشرا فى مجلة الهلال مطلع القرن العشرين، لم يرد ذكر لهما فى مجلد الأعمال الكاملة الذى قامت عليه د. سلمى الحفار الكزبرى، هذان النصان يجعلان تأريخ ظهور النصوص المسرحية العربية بحاجة إلى المراجعة.

حتى عميد الأدب العربى د. طه حسين ما زالت هناك عشرات المقالات متناثرة فى الصحف لم تجمع بعد فى كتب. أما فيما يخص الطهطاوى والأفغانى وقاسم أمين فحدث ولا حرج.

ولعل الكتاب الذى صد مؤخرًا عن «دار الشروق» يؤكد ذلك فيما يخص الأستاذ الإمام محمد عبده، بعنوان «من أوراق محمد عبده المجهولة.. مشروع استقلال مصر ١٨٨٣». قام بإعداده علميًّا كل من د. عماد أبو غازى أستاذ الوثائق بجامعة القاهرة، وزير الثقافة السابق، والأستاذ الدكتور وليد غالى أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أغا خان بالمملكة المتحدة.

صدر الكتاب مطلع هذا العام، فى طبعة أنيقة وبسيطة فى الوقت ذاته، مع معرض القاهرة الدولى للكتاب، ويستحق احتفاء واهتمامًا من الباحثين والدارسين المشغولين بتاريخ مصر وقضايا التحرر الوطنى والمدنى، فضلًا عن قضية التجديد عمومًا ودور محمد عبده تحديدًا، هذا الرجل الذى تم تكفيره وهو حى، حتى إن هناك من رتب يومًا للاعتداء عليه بالضرب ومن حرّم السير فى جنازته، كما جرى اضطهاده سياسيًا، سواء أيام الثورة العرابية أو حين كان مفتيًا زمن الخديو عباس حلمى (الثانى)، عباس الأول اضطهد رفاعة الطهطاوى وأبعده عن مصر والثانى أطلق زبانيته على محمد عبده، حتى غادر موقعه فى دار الإفتاء والمجلس الأعلى للأزهر ورحل عن عالمنا بعدها مباشرة، حتى إن كثيرين تصوروا أنه مات وهو فى منصبه، ولولا أن سعد زغلول زعيم الثورة سنة ١٩ كان تلميذًا له، خاصة أيام الثورة العرابية وبعدها، ربما ما ورد ذكره ولا تغنى به أحد، ذلك أن ثورة سنة ١٩ دفعت بتلاميذه ومدرسته إلى الواجهة، سواء فى الحياة السياسية والاجتماعية أو حتى على قمة الأزهر نفسه.

الكتاب يقوم على وثيقة/مخطوطة، تقع فى عدة صفحات، لكنها بالغة الأهمية، تفوق فى أهميتها المجلدات الضخمة.

تعود الوثيقة إلى شهر سبتمبر سنة ١٨٨٣، أى بعد عام واحد من الاحتلال البريطانى لمصر، بخط يد الإمام وقد تأكد الباحثان- عماد وزميله وليد- من ذلك بمضاهاة الوثيقة بخط الإمام المتعارف عليه.

وقبل التطرق إلى فحوى ما خطه الأستاذ الإمام سنة ١٨٨٣، لا بد من التساؤل أين كانت الوثيقة وكيف وصل إليها الباحثان؟

هنا نعود إلى نص الكتاب الذى بين أيدينا، حيث أعلنت صالة «سوزبى» للمزادات فى لندن، العام ٢٠٠٧، عن بيع مجموعة من الأوراق لديها تخص الشيخ محمد عبده، الأمر المؤكد أن إدارة الصالة قد استوثقت من أنها تعود فعلًا للشيخ وإلا فقدت مصداقيتها لدى «زبائنها».

لم تنتبه أى مؤسسة مصرية للإعلان ولا تقدمت لشرائها، أقصد دار الكتب والوثائق القومية، مكتبة الإسكندرية، جامعة الأزهر، جامعة القاهرة وغيرها وغيرها من المراكز البحثية، ولا نعرف هل انتبهت سفارتنا فى لندن وقتها ونبهت الجهات المعنية هنا أم لا؟

بعيدًا عن المؤسسات المصرية هناك كذلك معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية.

تقدم لشراء الأوراق معهد «دراسات حضارات المسلمين» التابع لجامعة «أغا خان» فى لندن واشتراها بالفعل وأودعت مكتبة المعهد، لم يطلع عليها أحد حتى سنة ٢٠٠١٤، حيث بدأت عملية الفهرسة والرقمنة، التى انتهت سنة ٢٠١٨، وحتى لا يذهب البعض فى الظنون بعيدًا، لم يتم تهريب الأوراق إلى الخارج ولا كانت هنا وسُرقت أو نُهبت، هذه الأوراق كتبها محمد عبده وهو خارج مصر، كانت معدة كى يتم تهريبها إلى الداخل وكانت فى حوزة محمد على أفندى السعودى، الموظف بالحقانية (وزارة العدل)، بحكم عمله كان أحد العاملين الذين يخرجون سنويًا مع المحمل من مصر إلى الحجاز، حيث الأراضى المقدسة، الأهم من ذلك أنه كان صديقًا مقربًا ومحبًا للإمام محمد عبده، الأخير نصحه بأن يدون تفاصيل رحلته السنوية إلى الأراضى المقدسة وقد فعل، وكان محمد أفندى محبًّا للتصوير الفوتوغرافى وجمع النوادر والتحف، هناك صورة تجمعه بالإمام، وكان كذلك مهتمًّا بالآثار، كان لديه مشروع لتوثيق النقوش الأثرية بالحجاز. وليس واضحًا كيف انتهت مجموعة محمد أفندى إلى صالة المزادات، وهل هى كل ما كان لديه من أوراق وصور فوتوغرافية أم هناك أوراق ومذكرات أخرى؟.

الأوراق التى اشترتها جامعة «أغا خان» كانت تضم إلى جوار أوراق الإمام نسخة من كتاب أحمد أمين عن زعماء الإصلاح، صدر سنة ٤٨، ونسخة من كتاب محمد رشيد رضا «تاريخ الأستاذ الإمام»، وهذا يعنى أننا بإزاء بقايا مكتبة قديمة، باعها أصحابها أو لا إلى تجار الكتب القديمة وهم كثر إلى يومنا هذا فى مصر وخارجها، أوراق محمد عبده عبارة عن أوراق مفردة وكراستين أو دفترين.

الأوراق المفردة بها جدول بالأحداث التاريخية المهمة فى فلسطين من سنة (4000) قبل الميلاد وحتى سنة (400) بعد الميلاد، هذه القائمة تثير العديد من التساؤلات، هل كانت بداية بحث ما أو جمع معلومات عن فلسطين وصولًا الى اللحظة الحاضرة؟.

فى تلك اللحظة التاريخية، كانت الهجرات الجماعية لليهود نحو فلسطين بدأت وكان الحديث عن «حق العودة» وعن «أرض الميعاد» بدأ فى أوروبا، وكان مطروحًا فى بعض الدوائر السياسية، وربما وصل ذلك إلى علم الإمام، لنتذكر أن تلميذه رشيد رضا توقف عند هذه القضية فى بعض مقالاته بالمنار، خاصة بعد حادث الجندى اليهودى دريفوس فى فرنسا، يحتاج هذا الأمر مزيدًا من البحث فى أوراق محمد عبده.

فى كتابى «المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين»، لاحظت أن صديق الإمام الأمير شكيب أرسلان كان له موقف واضح فى هذه القضية وكذلك رشيد رضا وأيضًا شبلى شميل وآخرون وكانوا جميعًا معاصرين له، مع تباين المواقف بينهم بخصوص تلك الهجرات والمستعمرات التى كانت ظهرت إلى الوجود، كانت تسمى وقتها مزارع أو كيبوتسات، لم تكن كلمة مستوطنات ظهرت وقتها، فى الصحف العربية، بل مستعمرات.. هل يُعقل أنه لم يكن له رأى وموقف من هذه القضية، خاصة أن علاقته كانت قوية بأعيان الشام وفلسطين تحديدًا، ألم يصله قلق الكثيرين؟!.

لعله تحدث وكتب لكن كتاباته فقدت أو لم تصل إلينا بعد، وما زلنا نعول على نشر كل المجموعة التى لدى جامعة أغا خان، وقد تكتشف مخطوطات أخرى.

إحدى الكراستين فيها محاولة لترجمة محاورة «الجمهورية» لفيلسوف اليونان أفلاطون، يذهب الباحثان إلى أنها ربما كانت محاولة لإجادة اللغة الفرنسية والترجمة عنها أو للاستعانة بفصول الجمهورية فى التدريس، لكن اختيار هذا العمل يعنى أن الشيخ الجليل ذهب إلى نبع الفكر السياسى الغربى والإنسانى.

وسط فصول أفلاطون تبين وجود أربع صفحات مكتوبة بخط الشيخ، بقلم ولون حبر مختلف وكأنه قصد أن تكون تلك الصفحات مميزة عن غيرها، أمام من يفتح الكراسة.

عنوان الصفحات/الوثيقة «لائحة أساسية لإعادة حكومة أهلية فى مصر»

*نقلا عن المصري اليوم