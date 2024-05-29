الوسط الرياضي وفوضى الاتهامات

دقيقتان للقراءة

بلغ مستوى التعصب الرياضي حدا جعل وسائل التواصل الاجتماعي تتحول إلى محكمة فوضوية توزع فيها الاتهامات بصفة مستمرة. الجمهور فقد المتعة بسبب التركيز على أخطاء الحكام، وممارسة التشكيك والتحريض والدفاع عن الفشل وشيطنه النجاح.

كل ذلك لم يأت من فراغ، هو نتيجة طبيعية لخطاب إعلامي نقدي تسيطر عليه الميول للأندية ويفتقد للأسس البديهية للموضوعية. أصبح هم هذا الإعلام هو التشكيك وتبادل الاتهامات، وتسويق فكر المؤامرة. التشكيك في الإنجازات وفي القرارات وفي أداء الحكام واللجان واتحاد الكرة. بكل بساطة يتولى ما يسمى بإعلام الأندية في حالة خسارة مباراة أو بطوله توجيه اللوم والاتهامات على الجميع بما في ذلك جهاز الوزارة، الكل متهم، أما الذين لا يشملهم النقد فهم إدارات الأندية والأجهزة الفنية والطبية واللاعبين!

إعلام الأندية المتعصب الجاذب للإثارة والمتابعة نقل هذا الفكر إلى آخرين وجدوا فرصة في وسائل التواصل وفي المقابلات لفتح الملفات وتحويل الحقائق إلى أكاذيب!

الحقيقة المؤكدة التي يعرفها الإعلاميون أنه لا يوجد حكام مباريات في العالم بلا أخطاء، كل الفرق تتضرر من الأخطاء وكل الفرق تستفيد منها، هذه الفائدة محدودة جدا فقد تخدم الفريق في مباراة ولكنها لا تحقق البطولات. الفريق الذي يستفيد اليوم يتضرر غدا والعكس صحيح.

الذين يتحدثون عن غياب عدالة المنافسة يقصدون وجود فساد ولا يكتفون بذلك بل يوجهون التهم للأجهزة الرسمية واللجان، في هذه الحالة لا بد من تدخل الجهة المختصة بمكافحة الفساد لإجراء التحقيق اللازم فإذا ثبتت تهمة الفساد يطبق النظام، فإن لم تثبت التهمة يطبق النظام على مروجيها.

غياب الخطاب الإعلامي الرياضي الواعي والنقد الموضوعي أوجد بيئة خصبة للتعصب والشكوك وممارسة الجدل حول كل صغيرة وكبيرة. أصبحت الحوارات الرياضية مملة وسطحية ومغذية للتعصب. وإذا كانت الآراء حرية شخصية فإن التشكيك والاتهامات ليست ممارسة للتسلية وكسب المتابعين وتحقيق إثارة مصطنعة.

حسب النقد غير الموضوعي -وإن شئت المتعصب- فإن توفر عوامل النجاح مثل الإدارة الاحترافية وحسن اختيار اللاعبين والجهاز الفني والمشرفين والجهاز الطبي وبيئة العمل الايجابية، كل ذلك لا يحقق الإنجازات، الذي يحققها حسب هذا الفكر المتعصب هو التحكيم ودعم اللجان، ودعم الأجهزة الرسمية! واستنادا على هذه النظرية على كل الفرق أن تتوقف عن العمل وتنتظر الدعم.

مسؤولية الإعلام الرياضي كبيرة ومؤثرة في إيجاد بيئة رياضية يسودها الفكر المهني والروح الرياضية والتنافس الممتع. ولن تتوفر هذه البيئة بدون وجود إدارات احترافية في الأندية تنتهج النهج العلمي والأساليب الحديثة في الإدارة وتقوم بدورها في تعزيز ثقافة نقد الذات قبل نقد الآخرين.

نقلا عن الرياض