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استضافنى بيت السنارى التابع للقطاع الثقافى، مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات تدشين منتدى مصر الثقافى، فى ندوة تحت عنوان «المكون الثقافى وتأثيره فى السياسات الخارجية المصرية» برعاية مؤسسة السلام للثقافة والحوار والفنون، كمتحدث رئيسى، مصاحبًا لمجموعة من القامات المصرية البارزة هم الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، والأستاذ حلمى النمنم الكاتب الصحفى وزير الثقافة الأسبق.

نطوى الدبلوماسية الثقافية على تبادل الأفكار والقيم والتقاليد وغيرها من جوانب الثقافة بين الأمم والشعوب لتعزيز الفهم والاحترام المتبادل. إنها ممارسة قديمة وأداة سياسة خارجية حيوية حديثة، تلعب دورًا متزايد الأهمية فى شؤون العالم.

فى العصور القديمة، كانت هناك تبادلات ثقافية من خلال التجارة، الفنون، والعلوم بين الحضارات المختلفة، المصريين والفينيقيين، واليونان، والرومان، والصينيين. هذه التبادلات كانت تسهم فى تعزيز الفهم المتبادل والاحترام بين الشعوب المختلفة.

فى العصور الوسطى، استمرت الدبلوماسية الثقافية من خلال التبادلات الثقافية والدينية وأصبحت الجامعات والمدارس الدينية فى أوروبا والشرق مراكز للحوار بين الثقافات.

فى العصر الحديث، بدأت الدول فى استخدام الدبلوماسية الثقافية بشكل أكثر تنظيما كجزء من سياساتها الخارجية. ففى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، استخدمت القوى الاستعمارية الدبلوماسية الثقافية لتعزيز سيطرتها الإمبراطورية، وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الدبلوماسية الثقافية جزءًا لا يتجزأ من العلاقات الدولية، حيث استخدمت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى الثقافة كأداة للنفوذ السياسى خلال الحرب الباردة.

منذ نهاية الحرب الباردة، تطورت الدبلوماسية الثقافية لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، بما فى ذلك الفنون، والرياضة، والتعليم، والعلوم، والتبادلات الشبابية. المؤسسات مثل المعاهد الثقافية، المتاحف، الجامعات، والمنظمات الدولية وكلها تلعب دورًا رئيسيًا فى تعزيز التبادل الثقافى والفهم المتبادل بين الدول والشعوب.

- هناك عدة نظريات تدعم تدعم المكونات الثقافية فى السياسات الخارجية، مثل:

نظرية البناء الاجتماعى التى تؤكد على أن الهياكل الدولية مشكلة بصورة أساسية من خلال الأفكار والهويات والقيم الثقافية. المعتقدات والتصورات الثقافية تؤثر بشكل مباشر على كيفية تفاعل الدول مع بعضها البعض.

كما توضح نظرية الاندماج الثقافى أن انتشار القيم والعادات والمعايير الثقافية عبر الحدود يمكن أن يكون له تأثير مهم على العلاقات الدولية ويسهل على الدول تطوير سياسات خارجية متوافقة أو متفهمة لثقافات الآخرين.

أما نظرية الهوية الدولية فتركز على كيفية تشكيل الهوية الوطنية وإدراك الذات والآخرين لهذه الهوية من خلال عدسة ثقافية. الهوية الثقافية تكون محورًا لتطوير وتنفيذ السياسات الخارجية، حيث تستند القرارات السياسية على كيفية تمثيل الدولة لذاتها على الساحة الدولية.

تدعم نظرية التبادل الثقافى فكرة أن التفاعلات والتبادلات الثقافية بين الدول يمكن أن تؤدى إلى تحسين العلاقات الثنائية وتطوير أسس مشتركة للتعاون. هذه النظرية تشدد على دور الدبلوماسية الثقافية كأداة فى السياسات الخارجية.

ولقد اكتسبت نظرية الحوار بين الحضارات زخمًا بعد نهاية الحرب الباردة، وتقوم على فكرة أن التفاهم والاعتراف بالتنوع الثقافى والدينى يمكن أن يسهم فى الحد من التوترات الدولية ويعزز السلام والاستقرار العالميين.

إن القوة الناعمة هى مفهوم طوره جوزيف ناى فى أواخر القرن العشرين، وتشير إلى القدرة على التأثير فى الآخرين وجذبهم للحصول على النتائج المرغوبة من خلال الجاذبية والإقناع والقوى الثقافية والقيم السياسية، بدلًا من الإكراه أو الدفع المادى (القوة الصلبة). ويُنظر إلى القوة الناعمة على أنها تكمل القوة الصلبة وليست بديلًا عنها فى السياسة الخارجية.

جوزيف ناى، نفسه، عرّف القوة الناعمة بأنها «القدرة على التأثير فى سلوك الآخرين للحصول على النتائج المرغوبة من خلال الجاذبية بدلًا من الإكراه». يعتبر الثقافة، القيم السياسية، والدبلوماسية العامة الأدوات الرئيسية لممارسة القوة الناعمة.

الدول التى تتمتع بقدرة كبيرة على القوة الناعمة غالبًا ما تستخدم مواردها الثقافية، مثل الأفلام، الموسيقى، والأدب، إضافة إلى ترويجها لقيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لتعزيز صورتها فى العالم وللتأثير على الرأى العام العالمى. هذا النوع من التأثير يمكن أن يجعل الدول أكثر قدرة على تحقيق أهدافها الخارجية بطرق تكون أقل تكلفة وأقل خطرًا من استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية.

الفكرة وراء القوة الناعمة هى أن الجاذبية الثقافية وقيم الدولة يمكن أن تكون موارد هامة تعادل، وفى بعض الأحيان تتفوق، على القوة العسكرية والاقتصادية.

لا ننسى أن الفيلم المصرى اسمه فى الشرق الأوسط «الفيلم العربى» وأن النقود فى أغلب الدول العربية اسمها «مصارى» تأكيدا لريادتها. كذلك فإن الثقافة المصرية استوعبت كل من أتى إليها صديقا أو حتى محتلًا ومن المعروف أنه كانت شهرة أى فنان تبدأ من مصر وأن مصر وحدها الآن تستوعب ٩ ملايين عربى الآن بدون تسميتهم لاجئين.

مصر كانت تبعث المدرسين إلى كل مدارس العالم العربى بعد رحيل محتليهم وفى أحيان كثيرة تدفع مرتباتهم الحكومة المصرية، والأزهر الشريف يستقبل الطلبة إلى الآن، وهو دور كانت تقوم به جامعات مصر أيضا.

زعماء وملوك ووزراء فى الدول العربية تعلموا فى مصر ولا بد أن زعامة مصر فى التعليم والثقافة كان لها أبلغ الأثر على كثير من البلدان المحيطة بها.. وقد كان دور مصر الإفريقى يتعدى الجانب التجارى والعسكرى إلى احتواء ومساندة العديد من الشعوب الإفريقية.

فى عصر العولمة، حيث يتم تبادل المعلومات والثقافات بسرعة فائقة، أصبحت القوة الناعمة أكثر أهمية من أى وقت مضى. إنها تلعب دورًا حاسمًا فى تشكيل الصورة الدولية للدول وتأثيرها على الساحة العالمية.

إن آليات الدبلوماسية الثقافية متعددة ويلعب الملحقون الثقافيون دورا فى غاية الأهمية لا يجب أن يُؤخذ كوظيفةً عادية بل لا بد أن من يشغله يكون قادرا على نشر الثقافة.

إن البروتوكولات والاتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ على الثقافة هامة جدا وتشارك مصر بنشاط فى هذه الاتفاقيات بهدف الحفاظ على التراث الثقافى، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وضمان استرداد الآثار التى تم تصديرها بشكل غير قانونى. من خلال هذه الجهود، تعزز مصر التعاون الدولى وتؤكد على الأهمية العالمية للحفاظ على الثقافة.

كذلك لا يجب أن ننسى الدعم للمغتربين المصريين والشتات الثقافى والمحافظة على علاقات قوية مع جالياتها فى الخارج، ودعم الفعاليات الثقافية والمجتمعات فى الخارج التى تساعد على نشر الثقافة المصرية وتعزيز الشعور بالمجتمع والهوية الوطنية بين المصريين الذين يعيشون فى الخارج.

تؤكد كل هذه الأمثلة على كيفية استخدام مصر لبُعدها الثقافى ليس فقط كامتداد لسياستها الخارجية ولكن كأصل استراتيجى لتعزيز حضورها العالمى، وتعزيز الشراكات الدولية، وترويج التفاهم والاحترام المتبادل بين الأمم.

لدينا ما هو ليس لغيرنا، علم المصريات، أو Egyptology، وقد يلعب هذا العلم دورا فى الدبلوماسية الثقافية بالمساهمة فى إحياء الاهتمام بالتراث والثقافة المصرية، مما يعزز الهوية الوطنية لمصر ويبرز أهميتها على الساحة العالمية وتعزيز السياحة والشراكة فى الاكتشافات الأثرية والمعارف الجديدة التى يقدمها علماء المصريات مما يدعم الاقتصاد المحلى ويعزز الدبلوماسية الثقافية.

كذلك تسلط عمليات الترميم والحفاظ المستمر على الآثار المصرية الضوء على أهمية الحفاظ على التراث العالمى، مشجعةً الدول الأخرى على دعم هذه الجهود.

كذلك تقوم الأبحاث والدراسات المشتركة بين العلماء فى مصر وعلماء من كل الجنسيات حول مصر القديمة، دورا يسهل تبادل المعارف والتجارب بين الأكاديميين ويعزز العلاقات الثقافية ما بين البلاد.

بفضل التقدم فى علم المصريات، يمكن إعادة سرد بعض جوانب التاريخ المصرى بطرق أكثر تفصيلًا ودقة، وهذا يسهل على الجهات الدبلوماسية استخدام هذه المعلومات لتعزيز صورة مصر كمهد للحضارة الإنسانية.

مصر، بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، تملك موارد ثقافية هائلة يمكن أن تستخدمها بفاعلية فى الدبلوماسية الثقافية على الساحة الدولية. الدبلوماسية الثقافية تعتمد على استخدام الثقافة كوسيلة لتعزيز العلاقات الدولية، وتشجيع التفاهم المتبادل وتعزيز السلام بين الدول.

قد يرى بعض المحللين أنه لا يزال هناك مجال لتعزيز استخدام القوة الثقافية المصرية بكفاءة أكبر فى الدبلوماسية الدولية. تحسين الاستراتيجيات والبرامج الثقافية، وزيادة المبادرات لتبادل الخبرات الثقافية، وتقوية الشراكات الدولية التى من شأنها أن تعزز دور مصر الثقافى على الساحة الدولية.

نقلا عن المصري اليوم