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الهدوء الذي طال انتظاره!

سامي النصف
سامي النصف
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لعقود طوال من الزمن ساد على الحياة السياسية والاجتماعية في الكويت الضجيج وعلو الصوت اللذان قادا البلد للأزمات والانسدادات وتسببا بالثراء الفاحش للفاسدين والتافهين من القوم من المؤمنين بأن الكويت هي كنز وضرع يُمص حتى يتقيح، وما كان للكويت أن تستمر وتبقى وسط ذلك الصراخ الذي شغلنا عن مصالح الكويت ومستقبل شعبها وأجيالها القادمة...

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لذا لم يكن مستغرباً كل التعدي الذي تم من قبل بعض المرشحين والنواب السابقين على القيادة وأبناء الأسرة الحاكمة، وحتى المواطنين الشرفاء الآمنين ممن شهدوا مختلف المظالم في التعيين، والترقيات، ونهب الثروات، والشهادات المضروبة، وواسطات العلاج السياحي بالخارج، ومحاربة القطاع الخاص، ومحاولة تطفيشه وقتله، ولم يكن راتب النائب هو الهدف والقصد من قِبل المتعدين، بل كان تركيز أعينهم على الفساد الشديد والثروات الطائلة المحصلة من الكرسي النيابي.

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آخر محطة:
الحزم سيعني الهدوء الذي طال انتظاره للسنوات القادمة، كي تتفرغ الكويت للنهضة والبناء ومحاولة خلق موارد بديلة للنفط، الذي نعيش عقوده الأخيرة، ولنكون جزءاً فاعلاً من النهضة القائمة في الدول الخليجية الأخرى، التساهل وإظهار مظاهر الضعف سيعنيان الفوضى والعودة سريعاً لما حدث قبل عقد ونيف من الزمن حتى كادت الكويت حينها أن تضيع!

نقلا عن النهار الكويتية

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