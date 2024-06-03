الخليج العربي كمركز اصلاح

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تحولت المشاريع الإصلاحية بحكمة قادة دول مجلس التعاون وبالذات دول الأعتدال من مشاريع اصلاحية استباقية إلى مركز لإصلاح الأوضاع الدولية. فنجد قادة وسياسيين اكبر الدول تزور المنطقة بحثا عن الحكمة وعن مخارج مناسبة لازمات العالم.

فهم غارقين إما في صدام أيدولوجي اعتقدوا انه سيضمن لهم استمرار زعامتهم للنظام العالمي وانه لا مفر منه فسعوا له -قبل ان يأتي اليهم- وحاولوا فرضه على بقية العالم ولكنهم اكتشفوا مؤخرا ان هذا الصدام لم يكن موجود أصلا إلا بسببهم وكانوا هم رعاته ومن أطلق شراراته، ولم تصمد فكرة "صدام الحضارات" لصامويل هنتنجتون وتحولت السياسات التي بنيت بسبب هذه الفكرة لازمات تم تصديرها لبقية العالم.

وكذلك فكرة "نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما التي تحولت لسياسات تقوم على اساس ان ما توصل له الغرب من صيغة ديمقراطية هو افضل ما أنتجته البشرية ويجب فرضه على العالم لكي يعيش الجميع بسلام، ولكن يعلم الجميع ان هذه الفرضية كانت غير صحيحة بما فيهم صاحبها الذي تراجع عنها، اما العالم فمازال يدفع ثمن نتائجها الكارثية من صراعات وازمات وتزعزع استقرار مناطق مختلفة من العالم.

وعلى اثر هذا الواقع اصبحت دول الخليج المعتدلة محل ثقة وتقدير دول الشرق والغرب، لانها قدمت نماذج انضج وبهدوء عملت على انجاح هذه النماذج التي لم يتوقف نجاحها على دولهم فقط انما انعكس الاستقرار والنماء المتحقق بناء على هذه المشاريع الحكيمة على دول اخرى في الاقليم وخارجه، وكانت سبب مباشر لتهدئة عدد من الأزمات حول العالم، لذلك تعمل الصين وروسيا على توثيق علاقاتهم معهم وتوسيع التعاون القائم على اساس الثقة والاحترام المتبادل. ونجد امريكا تسعى للحصول على حلول لازماتها المتوالية سواء كانت في الشرق الاوسط او في صدامها السياسي والامني مع روسيا او صدامها الاقتصادي او التكنولوجي مع الصين او في ازماتها المحلية والتي ترتفع حدتها عند اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فيها.

ولكن عندما تكون هناك نماذج ناجحة ويصل تأثيرها الايجابي لدول في الاقليم وخارجه تصبح هذه الدول الناجحة عرضة لاستهداف مضاد من الجماعات والدول المستفيدة من عدم الاستقرار ومن الأزمات الاقليمية والدولية فتعمل على الاضرار بمصالح الدول المصدرة للإصلاح والإخلال بأمنها والتقليل من نفوذها. لذلك على دول الخليج العربي بشكل مشترك ومنفرد العمل على تعزيز تماسكها وحماية جبهتها الداخلية من اي مشاريع يتم تصديرها للإضرار بها وافضل طريقة للقيام بذلك تكون عبر تعزيز مفهوم الدولة الوطنية ومكانتها وتعميق وتقوية الهوية الوطنية والانطلاق منها لبناء جميع سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والامنية والثقافية لتستمر في ان تكون المنارة الإصلاحية التي تنجح وتستقر وتصدر هذا النجاح والاستقرار والحكمة للعالم.