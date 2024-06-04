تباشير الانطلاق

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في الآونة الأخيرة ، تابعت فيها المؤشرات الواضحة على أن البلد سيقلع قريباً نحو الأهداف التي حددها سمو الأمير في خطاباته، وجوهرها الانطلاق بالكويت نحو التنمية الشاملة، اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً، وفوق ذلك فكرياً، مع التأكيد على أن يصاحب ذلك الإقلاع اختيار الكفاءات، لتكون ضمن جهاز التنفيذ لبرنامج التجديد الذي يحمل الكويت نحو نهضة شاملة، يضعها سمو الأمير في خانة الأولويات، لتسريع الوصول إلى الأهداف الكبيرة التي تريدها الكويت وتستعجل تحقيقها.

في هذه الأوقات كان سمو رئيس مجلس الوزراء يبحث تفاصيل التوجهات لهذه الخطة الطموحة التي تنشدها الكويت، ويرعى تنفيذها سمو الأمير، مناقشاً أضمن الوسائل للوصول إلى الأهداف التي ستنقل الكويت إلى فصل جديد منسجم مع المستجدات العالمية.

كان المناخ يزرع اليقين بجدية القيادة الحكومية وإصرار عزمها على السير وبسرعة تجاه التنفيذ، فلا التردد مقبول، ولا التقصير في الخطى مسموح به، فلا تساهل مع التقصير، لأن القيادة مسلحة بالحزم والتصميم على توفير جميع المستلزمات التي يتطلبها تنفيذ المشاريع التي تنتظرها الكويت.

هذه الكلمات هي مقدمة تشير إلى حجم التصميم على إخراج الكويت من الجمود التي يتسيدها منذ سنوات، مع العزم على حملها إلى الموقع المناسب لسعيها المنسجم مع طموحاتها.

نحن في عهد تملك قيادته مشروعاً متكاملاً يتعامل مع جميع المسارات التي تنقل التجديد إلى الكويت، تتناول الاقتصاد والتجارة والثقافة والشؤون الاجتماعية والرياضة، وإضافة إلى ذلك، جوانب الأمن والدفاع، كما تصل التبدلات إلى جهاز الدولة الوظيفي بالتوجه نحو أصحاب المواهب المؤهلين للتفاهم مع آليات التجديد والتطوير والقادرين على التناغم مع مستحدثات التكنولوجيا والمؤمنين بمحتوى المشروع النهضوي الذي تُرسم خريطته الآن في اللقاءات المتواصلة التي يديرها سمو الأمير.

وطبعاً فإن الدولة لن تتأخر في رعاية أصحاب المواهب المتشربين بمحتويات تكنولوجيا العصر ولوازم استحضار المتفوقين للإسهام في خطط التغيير التي ستشهدها الكويت.

كما أن التوقعات أن يتحرك القطاع الخاص بالانسجام مع محتوى المستجدات المتنوعة التي ستشهدها الكويت وأن تتكيف المؤسسات المالية الخاصة مع هذا النهج الذي سيغير واقع الكويت الحالي، فلا بد لهذه المؤسسات الخاصة أن تنضم إلى هذه التحولات، لأن المشروع التنموي الذي سينطلق في الكويت يقدم للقطاع الخاص الكويتي مساحات واسعة للمساهمة مع الشركات العالمية في تحويل البرنامج إلى واقع الشعب الكويتي، فربما تتحول الكويت وفق هذه الخطة الشاملة إلى هدف للشركات العالمية، التي تراقب تطورات دول الخليج ومدى انفتاحها للاستفادة من الخبرات التي تملكها هذه الشركات العالمية، وقد تسارعت الأخبار حول ميناء مبارك مع دعوة الشركات الكبرى لتهيئته وتجهيزه للعمل، بالإضافة إلى التوجه للتعامل مع واقع التعليم وضرورة تجديده ليتناسب مع ما تريده الكويت. وغير التعليم، سيشهد واقع الصناعة في الكويت تحولات تتطلب أن يتحرك الصناعيون في الكويت للاستفادة من الفرص التي توفرها خطة التنمية المقترحة، فقد ظلت الصناعة الكويتية متواضعة في حجمها وفي التكنولوجيا المستخدمة، لأن مساحة انشغالها لا تسمح للتوسع، فحجم السوق الكويتي يظل ضيقاً، ولكن التبديل سيمس مسار الصناعة مثل ما يمس الأنشطة الأخرى التي كانت متواضعة، لأن حاجيات السوق لم تكن تسمح لصناعات ثقيلة تتطلب آليات ضخمة.

والحقيقة أن الزراعة في الكويت سيكون لها دور توفره اتساع الخطة وشموليتها وتنوع مساراتها، مدركة بأن كل مزروع أو مصنوع في الكويت يصل بكل سهولة لأسواق مجلس التعاون، التزاماً من هذه المجموعة بالاتفاقية الاقتصادية الجامعة الموقعة في مدينة الرياض عام 1981.

كما تتواصل المفاوضات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين بدأت منذ سنوات، لكنها تتمتع الآن بجدية للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

ومن الطبيعي أن تسهم هذه الاتفاقية في تضخم حجم التجارة بين الطرفين، وغير ذلك، تتحرك الدول العربية في هذه الظروف للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الدول العربية مع مؤشرات في جدية المفاوضات العربية لحل الإشكاليات التي أضرت الوصول إلى اتفاق تجارة عربية حرة.

ورغم الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الكويت للقضاء على الفساد فالواقع ينطق بقدرة الفساد وأصحابه على التسلل والتلون مع ادعاء النزاهة والنظافة، وكلما ارتفعت أسعار المناقصة، برع الفساد في إبداع فنون التلصص والتسلل، ومع قرار الانطلاق في التنمية ورغم الإجراءات الرادعة التي تتبعها الكويت لتأمين نظافة الساحة الكويتية، تبقى بعض الزوايا عرضة لتصويبات الفاسدين، فالساحة التجارية الكويتية ليست مغلقة أمام الشركات الاجنبية الكبرى، التي تنتظر أسواق الخليج، فالواقع يؤكد حاجة دول الخليج لها في المشاريع الضخمة التي تتطلب إسهامات التكنولوجيا.

والفساد آفة لا تموت، وعلى الدول الحذر والملاحقة، خاصة أن دول الخليج لها علاقات استراتيجية متنوعة مع الشركاء من الدول الكبرى.

ويبقى الوضع الإقليمي بعيداً عن الاستقرار، معبأ بالاضطراب، خالياً من الاطمئنان، وقابلاً للانفجار، وتظل دول مجلس التعاون حديقة مريحة بجوار حريقة مشتعلة منذ سبعينيات القرن الماضي، والخلاصة أن الالتحاق بركب التنمية والتجديد من أولويات عهد الكويت الحالي، واعياً لحقائق الوضع الأمني الإقليمي وملاحقاً ضرورات التطوير الداخلي، محصناً الكويت بكل الآليات المتوفرة لضمان الأمن والاستقرار للكويت ولدول مجلس التعاون.

والواضح أن سمو الأمير عازم على نقل الكويت إلى فصل يتناغم مع التبدلات التي استوعبتها دول المجلس وتأخرت الكويت في التفاعل معها، مجنداً جميع الطاقات في عملية تنفيذ جماعي يتميز بهمة غير مسبوقة للتغيير الذي يدعو له سمو الأمير.

الوزير فيصل الخالد في ذمة الله

حزنت كثيراً لوفاة الصديق فيصل الخالد الذي كانت حياته شحنات من التفاؤل، وفرت له حيوية طاغية في جدية العمل، وفي التمتع بما توفره الحياة، سواء في العمل او في الأسفار الكثيرة التي ميزت حياته.

تابعت عمله وزيراً للتجارة والصناعة، ممثلاً الكويت في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة في مجلس التعاون، كان قديراً في مساهمته ومتمكناً في مناقشاته حول مساهمة وزارات التجارة في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، ومتمتعاً بثقة الوزراء في مقترحاته وفي تفاؤله.

كان مرحاً بطبيعته ووزيراً قادراً ثم سفيراً مؤثراً ومحبوباً في القاهرة، التي مثل الكويت فيها بكل تفان وإخلاص، معتمداً على خبرته في مسارات التجارة والاقتصاد.

رحمه الله وأسكنه فيسيح جناته مع الخيرين الطيبين، والعزاء لأسرته ولأبنائه وأصدقائه، وكل نفس ذائقة الموت.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نقلا عن القبس