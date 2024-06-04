هل اقتربت الحرب الكبرى؟

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هذا التصعيد الخطير فى التصريحات النارية المتبادلة، بين كبار السياسيين فى روسيا ضد نظرائهم فى عدد من أكبر دول الغرب، يثير مخاوف عبر الكوكب من التورط فى حرب عالمية لا يُخْفِى طرفا الصراع احتمالات أن تنزلق إلى رعب استخدام السلاح النووى، مما يزيد من حدة المخاوف، حتى إذا كانت التهديدات غير المسبوقة بين الطرفين مخططاً لها ألا تصل إلى هذا المدى، وأن تبقى فى حدود الحرب النفسية بين الطرفين، بما قد يفيد قائلها عندما تبدأ المفاوضات لتسوية الصراع الروسى/ الغربى، على أرض أوكرانيا، وهى مفاوضات لابد لها أن تبدأ فى وقت ما، مهما تأخرت.

فى المرحلة الأخيرة من هذا النزال، وبعد أن حقق الروس فى أوكرانيا، فى مايو الماضى، انتصاراً نوعياً بالسيطرة على خاركيف، فيما وصفته بعض الصحف الغربية بأنه تتويج لأكبر المكاسب الروسية منذ بدء الحرب فى فبراير 2022، هدد الرئيس الروسى بوتين الدول الغربية إذا استُخدِمت أسلحتُها ضد الأراضى الروسية. ويبدو أن أجهزة استخباراته قد توصلت إلى أن هناك تخطيطاً لهذا، لأنه، وحتى ذلك الوقت، كان الرئيس الأوكرانى زيلينسكى يشكو من أن حلفاءه، فى أوروبا وأمريكا، يمنعونه من استخدام أسلحتهم فى ضرب الأراضى الروسية، وقال إنه طلب من وزير الخارجية الأمريكى بلينكن أن يتحرر من هذا القيد.

ثم سرعان ما بدأ سيل التصريحات من بعض الدول الغربية، بأنها لا تمانع من أن يُستَخدَم سلاحُها فى ضرب الأراضى الروسية، ونشرت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية أن الرئيس الأمريكى بايدن سمح سراً لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية فى ضربات على الأراضى الروسية، وقالت الصحيفة إن بايدن بهذا يحاول تغيير قواعد اللعبة. ثم توالت تصريحات بهذا المعنى من: أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، وكذلك الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، كما رصد موقع (روسيا اليوم) عددا من دول الغرب أعلنت تأييدها لهذه السياسة، وأطلق الموقع عليها (قائمة الصقور)، تضم: فنلندا، والنرويج، وبريطانيا، وكندا، وتشيكيا، والسويد، وهولندا، وفرنسا، ودول البلطيق الثلاث: لتوانيا ولاتفيا واستونيا. ومن المتوقع أن تزداد الدول المؤيدة لهم. فهل تقترب الحرب الكبرى؟ أم تبدأ مفاوضات التسوية؟

نقلا عن الأهرام