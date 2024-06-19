أزمة الأخلاق: الوعظ وحده لا يكفى!

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التقدم أخلاق حضارية مسؤولة.. والاجتماع والسلم الأهلى أخلاق تعاملية وسلوكية.. تعريف الإنسان لو سألونى عنه تمييزا عن البدائى والأول وغيره، لقلت كائن عاقل خلوق. جاء فى الحديث «البر حسن الخلق» و«الدين المعاملة» ورحم الله شوقى حين قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.

نلاحظ الآن صعود شكوى ينثرها الجميع على الجميع.. إن هناك أزمة أخلاقية وسلوكية عميقة علينا أن نجابه خطرها جميعا.. أزمة عميقة تلف الأسرة والمجتمع والعلاقات، لها أشكال ظاهرية، تتجلى أحيانا تساؤلا عن الفروق الموضوعية أو غير الموضوعية أحيانا، بين حظوظ البعض (الأقل كفاءة) من الثروة ورغد العيش، وحظوظ بعض آخر (أرقى تعليما أو أعلى كفاءة) من الأمر نفسه، إلى أسئلة أخرى حول الشكل والملبس وانتشار رغبات التشويه والتشفى والاتهام لكل آخر أو مختلف، وعدم الرضا والحقد.. وغيرها كثير.

هى فى الحقيقة أزمة أعمق، تضرب قيما اجتماعية وإنسانية ومؤسسة رئيسة فى حياة الأسرة والمجتمع والسلطة والمجتمع، وتعبث وتعيث فسادا وكراهية عبر سيولة فوضوية وعدمية وشظايا فيسبوك وتويتر وتيك توك وغيرها أحيانا كثيرة، لا تعرف الضبط والمرجعية القيمية وتستعصى عليها، وكانت نتائجها وخيمة على جميع ما سبق.

ويكفى أن نذكر أنه فى عام 2024 وحده هناك ما يقرب من مليارى حساب نشط يوميا عليه، وأن ما يقرب من نصف المصريين 45 مليونا ونيفا يملكون حسابات عليه، وأن عدد الحسابات المزيفة على تويتر- على سبيل المثال- يبلغ 66 مليون حساب، مما يكرس للفردية وإمكانية انتشار الإشاعات والتشويه والتشهير وغيرها من الأمراض الأخلاقية السائلة والخطيرة.

اجتماعيا، نلاحظ غياب البنى والقيم الكبيرة وتراجع تأثيرها، فتتراجع قيمة الأمانة والائتمان، وقيم الترابط الأسرى والتكاتف الاجتماعى الإيجابى، وتنتشر حالات السلبية والأنامالية والقطيعة والطلاق والانفصال، إلى العنف العشوائى واستخدام القوة واستغلال النفوذ سلوكا للسيطرة.

تفشو الكراهية وأشباهها السلبية والقبيحة، كما ينتشر النفاق والتملق والتسلق سلوكا للصعود، صارت قلة من الناس تلك التى تعرف الرضا والصفاء والسعادة للآخرين وكرامة الذات وعدم حقارتها، فقد غابت معان قديمة، كان النفاق عيبا، وكان التضعضع والتسلق والتملق كبيرة، يحتقر وينبذ صاحبها، فنفاق أى مشتبه فى قدرته أو سلطته أو ماله محل نفاق من هؤلاء، ولكنه نفاق يبطن الكراهية للجميع، قديما كان الحب حقا للجميع، ونعتز بكل النماذج الناجحة، الآن يشعر هذا الجاهل الفاسد عبر صفحته على الفيسبوك أنه لا يقل عن أحد، وينفث حقده وكراهيته تجاه كل آخريه، ويحملهم المسؤولية- دون نفسه- عن فشله!.

من سمات هذه الأزمة الأخلاقية، الاستسهال، فكثيرا ما تلاحظ فكرة الاستسهال، بواسطة أو رشوة، غالبا ما يُخدع صاحبها فى النهاية ويثبت فشله، وتسمع من آن لآخر «مش حالك» وهذا له سكة!!، وكلام غريب على قاموس الأخلاق المؤسساتية والعلاقاتية وتغتال الإيمان بالحقوق الفردية والجمعية فى تمييز عشوائى غير مفهوم فى أغلب المساقات.

أما الاستحلال، فسمة فردية غالبة، تتمثل فى انتشار السرقات وخيانة الأمانات، واستحلال أموال الأغنياء والمال العام، فتصدم فى إساءة من تحسن إليه، وتصدم فيمن لا يسدد قرضا إلخ فى طلبه، وتُخض من الانحطاط الأخلاقى وقدرة بعض المؤتمنين والحراس على سرقة من يعملون لديهم، ولم يعاملوهم إلا بما يرضى الله ويرضيهم، ولكن يبقى الزجر والجبر الذى يواجه الترهل المؤسسى فى النهاية هو الحل.

من ملامح الأزمة والخضة الأخلاقية كذلك الجفاء والجحود، فقد تراخت روابط الأرحام، وروابط الناس، لا يسأل البعض إلا بغرض المصلحة وطلب المصلحة، وبعد أن يقضى مصلحته كأنه لم يعرفك قبل!.

الحل للخروج من هذه الأزمة الأخلاقية العميقة، ليس دينيا قلبيا فقط، فالإيمان والتقوى بالقلب، ولا يطلع عليها إلا الله، ولكنه شامل أخلاقى ودينى وقانونى ومؤسساتى وتربوى وتوجيهى وبرامجى تدريبى غير مباشر.. نعم نحن بحاجة لحل فالأزمة تزداد عمقا وخطرا ولم تعد فقط أزمة أخلاقية ولكن ضجة تثير الخوف بشكل كبير، ولكن يمكن الحل، عبر سياسة توعوية لا تكتفى بالوعظ المباشر المنفصل، ولكن بالتربية والتعليم والضبط القانونى والمؤسسى وتمكين المعيارية ومحاسبة المخطئ والمسىء، فمن أمن العقاب أساء الأدب، هذه الفريضة الغائبة نأمل أن ينتبه لها كل مسؤول وكل راع، ونرجو أن تكون جزءا من السياسة الحكومية للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى التى نتمنى لها كل خير.

* نفلا عن "المصري اليوم"